EU připravuje sankce proti stínové flotile Lukoilu

9. 5. 2025

V rámci nového balíku sankcí Evropská unie zvažuje uvalení sankcí na Litasco Middle East DMCC, ropnou obchodní divizi Lukoilu, stejně jako na Surgutněftěgaz a pojišťovnu VSK. Společnost Litasco, která se po začátku války na Ukrajině přestěhovala ze Švýcarska do Dubaje, se poprvé dostane pod západní sankce. V rámci nového balíku sankcí Evropská unie zvažuje uvalení sankcí na Litasco Middle East DMCC, ropnou obchodní divizi Lukoilu, stejně jako na Surgutněftěgaz a pojišťovnu VSK. Společnost Litasco, která se po začátku války na Ukrajině přestěhovala ze Švýcarska do Dubaje, se poprvé dostane pod západní sankce.

Litasco Middle East má být potrestáno za účast na vytvoření stínové flotily tankerů převážejících ruskou ropu, uvádí se v návrhu evropského dokumentu. Celkem má EU v úmyslu přidat na sankční seznamy asi 150 tankerů, čímž se jejich počet zvýší na více než 300, a také 60 osob.

Ropná obchodní společnost Litasco působila ve Švýcarsku. Po ruské invazi na Ukrajinu a uvalení západních sankcí, ke kterým se připojilo i Švýcarsko, společnost opustili někteří zaměstnanci a její obchodní aktivity byly přesunuty do Dubaje. V posledních měsících aktivně nabírá zaměstnance do kanceláří v různých zemích.

Sankce omezily schopnost západních společností přepravovat ropu z Ruska, které začalo budovat stínovou flotilu tím, že skupuje staré tankery a registruje mnoho společností v různých zemích, které je vlastní a provozují. Litasco Middle East je do tohoto procesu zapojena, odhalilo vyšetřování Financial Times v loňském roce. Noviny zejména odhalily schéma, v jehož rámci Lukoil doplnil stínovou flotilu 25 tankery. Každý z nich byl získán samostatnou offshore společností, která byla vlastněna jinou, nebo dokonce několika dalšími firmami. Lodě byly spravovány dubajskými společnostmi pákistánského podnikatele v lodní dopravě, který je stíhán britskými soudy za podvádění investorů.

Všechny nákupy byly financovány dubajskou společností Eiger Shipping DMCC, vlastněnou společností Litasco Middle East. Na těchto 25 tankerů bylo vynaloženo více než 700 milionů dolarů a poté, co se dostaly do stínové flotily, byly zapojeny do přepravy téměř výhradně ruské ropy (97 % všech dodávek, včetně 82 % připadalo na ropu Lukoilu), přičemž přepravily asi 119 milionů barelů.

V loňském roce se Lukoil umístil na 2. místě z hlediska vývozu ropy po moři. 3. prosince proběhl Surgutněftěgaz, proti kterému EU také plánuje uvalit sankce. V lednu se Surgut spolu s Gazprom Něfť dostal na černou listinu Spojených států. Dalším kandidátem je pojišťovna VSK, na kterou Velká Británie v roce 2024 uvalila sankce.

Nová opatření by mohla omezit schopnost evropských námořních dopravců, kteří obnovili přepravu ruské ropy poté, co její cena v posledních měsících klesla pod cenový strop 60 dolarů za barel. Pokud se sankce budou vztahovat i na těžební a obchodní společnosti, bude pro majitele lodí (a je mezi nimi mnoho řeckých firem)obtížnější pracovat s ruskou ropou.

