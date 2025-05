Spoluzakladatel světoznámé firmy Ben & Jerry's byl zatčen za protest proti Gaze při slyšení v americkém Senátu

16. 5. 2025

čas čtení 3 minuty





Ben Cohen a další přerušili slyšení RFK Jr. na protest proti izraelské blokádě Gazy a škrtům v programu Medicaid.



Ben Cohen, spoluzakladatel světoznámé firmy Ben & Jerry's, prodávající zmrzlinu, byl obviněn ze „shlukování a obtěžování“ ostatních poté, co byl zatčen při protestu proti blokádě Gazy během slyšení v americkém Senátu.



Cohen - Ben ve slově Ben & Jerry's - vystoupil ve středu, když Robert F. Kennedy Jr. hovořil na slyšení výboru pro zdravotnictví, vzdělávání, práci a důchody. Skupina aktivistů ministra zdravotnictví kritizovala kvůli jeho postoji proti očkování a křičela: „Když Bobby lže, děti umírají“ a ‚Proti očkování, proti vědě, proti Americe‘.



https://youtube.com/shorts/vb0pIRiQLyw?si=OpJnbSy6_w8Nb93h Ben Cohen, spoluzakladatel světoznámé firmy Ben & Jerry's, prodávající zmrzlinu, byl obviněn ze „shlukování a obtěžování“ ostatních poté, co byl zatčen při protestu proti blokádě Gazy během slyšení v americkém Senátu.





Poté Cohen vstal a přednesl svůj protest proti izraelskému vraždění v Gaze. Videozáznam pořízený během slyšení a zveřejněný Cohenem na sociálních sítích ukazuje, jak je vyveden z místnosti výboru, spoután a odveden.



Když ho odvádějí, jedna žena se ho ptá, proč byl zatčen.



Odpovídá: „Kongres zabíjí chudé děti v Gaze tím, že kupuje bomby, a platí za to tím, že vyřazuje děti z programu Medicaid v USA.“ A dodává: „Kongres a senátoři musí zmírnit obléhání, musí do Gazy pustit potraviny. Musí pustit jídlo hladovějícím dětem.“



Gaza je již jedenáctý týden zcela blokována Izraelem, který brání tomu, aby se do oblasti, kde žije 2,3 milionu Palestinců, dostaly základní věci včetně potravin, pohonných hmot a léků. Mnoho lidí přežívá z omezených zásob konzervovaného hrachu nebo sušených fazolí.



Zpráva odborníků na potravinovou bezpečnost z tohoto týdne varovala, že v Gaze hrozí „kritické riziko hladomoru“.



Cohen založil společnost Ben & Jerry's spolu s Jerrym Greenfieldem, s nímž se seznámil během školní docházky v Merricku na Long Islandu v New Yorku. Podnik otevřeli v Burlingtonu ve Vermontu a postarali se o to, aby se z něj stala mezinárodní značka a jedna z největších zmrzlinářských firem v USA.



Oba zakladatelé se prostřednictvím své nadace stali významnými filantropy a také aktivisty. Cohen je významným podporovatelem Bernieho Sanderse, nezávislého amerického senátora a demokratického kandidáta na prezidenta, který má rovněž své sídlo v Burlingtonu.



Dvojice Ben & Jerry's se také již několik let otevřeně vyjadřuje k izraelsko-palestinské otázce. Sami sebe označují za „hrdé židy“ a podporovatele státu Izrael, ale zároveň ostře kritizují politiku izraelské vlády.



V roce 2021 byli spoluautory článku v New York Times, v němž podpořili rozhodnutí zmrzlinářské společnosti, kterou v té době již neřídili, ukončit prodej svých výrobků na okupovaných palestinských územích. „To, že podporujeme rozhodnutí firmy, není rozpor ani antisemitismus,“ napsali. „Ve skutečnosti se domníváme, že tento čin může a měl by být vnímán jako podpora konceptu spravedlnosti a lidských práv, což jsou základní principy judaismu.“





Cohen byl obviněn spolu s dalšími sedmi účastníky středečního protestu. Obvinění ze „shlukování, obstrukce nebo obtěžování“ se ve Washingtonu DC běžně používá proti protestujícím a hrozí za něj trest až 90 dní vězení, pokuta 500 dolarů nebo obojí.





Zdroj v angličtině ZDE

0