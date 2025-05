Trump chce zrušit právo na habeas corpus

10. 5. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty



Před pár dny, v hlavním městě země založené na vládě práva, vystoupil před novináři hlavní poradce prezidenta Spojených států a nabídl možnost. Nebylo to varování. Nebylo to oznámení po tragédii. Byla to možnost. Řekl, že vláda „aktivně zvažuje“ pozastavení platnosti habeas corpus - práva, zakotveného v zákonech po téměř tisíciletí, požadovat před soudem odůvodnění svého zadržení. Nemluvil tiše, ani nejevil žádné známky zdrženlivosti. Odkazoval se na Ústavu - formálně přesně, duchem volně - a prohlásil, že „invaze“ by takový krok mohla ospravedlnit. To slovo - invaze - má tvrdý, válečný nádech. Evokuje Normandii, ne Nogales. Připomíná tanky, ne teenagery.



Návrh Stephena Millera nebyl politikou. Byl, jako mnohé v dnešním Washingtonu, performancí: částečně právní záminkou, částečně politickým hromobitím. Habeas corpus není luxus. Není to procesní formalita. Je to základní záruka, že stát musí před zadržením člověka uvést důvod. Její kořeny sahají do anglického práva, staletí před vznikem Spojených států. Přežila krále, revoluce i občanské války. Nebyla do Ústavy vytesána lehkovážně; byla tam vložena jako ochranná hráz proti tyranii.



Toto právo bylo v americké historii pozastaveno jen čtyřikrát. Abrahamem Lincolnem, když povstalecké jednotky pochodovaly na Washington. Ulyssesem S. Grantem, když bělošští supremacisté terorizovali jih. V době imperiálního tažení na Filipínách a ve zpanikařených hodinách po Pearl Harboru. Každé z těchto rozhodnutí zanechalo jizvu. Každé vyžadovalo výjimečné okolnosti. Dnes nám je řečeno, že výjimečnost představuje venezuelský gang.



Dějiny jsou plné příkladů, kdy vlády pod záminkou krize nebo bezpečnosti postupně odebíraly základní práva. V nacistickém Německu byl po požáru Říšského sněmu v roce 1933 přijat dekret „Na ochranu lidu a státu“, který zrušil svobodu projevu, shromažďování a tisku. Odsouzením „komunistické hrozby“ se otevřela cesta k totalitě. Ve Stalinově Sovětském svazu byly během velké čistky v 30. letech zatýkání a popravy bez soudu běžné; „třídní nepřítel“ se stal záminkou pro likvidaci milionů. V 70. letech v Chile Augusto Pinochet zrušil habeas corpus pod heslem „národní záchrany“ před „marxistickou infekcí“ - a pak tisíce lidí zmizely nebo byly mučeny.





I dnes takové praktiky přetrvávají. V Číně jsou Ujgurové v Xinjiangu drženi v „převýchovných táborech“ bez právní ochrany pod zástěrkou boje proti extremismu. V Maďarsku Viktor Orbán od roku 2018 kriminalizuje pomoc uprchlíkům a omezuje činnost nevládních organizací s odvoláním na „ochranu křesťanské identity“. Bývalý filipínský prezident Rodrigo Duterte zase ve „válce proti drogám“ povolil policejní popravy bez soudu - tisíce lidí zemřely pod vlajkou „morální očisty“. Nyní je alespoň za své zločiny odsouzen.





Trumpova administrativa prokázala schopnost testovat hranice americké legality. Pokouší precedenty. Provokuje soudy k zásahu. A když tak učiní, označuje je za nepřátele lidu. Nejde o ojedinělé incidenty. Je to vzorec - pomalá, metodická eroze pojistek, které rozlišují vládu práva od vlády lidí. V takových časech je pokušení otupět - zvyknout si na hluk, každodenní narušení, nové definice normality.





Demokracie neumírá hromy a blesky; odplíží se po špičkách, když zaměníme strach za rozum a pohodlí za principy.



0