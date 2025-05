Trump říká, že v Gaze „spousta lidí hladoví"

16. 5. 2025

čas čtení 7 minut



Donald Trump v pátek prohlásil, že Spojené státy se o situaci v Gaze „postarají“, a novinářům řekl, že na obléhaném palestinském území lidé hladoví



Podle agentury Agence France-Presse to americký prezident řekl novinářům během závěrečné části svého turné po Perském zálivu:



" V Gaze se díváme na to, co se děje. A postaráme se o to. Spousta lidí hladoví."

Počet obětí izraelských útoků v pásmu Gazy v pátek stoupl na 64



Izraelské útoky v pásmu Gazy v pátek zabily nejméně 64 lidí, uvedly nemocnice. Dříve agentura civilní obrany v Gaze uvedla, že počet obětí je 50, ale přeživší také řekli, že mnoho lidí je stále pod troskami.



Nejméně 48 těl bylo převezeno do indonéské nemocnice a dalších 16 těl bylo odvezeno do nemocnice Nasser, uvedli zdravotníci, poté co v noci na pátek ráno zasáhly předměstí Deir al-Balah a město Khan Younis.

Lékař z indonéské nemocnice v severním městě Bejt Lahíja v Gaze, který si přál zůstat v anonymitě, řekl agentuře France-Presse (AFP), že do nemocnice dorazilo 30 mrtvých a desítky zraněných, většinou dětí a žen



Mohammed Saleh, zastupující ředitel nemocnice al-Awda v Jabalii, řekl AFP, že nemocnice přijala pět mrtvých a „více než 75 zraněných“ v důsledku bombardování



„Izraelští okupanti bombardovali dům vedle mého a zasáhli ho přímo, když byli jeho obyvatelé uvnitř,“ řekl agentuře AFP čtyřicetiletý Yousef al-Sultan z oblasti al-Salatin západně od Beit Lahia, který hlásil ‚letecké údery, dělostřelecké ostřelování a střelbu z bezpilotních kvadrokoptér‘.



„Dochází k masivní vlně vysídlování civilistů. Uprostřed noci nás zachvacuje strach a panika,“ uvedl.



Záchranáři v Gaze konstatují, že od půlnoci bylo při izraelských úderech zabito 50 osob.



Agentura civilní obrany Gazy v pátek uvedla, že při izraelských úderech na palestinské území bylo od půlnoci zabito 50 lidí.



„Počet lidí zabitých při izraelském ostřelování zaměřeném na civilní domy v severní části pásma Gazy od půlnoci do dnešního časného rána vzrostl na 50... Naše týmy v těchto oblastech stále pracují,“ řekl agentuře France-Presse (AFP) představitel civilní obrany Mohammed al-Mughayyir.



Izraelské údery zabily v pátek ráno v Gaze nejméně 20 lidí. Novinář agentury Associated Press (AP) spočítal těla v indonéské nemocnici na severu Gazy, kam byla přivezena. Přeživší uvedli, že mnoho lidí je stále pod troskami.



Rozsáhlé útoky na severu Gazy přicházejí v době, kdy americký prezident Donald Trump dokončuje návštěvu států Perského zálivu, nikoli však Izraele.



Izraelská blokáda Gazy trvá již třetí měsíc. Ve čtvrtek Trump prohlásil, že chce, aby USA „udělaly“ ze zdevastovaného území „zónu svobody“.

Hlavní izraelská skupina zastupující rodiny rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze, v pátek uvedla, že premiér Benjamin Netanjahu propásl „historickou příležitost“ dosáhnout jejich propuštění, zatímco americký prezident Donald Trump končí návštěvu regionu



„Rodiny rukojmích se dnes ráno probudily s těžkým srdcem a velkými obavami ve světle zpráv o zvýšených útocích v Gaze a blížícím se ukončení návštěvy prezidenta Trumpa v regionu,“ uvedlo podle agentury AFP Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných v prohlášení.



Skupina dodala:



Zmeškání této historické příležitosti by bylo obrovským selháním, na které se bude navždy neslavně vzpomínat.





Nejnovější údery trvaly několik hodin až do pátečního rána, kdy lidé prchali z uprchlického tábora Džabalíja a města Bejt Lahíja, a následovaly po několika dnech podobných útoků, při nichž podle ministerstva zdravotnictví Gazy zahynulo více než 130 lidí. Izraelská armáda se k úderům bezprostředně nevyjádřila.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu počátkem týdne vyhrožoval, že bude pokračovat ve slibované eskalaci síly ve válce Izraele v pásmu Gazy, aby dosáhl svého cíle zničit militantní skupinu Hamas.



V komentáři, který v úterý zveřejnil Netanjahuův úřad, premiér uvedl, že izraelské síly jsou několik dní před vstupem do Gazy „s velkou silou, aby dokončily misi... To znamená zničit Hamás“. Nebylo jasné, zda páteční bombardování bylo začátkem operace.



Izraelská armáda ve čtvrtek zabila pět palestinských ozbrojenců na okupovaném Západním břehu Jordánu, několik hodin poté, co při střelbě zemřela těhotná žena. Islámský džihád uvedl, že pět jeho členů bylo zabito při střetu s izraelskými silami, které obklíčily jejich dům ve městě Tammun. Nebylo jasné, zda měli nějakou souvislost se střelbou.



Izraelští osadníci mezitím napadli Palestince a zablokovali silnice na okupovaném Západním břehu Jordánu, zatímco ve WhatsApp skupinách izraelských osadníků na Západním břehu Jordánu se podle agentury AFP objevily výzvy k pomstě. Krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich vyzval ke zničení „hnízd teroru“.



Trump oznámil dohody v celkové hodnotě více než 200 miliard dolarů mezi Spojenými státy a Spojenými arabskými emiráty, včetně závazku ve výši 14,5 miliardy dolarů mezi společnostmi Boeing, GE Aerospace a Etihad Airways. Bílý dům ve čtvrtek uvedl, že společnosti Boeing a GE obdržely závazek od společnosti Etihad Airways investovat 14,5 miliardy dolarů do nákupu 28 letadel Boeing 787 a 777X vyrobených v USA a poháněných motory GE.



Trump prohlásil, že letecká kampaň USA proti húsijským povstalcům byla „velmi úspěšná, ale možná zítra dojde k útoku, a v tom případě přejdeme opět do ofenzivy“. Komentář pronesl při návštěvě letecké základny al-Udeid v katarském Dauhá. Před touto návštěvou se prezident zúčastnil obchodního fóra v Kataru.



Trump ve čtvrtek uvedl, že USA se velmi přiblížily k zajištění jaderné dohody s Íránem a Teherán „tak nějak“ souhlasil s podmínkami. „Jsme ve velmi vážném jednání s Íránem o dlouhodobém míru,“ řekl Trump na cestě po Perském zálivu podle sdílené zprávy agentury AFP.



Hamas ve čtvrtek obvinil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že podkopává zprostředkovatelské úsilí o propuštění rukojmích a dohodu o příměří tím, že provádí vojenské operace v Gaze. „Válečný zločinec Netanjahu podkopává zprostředkovatelské úsilí záměrnou vojenskou eskalací, projevuje lhostejnost vůči svým zajatcům a ohrožuje jejich životy,“ uvedl Hamás v prohlášení s odkazem na rukojmí zadržovaná na palestinském území.





„Izraelská blokáda překročila rámec vojenské taktiky a stala se nástrojem vyhlazování,“ uvedl ve čtvrtečním prohlášení prozatímní výkonný ředitel organizace Human Rights Watch (HRW) Federico Borello. HRW uvedla: „Plán izraelské vlády zničit zbytky civilní infrastruktury v Gaze a soustředit palestinské obyvatelstvo na malém území by znamenal odpornou eskalaci pokračujících zločinů proti lidskosti, etnických čistek a genocidy.“



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

