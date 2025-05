Kreml nařídil regionům, aby vycvičily tisíce válečných veteránů pro civilní službu

14. 5. 2025

Každý region Ruska dostal od prezidentské administrativy za úkol vycvičit 30 až 60 válečných veteránů ročně pro zaměstnání ve státní správě, sdělily RBC informované zdroje. Celkem tedy budou muset jednotlivé subjekty Ruské federace ročně vyškolit 2,5 tisíce až 5 tisíc bývalých vojáků na státní zaměstnance. Školení by mělo probíhat v rámci regionálních verzí programu Čas hrdinů, který byl dříve spuštěn Kremlem na federální úrovni.

Podle partnerů RBC potřebuje vnitřní politický blok prezidentské administrativy ty, kteří budou následně komunikovat s účastníky války. "Pokud lidé, kteří se vrátili z fronty, mají otázky na úřady a obyčejný úředník na ně začne odpovídat, pak mu mohou říct – kdo jste? Nebojovali jste – proto potřebujete lidi, kteří si získají jejich respekt a budou s nimi schopni mluvit jako rovný s rovným," vysvětlil jeden z účastníků rozhovoru. V červnu 2024 ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že ve válce na Ukrajině je téměř 700 000 ruských vojáků.

Program Čas hrdinů, jehož obdoby by měly vytvářet regiony, se objevil poté, co Putin ve svém poselství Federálnímu shromáždění v únoru 2024 uvedl, že účastníci války na Ukrajině by měli vstoupit mezi elitu země a zaujmout pozice jak ve vládních orgánech, tak ve velkých korporacích. V květnu téhož roku bylo do první kohorty programu vybráno 83 lidí. V prosinci Putin na sjezdu Jednotného Ruska řekl, že projekt by měl být rozšířen a podobné programy by měly být otevřeny v regionech. Rektor RANEPY Alexej Komissarov, který dohlíží na Dobu hrdinů, vyjádřil svou připravenost pomoci regionům v této věci. V mnoha regionech však dříve oznámené programy ještě nezačaly fungovat.

Ve stejné době pouze 18 absolventů federálního programu získalo místa ve vládních agenturách. Nejvyšší post obsadil bývalý velitel praporu Sparta "DLR" Arťom Žoga, který se stal prezidentským vyslancem pro Uralský federální okruh. Podle zdrojů RBC není tak snadné najít válečné veterány vhodné pro civilní službu. Jedním z důvodů je, že oni sami se o tuto práci nijak zvlášť nezajímají. Navíc jim často chybí zkušenosti a motivace zapojit se do veřejné správy. Omezení jsou také co do počtu potenciálních studentů – organizátoři programu mohou v podstatě počítat pouze s těmi, kterým vypršela smlouva nebo kteří opustili frontu kvůli zranění.

Kreml očekává, že dosazením válečných veteránů k moci učiní jejich komunitu zvládnutelnou a předvídatelnou, říká politolog Alexej Makarkin. Podle jeho názoru budou úřady připraveny reagovat na iniciativy bojovníků a někdy mohou potřebovat, aby od nich vzešla nějaká iniciativa. "Proto potřebujeme komunikátory, kteří s nimi budou pracovat a konstruktivně je usměrňovat. Pak se takové komunity veteránů stanou partnery úřadů," uzavřel Makarkin.

