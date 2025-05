V Česku byla v roce 2024 nejvyšší cena elektřiny pro domácnosti ze všech zemí Unie

6. 5. 2025 / Boris Cvek

Kolik stála elektřina pro domácnosti po přepočtu na kupní sílu v jednotlivých zemích Unie v roce 2024? Eurostat má čerstvá data. Nejvíce v České republice: 41 jednotek tzv. purchasing power standard. Ve Francii a Španělsku je to necelých 27, ve Švédsku ani ne 20, v Rakousku 21,5. Nejlevnější elektřinu po tomto přepočtu má Malta, Lucembursko a Madarsko (kolem 15).

Je pravda, že v absolutních číslech je elektřina pro domácnosti nejdražší v Německu (asi 40 euro za 100 kWh), v Dánsku (asi 38) a v Irsku (asi 37). V Dánsku ovšem velkou část ceny dělají daně. Cena elektřiny samotné je výrazně nižší než v ČR. Jednoznačně nejvyšší cena elektřiny bez daní je v Irsku, v Německu je srovnatelná s Českem, v Dánsku a Švédsku je mnohem nižší. Česko patří mezi státy, kde cena elektřiny rostla nejvíce. V pořadí to jsou: Portugalsko, Finsko, Francie, Polsko, Česko, Švédsko, Dánsko. Nejvyšší pokles ceny elektřiny nastal ve státech podle tohoto pořadí: Lotyšsko, Nizozemsko, Belgie, Rakousko, Slovensko, Itálie.





Samozřejmě v Česku máme po ruce jasné řešení, jasnou mantru: green deal! Za všechno může green deal. V jiných zemích Unie jistě žádný green deal není, proto se mají tak dobře, to jen u nás ten green deal strašně řádí. A Fialova vláda jistě vyhlásí ceny elektřiny pro domácnosti za další velký úspěch své politiky. Kdo umí, ten umí. Klobouk dolů. Teď už jen ty jaderky v roce 2040 a skvělá budoucnost s fixovanými cenami do roku 2080. Pokud vůbec budeme mít kde bydlet a pokud vůbec se lidem budou ještě rodit děti. To jsou ale jen z hlediska vládní politiky nepodstatné detaily.







Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics

