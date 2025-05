Jak v ČR nefunguje právní stát

Nemůžu přestat myslet na to, jak přivolaná Policie dokola odbývá obyvatele domu tím, že jde o "občanskoprávní spor". Lidé na Kuncovce ale nejsou občané právního státu. Jsou to nevolníci v tyranii, kterou ze svého domu udělal jeho "král", obchodník s chudobou Hrdina, kterému jsou vydaní na pospas.

Byla by proto chyba myslet si, že je to film o někom jiném, o nějakých chudácích tam dole. Je to film o nás všech. Je to film, který potřebujete vidět. Protože pokud si nedáme pozor a nezačneme se včas bránit, mohl by to být film o naší budoucnosti.