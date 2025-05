Britské, americké a australské speciální jednotky páchaly v Afghánistánu válečné zločiny

13. 5. 2025

čas čtení 9 minut

"Naše přítomnost v Afghánistánu byla řízena americkou vojenskou taktikou bez jakékoli politické strategie. A proto jsme selhali."

Moderátorka, BBC Radio 4, pořad World at One, pondělí 12. května 2025, 13 hodin: Investig\tivní pořad televize BBC Panorama dal slovo bývalým členům speciálních jednotek, kteří obvinili své jednotky z nezákonných vražd v Afghánistánu. Obvinění se týkají období delšího než deseti let. Tito tři očití svědci v programu hovořili o operacích speciálních jednotek, kterých se účastnili. Abychom ochránili jejich identitu, použili jsme herce. Upozornění: některé informace mohou být pro některé posluchače znepokojující.

„A při některých operacích jednotky vtrhly do budov podobných penzionům, zabily všechny, kdo tam byli, a zastřelily všechny, kdo tam spali.“

„Viděl jsem, jak se ti nejtišší chlapi změnili, projevili vážné psychopatické sklony, byli barbarští." “ „Spoutali mladého chlapce a zastřelili ho. Bylo to jasně dítě. Neměl ani zdaleka bojový věk.“



Moderátorka: Sherard Cowper-Coles byl velvyslancem v Kábulu v letech 2007 až 2009, kdy se stal zvláštním zástupcem tehdejšího ministra zahraničí Davida Milibanda pro Afghánistán a Pákistán. Zeptala jsem se ho, co o tom tehdy slyšel. „Spoutali mladého chlapce a zastřelili ho. Bylo to jasně dítě. Neměl ani zdaleka bojový věk.“





Sherard Cowper-Coles: „Neměli jsme žádné konkrétní důkazy, ale kolovaly zvěsti. Obavy se netýkaly jen britských speciálních jednotek, ale především amerických a australských speciálních jednotek. A samozřejmě všechny úzce spolupracovaly. Dvě věci mě zvlášť děsily. Pamatuji si, jak jsem jednou navštívil základnu speciálních jednotek na letišti v Kandaháru a setkal se tam s velitelem speciálních jednotek. Neřeknu, jestli to byl SBS nebo SAS, ale řekl mi: „Pane velvyslanče, moji hoši se zblázní, když je každý večer nevezmu ven.“ Odlétali v helikoptéře Chinook, přistáli v nějaké vesnici a dělali, co museli, ale během těchto velmi intenzivních misí panovala kultura jakéhosi nekonečného lovu. A další věc, mnohem strategičtější, která mě opravdu znepokojovala, byla, jak jsem řekl na schůzce velvyslanců s velitelem NATO v Afghánistánu, generálem MacNeillem, který byl dobrý člověk. Zeptal jsem se ho, proč velvyslanci a velvyslanectví nemohou vidět společný seznam priorit NATO, který obsahoval seznam cílů, cílených povstalců, ale bylo nám řečeno, že nám do toho nic není. Víte, to bylo symptomatické pro širší problém.









Sherard Cowper-Coles: Byl to seznam cílů, které měly speciální jednotky pronásledovat, pravděpodobně spíše s cílem zajmout než zabít. Byl to tajný seznam, který sestavilo NATO, a neměl žádný politický podtext. A já jsem si myslel, že to je špatné. A stále si to myslím. Bylo to symptomatické pro nedostatek politického dohledu nad celou vojenskou kampaní a naše přítomnost v Afghánistánu byla řízena americkou vojenskou taktikou bez jakékoli politické strategie. A proto jsme selhali.





Moderátorka: To je to, co nyní chápeme, že se stalo s britskými speciálními jednotkami. Myslíte SAS i SBS? Zdá se, že naznačujete, že to bylo horší u amerických speciálních jednotek a australských speciálních jednotek.





Sherard Cowper-Coles: No, to byla fáma. Opakuji, že nemám žádné důkazy. Vše bylo drženo v tajnosti před velvyslanci, politiky a civilisty obecně.





Moderátorka: Ale znepokojovalo vás to natolik, že jste to předal svým politickým nadřízeným?





