Izraelské bombardování zabilo v Gaze desítky lidí, včetně nejméně 22 dětí

14. 5. 2025

čas čtení 5 minut

Mezinárodní sdělovací prostředky uvádějí jako hlavní zprávu dne další šokující drastické bombardování nemocnic Izraelem v Gaze. Zanedlouho přineseme rozsáhlejší zpravodajství rozhlasu BBC, vysílané v publicistickém pořadu ve 13 hodin

Podle společnosti BBC bylo přes noc na středu vyvražděno nejméně 50 lidí:









Bombardování signalizuje nové eskalace poté, co Netanjahu prohlásil, že Izrael „vstoupí s plnou silou, aby dokončil operaci“





Intenzivní vlna izraelského bombardování zabila desítky lidí v Gaze, včetně mnoha dětí, což signalizuje nové eskalace v kritickém okamžiku

Přesný počet obětí útoků není jasný, odhady se pohybují od 30 do více než 50, což je jedna z nejvyšších ztrát na životech za jedno ráno za mnoho týdnů.



Agentura Associated Press s odvoláním na místní nemocnice uvedla, že při izraelských leteckých útocích v Gaze v noci na středu a brzy ráno zahynulo nejméně 22 dětí. Agentura Reuters citovala místní úřady a zdravotníky, kteří uvedli, že při středečních ranních útocích na domy v Jabalíji na severu Gazy zahynulo nejméně 50 lidí.



Intenzivní bombardování přichází v době, kdy Donald Trump pokračuje ve své návštěvě Blízkého východu, a následuje po krátké pauze v izraelské ofenzivě, která měla umožnit propuštění 21letého izraelsko-amerického rukojmího Edana Alexandra, což vzbudilo naději na nové příměří.



V úterý pozdě večer izraelská armáda varovala před bezprostředními leteckými údery na Jabaliya a nedaleké Beit Lahiya poté, co Islámský džihád, militantní skupina v Gaze podporovaná Íránem a spojená s Hamasem, vystřelila z této čtvrti rakety na Izrael.





Jeden izraelský úder zasáhl v úterý večer komplex evropské nemocnice poblíž Khan Younis a zanechal velké krátery na jejím nádvoří a na silnici před ní. Svědci popsali paniku v nemocnici, jedné z mála, které po 19 měsících konfliktu v Gaze ještě fungují.



Místní fotožurnalista Amro Tabash řekl: „Všichni v nemocnici – pacienti i zranění – utíkali v panice, někteří o berlích, jiní křičeli na své děti, zatímco další byli vlečeni na lůžkách.“



Izraelská média informovala, že cílem útoků na komplex evropské nemocnice byl vůdce Hamásu Mohammed Sinwar, bratr předchozího vůdce této skupiny Yahya Sinwara, který byl zabit při izraelské operaci v říjnu 2024. Izraelská armáda uvedla, že zasáhla „velitelské centrum Hamásu“ pod nemocnicí.



Hamás popírá, že by využíval nemocnice a civilní objekty pro vojenské účely.



Další úder zasáhl nemocnici Nasser, kde podle izraelské armády „byli eliminováni významní teroristé Hamásu“, mezi nimiž byl i známý palestinský novinář Hassan Aslih. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že při útoku na nemocnici Nasser zemřela další osoba.



Izrael obvinil Asliha z účasti na útocích Hamásu ze 7. října 2023. Uvedl, že Aslih dokumentoval a nahrál záběry „rabování, žhářství a vražd“ během invaze Hamásu do Izraele.



Propuštění Alexandra, který byl v zajetí Hamásu od zahájení překvapivého útoku této skupiny v říjnu 2023, vyvolalo v Izraeli oslavy. Z 58 rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze, je asi polovina pravděpodobně mrtvá.



Trump v úterý v Rijádu řekl, že po Alexandru budou následovat další rukojmí, a dodal, že obyvatelé Gazy si zaslouží lepší budoucnost.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a izraelští představitelé slíbili, že zvýší vojenský tlak na Hamás. „V nejbližších dnech se pustíme do operace s plnou silou,“ uvedl Netanjahu v úterním prohlášení.

Hamás propustil izraelsko-amerického rukojmího Edana Alexandra z Gazy – videoreportáž



V pondělí řekl, že válka v Gaze bude považována za ukončenou až po zničení Hamásu. „Nedočkáme se situace, kdy bychom válku zastavili,„ řekl. ‚Dočasné příměří je možné, ale my půjdeme až do konce.“



Izrael před deseti týdny uvalil na zdevastované palestinské území blokádu a přerušil všechny dodávky včetně potravin, léků, přístřeší a paliva. Na začátku tohoto týdne odborníci na potravinovou bezpečnost uvedli, že Gaze hrozí ‘kritické riziko hladomoru“ po „výrazném zhoršení“ situace v oblasti potravinové bezpečnosti.



Netanjahu připsal pondělní propuštění Alexandera kombinaci „našeho vojenského tlaku a politického tlaku vyvíjeného prezidentem Trumpem“. To odmítl Hamás, který uvedl, že vede přímá jednání s Washingtonem o příměří v Gaze.



Trump v úterý přicestoval do Saúdské Arábie, kde zahájil cestu po Perském zálivu, která ho zavede také do Kataru a Spojených arabských emirátů.





Útok Hamásu na Izrael v roce 2023 si vyžádal 1 218 mrtvých, převážně civilistů. Militanti unesli 251 lidí. Následná izraelská ofenzíva zabila podle údajů ministerstva zdravotnictví Hamásu, které OSN považuje za spolehlivé, nejméně 52 908 lidí v Gaze, převážně civilistů.





