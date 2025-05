Velká Británie, Francie a Kanada pohrozily zásahem, pokud bude izraelská ofenzíva v Gaze pokračovat

19. 5. 2025

Společné prohlášení Británie, Francie a Kanady varuje, že podniknou „konkrétní kroky“ v souvislosti s nejnovější izraelskou ofenzivou v Gaze; devět kamionů bylo vpuštěno, ale podle šéfa OSN pro humanitární pomoc Toma Fletchera je jich potřeba podstatně více



Spojené království, Francie a Kanada hrozí „konkrétními kroky“, pokud Izrael nezastaví ofenzívu v Gaze



Představitelé Velké Británie, Francie a Kanady vydali v pondělí společné prohlášení, v němž varují, že podniknou „další konkrétní kroky“, pokud Izrael nezastaví obnovenou vojenskou ofenzívu v Gaze a nezruší omezení potravinové pomoci.



V prohlášení Keira Starmera, Emmanuela Macrona a Marka Carneyho se odsuzuje rozšíření vojenských operací Izraele v Gaze jako „zcela nepřiměřené“ a dodává se, že „míra lidského utrpení v Gaze je neúnosná“. Představitelé Velké Británie, Francie a Kanady vydali v pondělí společné prohlášení, v němž varují, že podniknou „další konkrétní kroky“, pokud Izrael nezastaví obnovenou vojenskou ofenzívu v Gaze a nezruší omezení potravinové pomoci.V prohlášení Keira Starmera, Emmanuela Macrona a Marka Carneyho se odsuzuje rozšíření vojenských operací Izraele v Gaze jako „zcela nepřiměřené“ a dodává se, že „míra lidského utrpení v Gaze je neúnosná“.





"Nebudeme přihlížet tomu, jak Netanjahuova vláda pokračuje v těchto ohavných akcích. Pokud Izrael obnovenou vojenskou ofenzívu nezastaví a nezruší omezení humanitární pomoci, podnikneme v reakci na to další konkrétní kroky."



Prohlášení označuje „odepření základní humanitární pomoci“ ze strany izraelské vlády za „nepřijatelné“ a konstatuje, že tím Izrael hrozí porušení mezinárodního humanitárního práva. Kromě toho prohlášení odsuzuje „odporné“ výrazy izraelských politiků, kteří vyhrožují civilistům, aby se přestěhovali z Gazy.



Vedoucí představitelé vyzvali izraelskou vládu, aby zastavila své vojenské operace v Gaze a okamžitě umožnila vstup humanitární pomoci na palestinské území.





Šéf humanitární pomoci OSN prohlásil, že pomoc povolená do Gazy je „kapkou v moři“.



Šéf humanitární pomoci OSN Tom Fletcher uvedl, že Izrael v pondělí povolil devíti kamionům s pomocí vstup do Gazy přes přechod Keren Šalom po 11 týdnech úplné blokády, informovala agentura Reuters.



„Je to však jen kapka v moři toho, co je naléhavě potřeba, a do Gazy musí být od zítřejšího rána vpuštěno podstatně více pomoci,“ uvedl Fletcher v prohlášení.



„Aby se omezilo rabování, musí být zajištěn pravidelný tok pomoci a humanitárním pracovníkům musí být umožněno používat více tras. Komerční zboží by mělo doplňovat humanitární pomoc,“ dodal.





Ve společném prohlášení vedoucích představitelů Británie, Francie a Kanady se dále uvádí, že jsou proti jakýmkoli pokusům o rozšiřování izraelských osad na Západním břehu Jordánu.



Vyzývají Izrael, aby tyto osady, které jsou podle prohlášení nelegální a „podkopávají životaschopnost palestinského státu a bezpečnost Izraelců i Palestinců“, zastavil.



Uvádí se v něm, že tyto tři země „nebudou váhat přijmout další opatření, včetně cílených sankcí“.



V prohlášení Keira Starmera, Emmanuela Macrona a Marka Carneyho se uvádí, že „rozhodně“ podporují úsilí vedené USA, Katarem a Egyptem o zajištění okamžitého příměří v Gaze. „Tato jednání musí být úspěšná,“ uvádí se v něm. Prohlášení uzavírá:



"Jsme odhodláni uznat palestinský stát jako příspěvek k dosažení dvoustátního řešení a jsme připraveni za tímto účelem spolupracovat s ostatními."



Šéf humanitární pomoci OSN Tom Fletcher uvedl, že Izrael v pondělí povolil devíti kamionům s humanitární pomocí vstup do Gazy přes přechod Keren Šalom po 11 týdnech úplné blokády, informovala agentura Reuters. „Je to však jen kapka v moři toho, co je naléhavě potřeba, a do Gazy musí být od zítřejšího rána vpuštěno podstatně více pomoci,“ uvedl Fletcher v prohlášení.



Podle izraelského představitele bude do Gazy vpuštěna zásilka mouky, dětské výživy a zdravotnického materiálu. Eden Bar Tal, generální ředitel ministerstva zahraničních věcí, uvedl, že dětská výživa začala vstupovat, ale na straně hranice s Gazou není po žádné pomoci ani památky. Neřekl, kolik pomoci vstoupí, kam vstoupí a kdy.



Pomoc, která bude do Gazy vpuštěna, bude „minimální“, uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu, aniž by přesně specifikoval, kdy bude obnovena. Uvedl, že bude sloužit jako most ke spuštění nového systému pomoci v Gaze, v němž bude organizace podporovaná USA distribuovat pomoc v uzlech, které budou zabezpečeny izraelskou armádou.







Ultrapravicový izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir prohlásil, že Benjamin Netanjahu „dělá velkou chybu“, když umožňuje vstup jakékoli humanitární pomoci do Gazy, kterou Izrael blokuje. Ben-Gvir řekl: „Premiér se tímto krokem dopouští vážné chyby. Jakákoli humanitární pomoc, která se dostane do pásma ... bude pohánět Hamás a dodávat mu kyslík, zatímco naši rukojmí budou živořit v tunelech.“

