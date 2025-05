Trumpova dohoda s Húsii: Vyhlásit vítězství a jet domů?

8. 5. 2025

Překvapivé oznámení přichází poté, co jemenská militantní skupina v neděli zasáhla Izrael raketou. Trump popsal Húsie jako „kapitulující sílu“ a řekl: „Zastavíme bombardování. Kapitulovali... věříme jim, že už nebudou vyhazovat do vzduchu lodě, a to byl účel toho, co jsme dělali.“ Trumpovo oznámení vyvolalo spekulace o tom, zda dohoda zahrnuje útoky Húsiů na Izrael – Izrael o dohodě zjevně nevěděl –, protože Trumpovo prohlášení se patrně výlučně týká lodní dopravy v Rudém moři, připomíná Anneline Sheline.

4. května zasáhla raketa Húsiů letiště Ben Guriona, což dokázalo, že tato skupina je schopná proniknout izraelským protiraketovým systémem Iron Dome a THAAD. V reakci na to Izrael a USA ostře bombardovaly pozice Húsiů i infrastrukturu zásadní pro jemenské civilisty, včetně přístavu Hudajdá a letiště v Saná. USA bombardují Jemen každou noc od 15. března, a to navzdory rozhodnutí zahájit americké útoky i přes absenci jakékoli bezprostřední hrozby pro americké pozice, jak přiznali představitelé administrativy v chatové skupině Signalgate.

Není jasné, zda má příměří s Húsii trvat. Prezident Trump má 13. května zahájit první zahraniční cestu svého druhého funkčního období, během níž navštíví Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty a Katar. Státy Perského zálivu se snaží vyhnout zapletení do války mezi USA a Íránem. Teherán sdělil, že pokud arabští partneři USA umožní Spojeným státům útoky ze svého území, budou považováni za cíle íránské odvety.

Trumpovo oznámení proto může mít za cíl uklidnit napětí před jeho setkáním s představiteli Perského zálivu v Rijádu, Abú Dhabí a Dauhá. V tomto smyslu se oznámení nemusí lišit od jeho krátkodobého příměří, které Trump vynutil Netanjahuovi před svou inaugurací; Trump pak neudělal nic pro to, aby Izrael dohodu dodržel. Poté, co Izrael zpočátku povolil určitou pomoc do Gazy, porušil dohodu tím, že od 2. března blokoval veškeré dodávky potravin, vody, paliva a léků do Gazy, a 18. března Izrael zcela odstoupil od příměří a obnovil každodenní bombardování pásma Gazy. Trumpův zájem o uklidnění napětí s Húsii bohužel může trvat pouze po dobu, kdy bude v regionu a bude se snažit zajistit lukrativní dohody se svými partnery ze Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Kataru.

Existuje však možnost, že příměří s Húsii vydrží alespoň po dobu jednání Trumpovy administrativy s Teheránem o íránském jaderném programu. Trumpův zájem o tato jednání potvrdilo jeho rozhodnutí propustit 5. května svého poradce pro národní bezpečnost Mika Waltze, který se spolu s Netanjahuem pokoušel jednání zmařit.

Příměří s Húsii může také odrážet Trumpovo povědomí o preferencích jeho voličské základny. V příspěvku na X ze 2. května vyjádřila poslankyně Marjorie Taylor Greene svou frustraci slovy: „V kampani jsem slíbila, že už nebudou žádné zahraniční války.“ Dále pokračovala: „Nemyslím si, že bychom měli bombardovat cizí země jménem jiných cizích zemí, zejména když mají vlastní jaderné zbraně a obrovskou vojenskou sílu.“ Stala se tak jednou z mála republikánských politiků, kteří jsou ochotni zpochybnit bezpodmínečnou podporu Ameriky Izraeli.

Preference Trumpovy základny se shodují s preferencemi jeho spojenců v Perském zálivu. V posledních letech se dříve válkychtivý saúdský korunní princ Mohammed bin Salman snaží vyhnout zbytečným konfliktům, ať už s Teheránem nebo Saná, aby podpořil cestovní ruch a zahraniční investice v rámci svého plánu Vision 2030, jehož cílem je snížit závislost království na fosilních palivech. Saudská Arábie i Spojené arabské emiráty souhlasily v dubnu 2022 s příměřím s Húsii poté, co tato skupina prokázala, že její rakety mohou zasáhnout jejich hlavní města. Bombardování Húsiů ze strany USA již stálo více než tři miliardy dolarů, plus nasazení sedmi bezpilotních letounů MQ-9 Reaper, každý v hodnotě několika milionů dolarů, nemluvě o trapném incidentu, kdy stíhací letoun F/A-18E Super Hornet v hodnotě více než 60 milionů dolarů spadl z americké letadlové lodi do Rudého moře.

Húsiové ze své strany tvrdili, že útoky na americké válečné lodě zastaví, pokud Američané ukončí své útoky, ale údery na Izrael budou pokračovat, dokud Izrael neukončí svou 18měsíční válku v Gaze.

„Jemenský lid zůstává odhodlán pokračovat v nátlaku na [izraelský] subjekt, dokud neskončí agrese proti Gaze a nebude zrušena blokáda,“ uvádí se v prohlášení. “Izraelská a americká agrese nezůstane bez odezvy a neodradí Jemen od pokračování v jeho podpůrném postoji vůči Gaze.“

Ačkoli Trump možná v první řadě touží po zastavení útoků Húsiů, aby uklidnil bohaté americké spojence v Perském zálivu, americkým zájmům by nejlépe posloužilo zabránění dalšímu eskalaci napětí v Rudém moři. Jak o příměří napsala na Twitteru bezpečnostní analytička Emma Ashford: „Vyhlásit vítězství a vrátit se domů často není nejhorší strategickou volbou.“

