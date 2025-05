Trump naznačil, že by se mohl připojit k Putinovi a Zelenskému na čtvrtečních rozhovorech mezi Ruskem a Ukrajinou v Turecku

12. 5. 2025

Americký prezident na tiskové konferenci v Bílém domě prohlásil, že by odletěl do Turecka, aby se zúčastnil rozhovorů, „pokud by to považoval za užitečné“.



Zde je úplná citace:



„Nepodceňujte čtvrtek v Turecku, prezident Erdogan je skvělý hostitel. Spolupracujeme s ním, mimo jiné i v otázce Sýrie...



Myslím, že to bude... možná dobré setkání, máte potenciál pro dobré setkání. Setkání se nemělo konat, ale já jsem trval na tom, aby se konalo. ...



Ze čtvrtečního setkání v Turecku můžete mít dobrý výsledek... a věřím, že oba lídři tam budou. Uvažoval jsem, že tam přiletím. Nevím, kde budu ve čtvrtek, mám spoustu schůzek... Je tu možnost, že tam pojedu, pokud se věci vyvinou správně."





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již dříve potvrdil svou účast, aby ujistil Trumpa, že je odhodlán co nejdříve dohodnout příměří.



Vladimir Putin zatím své plány neoznámil, ale Trump naznačil, že by se mohl zúčastnit, když řekl: „Věřím, že oba lídři tam budou.“



Trump také řekl, že ‚má pocit‘, že Rusko souhlasí s příměřím a ‚mohou se stát dobré věci‘ , a chlubil se svou osobní rolí při sjednání schůzky .



V pondělí ráno evropští spojenci prohlásili, že „Rusko neprojevilo žádný vážný záměr dosáhnout pokroku“, a zavázali se „přijmout ambiciózní opatření ke snížení schopnosti Ruska vést válku omezením příjmů Kremlu“.



Mluvčí německé vlády naznačil, že Moskva má čas jen do konce dne, aby se veřejně zavázala k dohodě, a v případě nesplnění tohoto závazku jí hrozí přísnější sankce.



„Ultimáta“ EU ohledně příměří jsou ‚nepřijatelná‘, uvedl mluvčí Kremlu



Rusko zjevně není spokojeno s tlakem, který se na Moskvu vyvíjí.



Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že „ultimáta“ předložená lídry EU s požadavkem na dohodu o příměří do pondělní noci jsou „nepřijatelná“.



„Jazyk ultimát je pro Rusko nepřijatelný, není vhodný. S Ruskem nelze mluvit takovým jazykem,“ řekl Peskov novinářům během tiskové konference.



Trval na tom, že ruská vláda se „zaměřuje na seriózní hledání způsobů, jak dosáhnout dlouhodobého mírového urovnání“, aniž by naznačil, zda Putin přijme Zelenského pozvání na setkání v Istanbulu.



Turecko vyzývá Rusko a Ukrajinu, aby „co nejdříve“ zahájily rozhovory



Turecko se připojilo k řadě zemí, které vyzývají Rusko a Ukrajinu, aby se sešly k jednání o příměří. Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan uvedl, že by tak měly učinit „co nejdříve“.



Rusko „zcela ignoruje“ nabídky příměří a pokračuje v útocích, uvedl ukrajinský ministr zahraničí po schůzce v Londýně



Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha mezitím zveřejnil aktualizaci po svých rozhovorech s evropskými ministry zahraničí, kteří se sešli v Londýně.



Uvedl, že „Rusové zcela ignorují nabídku úplného a trvalého příměří“, protože „pokračují v útocích na ukrajinské pozice podél celé fronty“.



„Moskva promarňuje další příležitost ukončit zabíjení. To opět dokazuje, že jediným cílem Ruska je prodloužit válku,“ uvedl.



Sybiha zdůraznil, že ‚Ukrajina vynakládá veškeré úsilí, aby ukončila válku a dala šanci diplomacii‘, a poukázal na výzvu Zelenského Putinovi k osobnímu setkání, ale podle něj ‚dosud nedošlo k žádné reakci‘.



V rámci londýnského summitu, kterého se Sybiha zúčastnil online, vedoucí představitelé diskutovali o možných nových sankcích proti ruskému „bankovnímu sektoru, centrální bance a energetickému sektoru“ a také o nových balíčcích obranné pomoci, uvedl.



„Putin musí pochopit důsledky odmítnutí mírových snah a pokračování války,“ dodal a poděkoval partnerům za pokračující podporu.



Oznámení mluvčího německé vlády je interpretováno jako pokus Německa převzít iniciativu od Putina.



Německo varovalo, že „čas běží“ a Rusko musí do konce pondělí souhlasit s bezpodmínečným 30denním příměřím na Ukrajině, jinak mu hrozí nové sankce.



Pokud Moskva tuto podmínku nepřijme, „budou zahájeny přípravy“ na nové sankce, uvedl mluvčí vlády Stefan Kornelius poté, co evropští lídři během víkendové návštěvy Kyjeva požadovali, aby Rusko souhlasilo s příměřím.



Ukrajinský prezident Zelenskyj hovořil s papežem Lvem o válce a unesených dětech; pozval ho na návštěvu



Zelenskyj uvedl, že oba vedli „velmi vřelé a skutečně věcné“ rozhovory, a poděkoval mu za slova „o nutnosti dosáhnout spravedlivého a trvalého míru“.



Dodává, že hovořili o osudu tisíců ukrajinských dětí unesených Ruskem a vyzval Vatikán k „pomoc při návratu dětí do rodin“.



„Ukrajina chce tuto válku ukončit a dělá vše pro to, aby toho dosáhla. Nyní čekáme na podobné kroky ze strany Ruska,“ uvedl.





Na závěr uvedl, že pozval papeže k návštěvě Ukrajiny, protože „taková návštěva by přinesla skutečnou naději všem věřícím a celému našemu národu“.





