Channel 4 News: Malé děti v Gaze mohou přežít, ale čas se krátí

Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 22. května 2025, 19 hodin: Po týdnech, kdy Izrael bránil dodávkám pomoci do Gazy, v noci překročilo hranici několik nákladních vozů s moukou a dalšími nezbytnými zásobami. Díky tomu mohly pekárny znovu zahájit provoz a humanitární organizace začaly distribuovat chléb. Násilí pokračuje a Izrael nejeví žádné známky toho, že by ho chtěl zastavit. O smrtících útocích na civilní oblasti nás informuje naše zahraniční redaktorka Lyndsey Hilsum z Jeruzaléma. Lindsey.

Matte, vláda zde možná velmi ráda spojuje tyto strašné vraždy ve Washingtonu s jakoukoli kritikou Izraele zvenčí. Ale samozřejmě existuje i kritika izraelské vlády zevnitř. Bývalý mluvčí izraelské armády včera napsal článek, ve kterém uvedl, že musíme uznat, že v Gaze panuje humanitární krize, a zeptal se, co to znamená pro nás Izraelce, pokud jsme to my, kdo tuto situaci vytváří a umožňuje. Je to tedy velmi aktuální téma jak v Izraeli, tak mezi izraelskou vládou a evropskými vládami, které jsou vůči Izraeli stále kritičtější za to, že dovoluje a způsobuje humanitární krizi v Gaze.





Dnes se OSN zabývala otázkou vody. Protože do aut nesmí palivo, nefungují vodní čerpadla, a pokud nefungují vodní čerpadla, jak mohou lidé pít? Bez vody se lidé neobejdou.