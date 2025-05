Venezuela 2025: Déjà vu v době úpadku

V nedávných prezidentských volbách ve Venezuele, konaných 28. července 2024, byl za vítěze prohlášen úřadující prezident Nicolás Maduro, ačkoli opozice tvrdila, že její kandidát Edmundo González získal výrazně více hlasů. Podle údajů zveřejněných opoziční platformou Unitary Platform získal González přibližně 67 % hlasů, zatímco Maduro pouze 30 %, což naznačuje rozsáhlé volební podvody ze strany režimu.



Po oznámení výsledků vypukly po celé zemi masové protesty, které vedly k 28 úmrtím, stovkám zraněných a více než 2 400 zatčením. Madurova vláda reagovala tvrdým potlačením demonstrací, včetně zatýkání opozičních lídrů a aktivistů. Edmundo González čelil obviněním z „uzurpování funkcí“ a dalších trestných činů, což ho přimělo k útěku do exilu ve Španělsku.



Mezinárodní společenství reagovalo rozporuplně: zatímco země jako Rusko a Čína uznaly Madurovo vítězství, Spojené státy, Evropská unie a G7 označily volby za zmanipulované a uznaly Gonzáleze za právoplatného vítěze. Navzdory mezinárodnímu tlaku Maduro pokračoval ve svém třetím funkčním období, přičemž venezuelský Nejvyšší soud, ovládaný režimem, potvrdil výsledky voleb bez poskytnutí důkazů o jejich legitimnosti.



V roce 2019 zhasla světla na celé dny. Selhávaly nemocnice. Metro se zastavilo. Děti poslali domů ze zavřených škol a dospělí muži stáli hodiny ve frontách na benzín nebo pár balíčků mouky. Tehdy šlo o katastrofu vyvolanou sankcemi, sabotáží a kolosálním špatným řízením. V roce 2025 jsou výpadky proudu kratší, ale záludnější. Elektřina se vypíná bez varování a ukrajuje pracovní den napůl. V některých provinciích trvá výpadek čtyři až šest hodin. Majitelé továren žádají zaměstnance, aby pracovali v noci, ale takové improvizace jsou neudržitelné. Elektrická síť se nezlepšila - jen přežila - a teď se pod tíhou sucha, zanedbané údržby a rozpadající se infrastruktury hroutí.



Ve stínech této nepravidelné tmy se soukromý sektor zoufale snaží přežít. Výrobci ocelových dílů a autodílů hovoří - vždy anonymně - o zkrácených směnách a nedodržených termínech. Tichý chaos je možná ještě horší než dříve: vláda už ani nepředstírá, že výpadky plánuje. Vedle tmy se vrací i inflace: 162 % za poslední rok, podle posledních nezávislých odhadů. Není to už divoká hyperinflace roku 2019, kdy se ceny měnily každý den, ale stále je to zničující vítr proti jakémukoli pokusu spořit, investovat nebo plánovat. Mlčení státu je výmluvné: venezuelská centrální banka opět přestala zveřejňovat údaje o inflaci, stejně jako během těch nejtemnějších let. Neexistence dat zde znamená přítomnost popření.



Maduro trvá na tom, že ekonomika roste: prý se HDP v prvním čtvrtletí zvýšil o 9,3 %. Možná to platí v úzkém smyslu - zejména díky ropě a těžbě - ale míjí to zkušenost obyčejných Venezuelanů, jejichž měna dál mizí v prachu, jejichž mzdy jsou opožděné nebo vyplácené naturálně, a jejichž každodenní život formuje více nedostatek než čísla.



Velká část této nové turbulence má opět kořeny ve Washingtonu. Vláda USA, která se snaží vynutit demokratické reformy, které nikdy nepřišly, odebrala společnosti Chevron licenci k činnosti ve Venezuele. Ropa, životní síla země, klesla. Výsledek: krize zahraniční měny a další šílený závod občanů za dolary - legálně, nelegálně, jakkoliv. Bolívar, předvídatelně, klesl na rekordní minima.



Tady se kruh uzavírá. Po čtyři křehké roky Venezuela žila v de facto dolarizované ekonomice. Nebylo to krásné - nerovnost se prohloubila, služby zůstaly zoufalé - ale bylo to stabilní. Návrat měnových kontrol, nebo jen jejich náznak, ochromil trh. Mnoho obchodů přestalo uvádět ceny v dolarech ze strachu z pokut. Strach, vždy strach, formuje ekonomiku více než jakákoli vyhláška.



Je třeba uznat, že Madurova vláda se nesnaží jen přežívat. Konala: vyhlásila nouzová hospodářská opatření, jmenovala nové vedení centrální banky, zdvojnásobila prodej dolarů na trhu, aby zmírnila pád bolívaru. Zdá se, že se poučila z minulosti. Jenže to jsou náplasti, ne lék. Kořeny krize - závislost na ropě, institucionální rozklad, autoritářská zkostnatělost - zůstávají nedotčeny.



Viceprezidentka Delcy Rodríguez se obrátila na Čínu, aby zvýšila odběr venezuelské ropy. Tam alespoň vláda projevuje určitou geopolitickou obratnost. Ale je to strategie založená na výprodeji národního bohatství - prodávání se ztrátou, jen aby se udržela světla, doslova i obrazně.



Soukromý sektor si aspoň něco zapamatoval. Podnikatelé nyní požadují deregulaci, volnější bankovní pravidla a snížení daňové zátěže. Nejsou to revoluční návrhy. Je to holé minimum nutné k přežití. Ale Madurova vláda zůstává uvězněná mezi ideologickým instinktem a ekonomickou nutností. Nemůže ani plně liberalizovat, ani plně kontrolovat. I lidé se poučili. Hromadí dolary. Dělají si zásoby vody a potravin. Improvizují. Venezuelská schopnost vydržet je hrdinská, ale hrdinství by nemělo být národním hospodářským modelem. Venezuela žije mezi ozvěnami: traumatem z roku 2019, přeludem z roku 2022 a nejistotou zítřka.



Ano, hospodářský růst tu je, stejně jako adaptace. Ale je tu i regres, strach a rozklad. Tento rozpor není náhodný. Je to venezuelská realita: autoritářský ropný stát visící mezi přízraky minulých krizí a stíny těch budoucích. Jak dlouho může taková země setrvat ve stavu neúplného kolapsu? To je otázka Venezuely roku 2025: ne zda se zhroutí, ale zda dokáže dál stát v neustálém stavu napůl zhroucení.





Projít se dnes průmyslovým srdcem Caraboba nebo někdejšími majestátními ministerstvy v centru Caracasu znamená kráčet troskami moderního národního státu, který přežil kolaps, aniž by se kdy skutečně zotavil. Povrchní klid počátku 20. let - s dolarizovanými supermarkety a tichou nadějí - vystřídal drsnější realismus. „Normalita“, kterou prezident Nicolás Maduro kdysi prezentoval jako důkaz odolnosti revoluce, se nyní jeví jako dočasná pauza v dlouhém sestupu země. Toto zatím není znovu rok 2019. Ale jsou to otřesy, které až příliš připomínají přicházející zemětřesení.