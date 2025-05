Podporovat válečné zločiny a genocidu – a klást u toho věnce

Neměli jsme v úmyslu být hluční, za nás měl mluvit text a obraz k němu. Bezpečnostní zákroky proti nápisům reagujícím na výzvy řečníků a cvičené chvaty proti vlajkám země bojující za svobodu a proti okupaci na oslavě vítězství nad okupací a znovunabyté svobody byly však natolik rychlé, že jsme některá svá hesla vykřičeli až když nás vyváděli.



Nemůžeme mlčet k tomu, jak výkvět naší politické elity klade věnce za oběti minulých válečných zločinů a genocid, zatímco současné válečné zločiny Izraele a izraelskou genocidu podporuje, vyzbrojuje a normalizuje. Nemůžeme mlčet, když vyzývá k odpovědnosti a odvaze, přičemž odpovědnost a odvahu vyhodí na chodník v obavě z narušení své formální piety. Poučení z lhostejnosti, která dopouští násilí, není ve věncích se stuhou, nýbrž v odpovědnosti k činu, který vede ke svobodě.

Utrpení v Gaze a spoluvina, do které nás zatahují naši představitelé, jsou příliš bolestné, než abychom mlčeli.



Nesneseme licoměrné mlčení naší reprezentace k modernímu masovému zabíjení lidí, prováděnému s pomocí umělé inteligence. Až příliš připomíná průmyslové zabíjení, které měla vítkovská pieta vzpomenout. A nemůžeme vystát to ticho, které doprovází středověké způsoby vyhladovění civilistů. Oběťmi hladu coby zbraně jsou hlavně ti nejmenší a nejzranitelnější – děti.

Nebudeme se jen dívat na to, jak jsou civilisté v Gaze vyháněni z jednoho tábora do druhého, bombardováni a masově zabíjeni, zatímco se my holedbáme svým přátelstvím se státem, který čelí před mezinárodním soudem obvinění z páchání genocidy a na jehož premiéra je vydán mezinárodní zatykač pro válečné zločiny.

Nestojíme o to být hlasem Izraele v Evropě. Jak ukázaly renomované lidskoprávní organizace světa, včetně těch izraelských, Izrael je režim apartheidu, který dnes otevřeně volá po etnických čistkách Palestinců, zatímco pokračuje v genocidě Gazy.

Pokud nám naše politická elita chce kázat o válce a míru, je toto poučení pro nás zásadní a jednoduché zároveň.



NIKDY VÍCE platí pro každého a platí všude stejně.

V Praze 8. května 2025

Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě