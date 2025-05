Ruský plyn bude v Evropě do konce roku 2027 zcela zakázán

7. 5. 2025

čas čtení 2 minuty

Zemím EU bude do konce roku 2027 vydán úplný zákaz dodávek ruského plynu. Taková iniciativa je obsažena v plánu Evropské komise na opuštění "modrého" paliva z Ruska. Zemím EU bude do konce roku 2027 vydán úplný zákaz dodávek ruského plynu. Taková iniciativa je obsažena v plánu Evropské komise na opuštění "modrého" paliva z Ruska.

Zákaz by se měl dotknout jak dlouhodobých dohod, tak spotových kontraktů, které tvoří zhruba třetinu dovozu ruského plynu. U posledně jmenovaných přitom opatření vstoupí v platnost nejpozději do konce letošního roku.

Přesné načasování zákazu bude záviset na schopnosti EU poskytovat alternativní dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států, Kataru, Kanady a Afriky. plány na postupné ukončení dodávek plynu z Ruska budou mít omezený dopad na ceny v EU a energetickou bezpečnost vzhledem k velkým objemům LNG po celém světě, které by se měly dostat na trh v nadcházejících letech.

Předtím zdroje Financial Times mezi evropskými úředníky uvedly, že Evropská komise hledá "legální možnosti", které umožní evropským společnostem ukončit dlouhodobé smlouvy na nákup ruského plynu bez placení "obrovských pokut". Komise zejména studovala smlouvy o dodávkách plynu z hlediska možnosti vyhlášení vyšší moci, což by společnostem umožnilo odmítnout závazky bez zaplacení pokuty.

Evropská komise se chystala v únoru předložit strategii postupného vyřazení všech ruských nosičů energie. Zveřejnění však bylo zpožděno kvůli pozici Maďarska a Slovenska, které nadále nakupují ruský plyn plynovody, poznamenal FT. Zároveň v únoru, na pozadí jednání o ukončení války na Ukrajině, začali někteří evropští představitelé uvažovat o obnovení nákupů ruského plynu, napsal The Economist. Jak časopis zdůraznil, snížení účtů za energie by mohlo oživit "umírající evropský průmysl" a uklidnit domácnosti. Později zástupci velkého byznysu v EU řekli agentuře Reuters, že zvažují návrat k nákupu ruského plynu kvůli obchodní válce, kterou rozpoutal americký prezident Donald Trump.

Navzdory snahám evropských politiků vzdát se dodávek ruského plynu jsou suroviny stále dodávány do evropských zemí. V roce 2024 činil podle Evropské komise podíl ruského plynu plynovodem a LNG na dovozu do EU 18,8 %. Podle Institutu pro energetickou ekonomiku a finanční analýzu (IEEFA) zaplatily země EU v období od ledna do listopadu loňského roku Rusku 6,3 miliardy eur za dodávky LNG. Celkem během tohoto období Rusko dodalo do Evropy 21,8 miliardy metrů krychlových plynu a stalo se tak druhým největším dodavatelem LNG pro tento region po Spojených státech.

Zdroj v angličtině: ZDE

0