Americký papež je plivnutím do oka Trumpovi

Už nyní lze slyšet, jak v hlavě Donalda Trumpa skřípají kolečka. Muž, který si vybudoval politickou identitu na základě křivdy, nacionalismu a odporu k globalismu, se náhle musí vyrovnat s tím, že katolíci - a Američané - mají svého papeže. Skutečného amerického papeže. Jenže právě tady je háček. Papež Lev XIV. není Američanem z trumpovských snů.





Plynně mluví španělsky, působil jako biskup v Peru a považuje „knížecí“ biskupy za teologický přežitek - je ztělesněním globalismu. Je obhájcem chudých, kritikem církevního elitářství a - byť s jistými výhradami - pokračovatelem „woke“ křesťanství papeže Františka. Lev XIV. se vymyká kulturně-válečné dichotomii, která tolik ovládá americkou politiku. Trumpovský instinkt by mu přiřkl nálepku levicové elity, jenže, nepříjemně pro Trumpa, tento muž je nyní duchovní hlavou více než miliardy lidí… a k tomu je to Američan.





Jeho zvolení přichází v kritické době: katolická církev čelí poklesu návštěvnosti na Západě, rostoucí sekularizaci a vnitřnímu napětí v oblasti doktríny, správy a sociálních otázek. Výběrem severoamerického pontifika signalizuje kardinálské kolegium potenciálně odvážný posun - směrem k posílení přítomnosti církve na Západě a zároveň k uctění vedení preláta s hlubokými zkušenostmi v Latinské Americe.



Očekává se, že papež Lev XIV. bude pokračovat v mnoha reformách započatých za papeže Františka, včetně větší odpovědnosti při řízení církve a zaměření na naslouchání periferiím. Jeho americké kořeny - v kombinaci s jeho celosvětovými pastoračními zkušenostmi - mohou také pomoci zvýšit důvěru dárců a znovu zapojit mladší generaci katolíků.



Nacionalistická pravice nyní čelí podivné hádance: jak útočit na papeže, který mluví s chicagským přízvukem a (snad) kdysi fandil Cubs? Samotný stroj pravicového populismu se tu zadrhává. Hnutí „America First“, které tradičně považovalo papežství za něco cizího a podezřelého, se teď musí smířit s tím, že muž na balkóně Svatopetrského náměstí by si mohl během Super Bowlu objednat mozzarellové tyčinky.



Lev XIV. však není žádný naivní idealista. Není levicovým radikálem, jak by se někteří mohli obávat, ani dogmatickým konzervativcem, v což jiní doufají. Je především mužem církve - formovaným Amerikou, ano, ale i globálním Jihem, Římem a hlubokou intelektuální tradicí augustiniánského řádu. Je tichý, ale ne měkký. Ve svém prvním veřejném vystoupení se označil za následovníka svatého Augustina - muže neklidného srdce, jehož hledání pravdy a učení o milosti formovalo západní křesťanství i řád, k němuž Lev XIV. náleží. Právě tato tradice hlubokého sebepoznání a pokorné služby společenství se už nyní zdá být světlem jeho pontifikátu.



Zajímavé je, že v jeho úvodním projevu zazněla výrazná mariánská nota - papež se soustředil více na Pannu Marii než na samotného Krista. Tento důraz je výmluvný: Latinská Amerika, včetně Peru, kde Lev XIV. působil, je hluboce mariánsky zaměřená. Panna Maria, v různých lokálních podobách jako Panna Maria Guadalupská nebo Panna Maria Milosrdná, není pouze duchovní postavou, ale kulturním pilířem. Lev XIV. tímto výběrem zjevně sdělil, že svůj univerzální úřad vnímá skrze zkušenost okraje - skrze citlivost regionů, kde církev stále žije v srdcích lidu.



Stejně pozoruhodná je i jeho volba jména: Lev. Tento název nenese jen sílu symboliky, ale i historickou paměť. Papež Lev I. „Veliký“ byl obráncem ortodoxie a jedním z prvních papežů, kteří vystoupili jako autorita nejen duchovní, ale i politická - zastavil Attilu u bran Říma. Lev XIII. byl naopak papežem modernity, který v roce 1891 vydal přelomovou encykliku Rerum Novarum - základ moderní sociální nauky církve. Volbou čísla XIV. nový papež zjevně staví na těchto dvou pilířích: pevnosti víry a sociální spravedlnosti. Je to jméno, které mluví ke kontinuitě i reformě, ke křesťanské odvaze i katolickému svědomí. A zároveň je to jméno, které může rezonovat jak v chudinských čtvrtích Limy, tak v akademických aulách Bostonu.



V roce 2012 vyjádřil obavy z rostoucí kulturní tolerance vůči idejím, které jsou podle něj v rozporu s evangeliem. Tato nuancovanost může ochladit očekávání radikálního pontifikátu, i když nejspíš bude pokračovat v konzultačním přístupu Františka.



Je ironií, a přece i určitou poetickou spravedlností, že v době, kdy se americký politický diskurz uzavírá do obranných reflexů a identitární úzkosti, přichází „americký papež“, který Ameriku přesahuje. Je to muž, který se zrodil v srdci impéria, ale nese v sobě jazyk a zkušenost jeho periferií. A možná právě proto může být - ne navzdory, ale díky svému původu - papežem nejen Ameriky, ale světa.