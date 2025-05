Británie: Ultrapravicová strana Reform UK zakazuje vyvěšování ukrajinských vlajek na budovách radnic

6. 5. 2025

čas čtení 2 minuty



Krajně pravicová strana Reform UK, která minulý týden dramaticky vyhrála komunální volby v Anglii, oznámila, že na budovách anglických radnic budou povoleny pouze anglické vlajky svatého Jiří a celostátní britská vlajka



Ultrapravicová anglická strana Reform UK je kritizována za zákaz vyvěšování ukrajinských vlajek na budovách radnic poté, co krajně pravicová strana prohlásila, že anglické radnice, které ovládá, budou vyvěšovat pouze vlajky svatého Jiří a britskou vlajku.



Předseda strany Zia Yusuf vyvolal v pondělí kontroverzi, když se zapojil do politických kulturních válek a oznámil, že tuto politiku bude dodržovat 10 místních samospráv v Anglii, které strana Reform UK ovládla v minulém týdnu v komunálních volbách.



„Anglické komunální rady ovládané stranou Reform UK budou rychle jednat, aby zajistily, že na jejich budovách budou vyvěšovány pouze vlajky Union Jack a svatého Jiří,“ uvedl na Twitteru.





„Na vlajkových stožárech, balkonech, recepčních pultech ani na stěnách zasedacích místností radnic nebudou povoleny žádné jiné vlajky.“





Reform UK získala v minulých týdnech v místních volbách kontrolu nad deseti komunálními radami v Anglii, včetně Durhamu, Lancashire, Staffordshire a Kentu. Je také v řadě místních samospráv největší stranou, včetně rady hrabství Leicestershire.





Zdroj v angličtině ZDE

Znamená to konec vyvěšování ukrajinských vlajek na anglických radnicích na znamení solidarity s touto zemí poté, co Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi. Ukrajinská vlajka vlála minulý týden nad radnicí v Grimsby, kde ultrapravicová strana Reform UK oslavila jedno ze svých klíčových vítězství, získání nově vytvořeného úřadu starosty okresu Greater Lincolnshire.Mike Tapp, labouristický poslanec za Dover a Deal, v pondělí řekl: „Jak nám připomíná Den vítězství v Evropě, Británie má hrdou historii spolupráce se spojenci na porážce diktátorů a tyranů.O Reformní straně Nigela Farageho vám řekne vše, co potřebujete vědět, že jejich prvním krokem po vítězství ve volbách je zákaz ukrajinské vlajky na našich radnicích, a to právě v tomto týdnu. Farage a radní strany Reform UK by měli přestat lézt Moskvě do zadku a okamžitě zrušit zákaz vyvěšování ukrajinské vlajky.“Postoj Farageho a dalších osob spojených s Reformní stranou vůči Rusku je již dlouho Achillovou patou této strany.Jednou z obvyklých útočných linií labouristů proti Farageovi je kritika za jeho tvrzení, že Západ „vyprovokoval“ ruskou invazi na Ukrajinu rozšířením EU a NATO na východ. Labouristická strana Farage obviňuje z podlézání Vladimíru Putinovi.