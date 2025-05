Ekologie války

15. 5. 2025 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 2 minuty



Nejen, že ve válce „mlčí múzy“, ale zdá se, že všichni i zcela ignorují stav životního prostředí (tj. celkově prostředí vhodného pro jakýkoli život) – jeho devastaci. Když si dvě strany konfliktu chtějí „řezat krky“ tak jaképak copak! Hlavně když sviští rakety, hučí drony a bouchají houfnice. Schválně to posílám takhle do absurdna, aby bylo dostatečně patrné, jak egoistické (řekněme vůči zbytku biosféry) je reálné konání válkychtivých „odrůd“ homo sapiens. Odrůd nejvyspělejšího živočisšného druhu na planetě Zemi.







Pokud si dokážeme připustit tenhle úhel pohledu, dojde nám, že cesta vpřed nemůže fungovat pomocí maximalizace zbrojní výroby. I zbraně jsou totiž ve své podstatě jenom „zboží“ a aby mohlo být stále nové a nové zboží vyráběno (a přinášeny zisky výrobcům i překupníkům, protože jako „charitu“ to asi nikdo dělat nebude) musí se logicky tohle zboží průběžně spotřebovávat. To v podstatě znamená, že musí být alespoň někde válečné konflikty, i kdyby k nim snad, někdy nebyl jiný důvod.

To člověka vede k úvaze, zda by si soupeřící strany konfliktu nemohly zasoutěžit o to, kdo je silnější a bude tedy druhému rozkazovat jinak? Proč si třeba generálové soupeřů nezahrají ruskou ruletu? Nebo prezidenti nevolí kolty proklatě nízko zavěšené a střelbu z domluvené vzdálenosti pod dozorem napjaté veřejnosti? Zkrátka vyřídit si to jako chlap s chlapem. Bez toho divadla okolo a zbytečných mrtvol obyčejných zoufalců. Bez fatálně zničeného životního prostředí.

Proč třeba (patrně moudřejší) pan Zelenský nevyzve na osobní souboj pana Putina? Na život a na smrt! Schovávat se za haldy padlých „vojínů“ je příliš snadné.

Kdyby to bylo jako za starého pana Bati, tak by „generálové“ napřed v té válce museli pobýt u několika různých verpánků (tzn. poběhat si nějaký čas po různých zákopech). Pak třeba dělat malé šéfy (tzn. svobodníky, četaře) a až pokud se v téhle konkrétní válce osvědčí, pak by se mohli nějak podílet na velení - pokud by se toho ovšem dožili...

Kujme pikle, pikle kujme...

Pozn. JČ: Pan Zelenskyj by jistě rád pana Putina vyzval na souboj, pokud by Putin nebyl kriminálník a neignoroval veškeré výzvy a dál jen nevraždil ukrajinské civilisty. Zelenskyj se už dlouhé týdny snaží marně přesvědčit Putina, aby zahájil příměří.

