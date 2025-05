Zelenskyj vítá Putinovu výzvu k jednání, ale říká, že Rusko musí souhlasit s „úplným, trvalým a spolehlivým“ příměřím

11. 5. 2025

čas čtení 6 minut

Rusko zahájilo útok dronů na Ukrajinu navzdory Putinově výzvě k jednání



Navzdory výzvě Vladimira Putina k takzvaným mírovým jednáním zahájilo Rusko v neděli útok dronů na Kyjev a další části Ukrajiny, při kterém byl podle ukrajinských úředníků zraněn jeden člověk v okolí hlavního města a poškozeno několik soukromých domů.



Útok začal kolem 2:00 ráno, kdy ruské síly vyslaly ze všech směrů 108 dronů (včetně falešných), uvedlo ukrajinské letectvo.



Ukrajinské protivzdušné systémy sestřelily do 9:30 ráno 60 dronů vyslaných nad východní, severní, jižní a střední část Ukrajiny, uvedlo ukrajinské letectvo.



Dalších 41 dronů bylo údajně ztraceno z radaru, ale nezpůsobily žádné škody.



Zatím nejsou hlášeny žádné oběti, ale ukrajinské letectvo uvedlo, že region Sumy, který hraničí s ruským Kurským regionem, utrpěl v důsledku ruského útoku, aniž by poskytlo bližší informace.



„Nelze vést dialog, když jsou bombardováni civilisté“ – Macron



Francouzský prezident Emmanuel Macron v neděli ráno reagoval na návrh Vladimira Putina v příspěvku na Twitteru



Napsal:



"V Kyjevě jsme společně s prezidentem Trumpem předložili jasný návrh: bezpodmínečné 30denní příměří s platností od pondělí. Prezident Zelenskyj se k tomu zavázal bez jakýchkoli podmínek. Nyní očekáváme stejně jasnou odpověď od Ruska.



Dokud mluví zbraně, nemohou být žádné jednání. Nelze vést dialog, pokud jsou zároveň bombardováni civilisté. Nyní je nutné příměří, aby mohla začít jednání. Pro mír."



Macron, který je pevným zastáncem Kyjeva, již dříve uvedl, že jakákoli mírová dohoda „nesmí znamenat kapitulaci Ukrajiny“ a musí být podpořena bezpečnostními zárukami.

Zelenskyj říká, že je „pozitivním signálem“, že Rusko zvažuje ukončení války



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj právě uvítal návrh Vladimira Putina na přímá jednání ve čtvrtek v Istanbulu, ale uvedl, že jeho tým očekává, že Moskva bude souhlasit s „trvalým“ příměřím, které začne zítra.



V příspěvku na Twitteru Zelenskyj, aniž by výslovně reagoval na Putinovu výzvu k jednání v Turecku, napsal:



Je pozitivním signálem, že Rusové konečně začali uvažovat o ukončení války.



Celý svět na to čekal velmi dlouho. A prvním krokem k skutečnému ukončení jakékoli války je příměří. Nemá smysl pokračovat v zabíjení ani o jediný den.



Očekáváme, že Rusko potvrdí příměří – úplné, trvalé a spolehlivé – s platností od zítřka, 12. května, a Ukrajina je připravena se setkat.



Návrh Vladimira Putina na „přímá jednání“ s Kyjevem přišel několik hodin poté, co se lídři Velké Británie, Francie, Německa a Polska vydali do Kyjeva na setkání s Volodymyrem Zelenským.







Evropští lídři vyzvaly ruského prezidenta, aby do pondělí podepsal bezpodmínečné příměří, jinak budou čelit zvýšeným sankcím a dodávkám zbraní na Ukrajinu.

Jeho nejnovější návrh považují za způsob, jak se vůči Washingtonu tvářit vážně, ale zároveň ještě více rozdělit Trumpovu administrativu, která chce válku rychle ukončit, a Kyjev, který by odmítnutím maximalistických požadavků Moskvy, o nichž Kreml věděl, že je Kyjev nepřijme, působil nekompromisně.





Zdroj v angličtině ZDE

