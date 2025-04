Česká televize, kdy začnete informovat o tom, co opravdu dělá Izrael?

30. 4. 2025

čas čtení 1 minuta

V mrazivé scéně se Louis Theroux připojí k izraelským osadníkům, kteří cestují na kopec s výhledem na palestinské domy, které jsou právě ničeny. Rabín nazývá Palestince „divochy“ a žehná osadníkům pro jejich misi etnické čistky.

Skutečnost, že dokument Louise Therouxe o nelegálních osadnících byl takovým otevřením očí – a vyvolal takovou (oprávněnou) vlnu pobouření – vypovídá mnoho o tom, jak dobře média chrání veřejnost před brutální realitou izraelské okupace.

