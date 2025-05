Vzkaz od Vladimíra Špidly

10. 5. 2025

sociální demokracie stojí před klíčovým rozhodnutím, jakou cestou usilovat o návrat do Sněmovny v nadcházejících volbách. Z dostupných informací je pravděpodobné, že vedení spoléhá na variantu vyslat vybrané sociální demokraty na kandidátky ANO. Vadí mi, že se to dozvídáme pouze podle nejasných indicií.

Představa, že jsme nyní v situaci všechno, nebo nic, je mylná. Dělat dobrou politiku pro lidi můžeme dělat za všech okolností. Naše strana byla vždy silná, protože byla hnutím mnoha lidí. Snaha dostat sociální demokraty do Sněmovny za každou cenu je extrémně riziková a sociálnědemokratickou stranu může nevratně poškodit.

Chápu, že v aktuální situaci cítíme nervozitu - ze ztráty významu, z potřeby mít na politické scéně zastoupené levicové myšlenky. Nervozitu ale rozptylujme dobrou strategickou úvahou, ne horečnatou stranou získat málo za dlouhodobě vysokou cenu.

Je zjevné, že v příštích desetiletích bude muset sociální demokracie znovu bojovat proti novodobému fašismu a moci velkého kapitálu, který novými způsoby útočí na lidskou důstojnost, zdraví a životy. Nebude to lehké. Pro tento nový zápas potřebujeme mít moc založenou na silném ukotvení ve společnosti, hlubokých spojenectvích a sebedůvěře. Získání takové moci je nutně během na dlouhou trať. Nebojme se toho a začněme ji budovat právě nyní. Jako přívažek hnutí ANO a jeho potenciálních extremistických partnerů toho nebudeme schopni.

Vstoupit na kandidátky ANO se mi jeví jako strategická chyba, která ohrožuje existenci strany, kterou nezničily ani nejpohnutější okolnosti. O tak zásadním kroku nemůže rozhodovat úzké Grémium - rozhodnout o něm musí celá strana. Předsedkyně chce oznámit způsob, jakým půjde do voleb naše strana, až v červnu. Pojďme tedy v průběhu května svolat místní organizace, obvodní a krajská předsednictva, získejme představu o tom, jak lidé ve straně situaci vnímají. A nechme o tom, zda máme skutečně sociální demokraty na kandidátky ANO vyslat se všemi riziky, které to sebou nese, rozhodnout po diskusi s členskou základnou Předsednictvo v prezenční podobě. Dejme tomuto rozhodnutí váhu, kterou si zaslouží. Je to věc nás všech.

Jak vidíte situaci vy? Svolejte své MOčko, OPčko, KPčko a pojďme společně diskutovat a rozhodovat o budoucnosti sociální demokracie v Česku. Nikdy není jen jediná alternativa, to víme jako sociální demokraté nejlépe ze všech.“

PhDr. Vladimír Špidla