Sherard Cowper-Coles: Ano, no, ne tak moc to, co dělaly speciální jednotky, i když jsem si myslel, že velitelské struktury byly dost neobvyklé. Mnohem víc mě znepokojoval nedostatek politického dohledu nad vojenskou kampaní. A pak byly různé příklady, které si pamatuji, že jsem říkal Davidu Milibandovi, který byl ministrem zahraničí, že vertikálně startující letouny Harrier byly staženy z Afghánistánu a NATO řeklo, že už nepotřebuje žádné rychlé stíhačky. Ale RAF chtěla poslat svá Tornáda. 617. letku Dam Busters. A my jsme museli utratit 70 milionů liber z peněz daňových poplatníků na výstavbu nových pojezdových drah na letišti v Kandaháru, aby tam mohly létat letouny Tornado, jen aby si RAF užila trochu zábavy a získala operační zkušenosti. V Afghánistánu nebyla pro letouny Tornado žádná vojenská potřeba, alespoň podle NATO. A politici věděli, že to není správné. Ale David Miliband mi před zasedáním vládního výboru řekl: nemůžu se v této věci postavit proti náčelníkovi generálního štábu, protože jsem civilista. Neznám rozdíl mezi Tornadem a torpédem a obávám se, že totéž platilo i v Bílém domě, kde měl Obama pochybnosti o vojenských strategiích, které mu byly předkládány. Nechtěl však působit protivojensky. Bál se, že by proti němu mohl kandidovat Petraeus.





Moderátorka: Zajímavé je, že když mluvíme o špatném chování jednotlivých vojáků, mluvíte také o jakési vojenské velitelské struktuře, která nenesla žádnou odpovědnost za to, co dělala. Myslíte si, že to spolu souvisí?









Moderátorka: Tohle bylo po vaší éře, ale mnoho lidí se ptá, co o tom věděl David Cameron? Vy jste zjevně vyjádřil obavy Davidu Milibandovi. Ale z toho, co jsem pochopila, nešlo o výkon nebo chování vojáků, je to tak?





Sherard Cowper-Coles: Upřímně řečeno, si to nepamatuji. Je docela možné, že ano, a David Cameron se stal lídrem opozice spolu s Williamem Haguem a já jsem jim v opozici rozhodně řekl, že politici musí tuto vojenskou kampaň dostat pod kontrolu.





Moderátorka: Ale to je samozřejmě něco jiného než tvrdit, že britští vojáci páchají bezprávní zabíjení a válečné zločiny.





Sherard Cowper-Coles: Ano, to je velmi závažné obvinění. Měl jsem své podezření, ale při informování lídra opozice, od kterého se všeobecně očekávalo, že převezme moc, bylo mou hlavní snahou zajistit, aby pochopil, že politici musí armádě ukázat, kdo je tady pánem.





Moderátorka: Takže jste žádné obavy nevyjádřil ani žádnému politikovi.









Moderátorka: Je možné, že velitelé speciálních sil v té době o tom nevěděli?





Sherard Cowper-Coles: Je možné, že se o tom nedozvěděli. Mohli mít podezření, ale já jsem pořad Panorama neviděl. Neviděl jsem důkazy. Ale víte, v řetězci velení kolovaly e-maily, které vyjadřovaly obavy ohledně řady zabití.





Moderátorka: Měli by David Miliband, David Cameron a politici z té doby vypovídat před vyšetřovací komisí?





Sherard Cowper-Coles: Myslím, že ano. Ano, myslím, že by měli být podrobeni velmi přísnému výslechu, protože politici nejsou naivní a podle mých zkušeností měli své obavy. Ale z politických důvodů, aby nebyli vnímáni jako protiváleční, protiameričtí nebo proti armádě, je nevyslovili. A jak jsem řekl, prezident Obama měl v Bílém domě generála, který mu říkal, co je na kampani špatného, ale on se rozhodl tuto radu ignorovat, protože nechtěl vypadat jako protiválečný, a armáda neváhala informovat Daily Telegraph a další média proti Gordonu Brownovi, premiérovi, za to, že jim nedal prostředky, které podle nich potřebovali. A jak jsem to viděl já, to politiky odradilo od toho, aby se armádě postavili.





Moderátorka: To byl Sherard Cowper-Coles. Britské ministerstvo obrany poskytlo odpověď programu BBC Panorama. Řekli, že jsou plně odhodláni podporovat nezávislé vyšetřování a že není vhodné, aby se k tomu teď ministerstvo obrany vyjadřovalo.





Mluvčí lorda Camerona uvedl, že konkrétní incidenty týkající se speciálních sil nebyly zmíněny a jakékoli tvrzení, že se podílel na jejich utajování, na utajování obvinění ze závažných trestných činů, je naprostý nesmysl. Pořádali jsme i o komentář také Davida Milibanda a Williama Haguea.







Zdroj v angličtině (audio) ZDE

