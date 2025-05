Rakovina v křesle byl Bidenův poslední klam

Co nám prodávali nebyl vůdce svobodného světa, byl to duch připoutaný k řečnickému pultu, držený při chodu asistenty, poháněný odkazem a zalitý popřením. Ujasněme si něco: prezidentství, zvlášť v atomovém věku, vyžaduje celistvého člověka. Ne kovbojské rameno Reagana, ne šarmantního predátora typu Clintona, ale něco hlubšího - pec vůle, člověka, který každé ráno cítí váhu Hirošimy, když si zapíná košili. A to, co jsme v Bidenově posledním roce viděli, nebylo ono. Byl to muž, co se ztrácel.





Závislost Franklina D. Roosevelta na invalidním vozíku kvůli obrně byla pečlivě skryta před veřejností tiskem, který fungoval podle nepsané dohody o diskrétnosti - dokonce i političtí oponenti se většinou zdrželi toho, aby jeho stav využili, protože věřili, že jeho vůdcovství v době války převažuje nad obrazem fyzické zranitelnosti. Byla to éra, kdy se tisk vnímal spíše jako ochránce národní morálky než jako hlídací pes moci. Naproti tomu zdravotní stav Joea Bidena - zvláště v jeho posledním roce v úřadu - se stal předmětem zamlžování, kde klíčový rozdíl nespočívá v tom, co bylo skryto, ale v rozkladu důvěry: Rooseveltovo utajení bylo strategickou, kolektivní iluzí; Bidenovo bylo defenzivním manévrem v rozdělené, hyper-partytzánské mediální éře, která nakonec nedokázala oponu udržet zataženou.



Tady nešlo jen o to, že starý muž něco tajil. Šlo o to, že Amerika tajila vlastní rozklad. O světové mocnosti, která předstírá, že její vůdce je stále svěží, zatímco si ten plete George Clooneyho s kongresmanem a jeho kroky připomínají starce kráčejícího po písku.



Trump, vulgární básník ukřivděnosti, byl rychlý v čichání krve. „Smutné,“ mumlal se svým typickým falešným soucitem, který má vždy nůž pod jazykem. Zbavme ho jeho krutosti a oranžového přelivu a zůstane otázka, která straší republiku: Proč nám to neřekli? Ale mýlil se?



Proč americká veřejnost - ta, která je krmena „transparentností“ jako cereáliemi k snídani - musela zjistit až po všem, že prezident byl fyzicky i mentálně neschopný? Co je to za republiku, která pořádá volby, zatímco její hlavní velitel možná nerozpozná ani své ministry, natož aby si vzpomenul na jaderné kódy?



Nová kniha Original Sin - psaná novináři ze CNN, kteří najednou jen až po bitvě našli odvahu - popisuje scény hodné Becketta: asistenti šepotající o invalidních vozících, o zapomenutých jménech, o „něčem špatném“, co se však nikdo neodvážil vyslovit. Nechtěli „zneklidnit veřejnost“. Chtěli projít volbami. Chtěli… co vlastně? Stabilitu? Ne. Chtěli kontrolu.



Protože někde mezi Bílým domem a zdravotní zprávou se prezidentství stalo ne morální funkcí, ne břemenem oběti, ale produktem. A Joe Biden, unavený, zmatený, potácející se na debatních pódiích, byl značkou, kterou si nemohli dovolit stáhnout z trhu. Tak lhali. Tichou, systematickou lží. A stroj se točil dál.



Tohle, musím říct, není o Bidenovi jako člověku - slušném, chybujícím, stárnoucím člověku, který možná sám nevěděl, jak hluboko to šlo. Tohle je o americkém systému a jeho obsesivním strachu z toho vypadat slabě. Je to o impériu, které popírá vlastní chátrání.



Je jasné, že není to čistě americká záležitost. Každá mocná říše sem jednou dojde - šašci řídí zprávy, císař se potácí, ale všichni předstírají, že kráčí vzpřímeně. Řím to dělal. Francie to dělala. Rusko taky. Teď je řada na Americe, ležící na lůžku.





Ale co teď? Biden má rakovinu. Uvnitř je však hlubší nádor - metastázoval do struktury médií, která hrála opačnou roli, než by měla. Joe Bidena zradilo tělo. Ale novináři a zaměstnanci Bílého domu, kteří o jeho stavu věděli, zradili nás všechny. A to je skutečná diagnóza.