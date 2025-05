České ministerstvo zahraničí publikuje nesmyslné, banální tweety, jako by se od Trumpova vítězství nic nezměnilo

1. 5. 2025 / Jan Čulík

Tohle je děsné. Ministerstvo zahraničí ČR zřejmě žije v bezpečné minulosti a netuší, že je NATO ohroženo po vítězství Donalda Trumpa rozkladem, že se Evropská unie ani evropské členské země NATO nedokáží vzchopit k tomu, aby efektivně pomohly Ukrajině proti ruské agresi a že je Evropa včetně Česka nyní ohrožena rovnou měrou agresivně nepřátelskou politikou jak Ruska, tak Spojených států. Případ Kanady a proti tomu Velké Británie dokazuje, že lezení Trumpovi kamsi k ničemu nevede, to znamená že předstírání Lipavského a MZV, že se v vztazích ČR-USA nic nezměnilo a Česká republika má i nadále otrocky sledovat politiku USA, je sebevražedné.





Když se premiér Kanady Mark Carney ostře postavil proti Trumpovu vyhrožování, Trump mu nyní poblahopřál k jeho volebnímu vítězství a dohodl si s ním setkání. Když britský premiér Keir Starmer se snaží Trumpovi trapně podbízet, dokonce rozhodnutím uspořádat v Británii pro Trumpa golfový turnaj, Trump ho ignoruje a jednání o americko-britské obchodní dohodě, která měla Británii osvobodit od agresivních Trumpových cel, bylo odloženo na neurčito.





Vůči násilníkům je nutno vystupovat razantně. Podlézání násilníkům se nikdy nevyplácí, to platí i pro ČR. Možná, že by se na MZV ČR mohli probudit. A mohli by také začít přestat porušovat mezinárodní právo podporou válečných zločinů Izraele.

