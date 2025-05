Channel 4 News: Ukrajina: výměna zajatců a další brutální útoky

24. 5. 2025

Moderátorka, Channel 4 News, sobota 24. května 2025: Byly zaznamenány emocionální scény na Ukrajině a v Rusku, protože země si vyměnily dalších 307 vězňů. Je to druhý den dohody o výměně 1000 vojáků a civilistů v průběhu tří dnů, ale tato vzácná spolupráce nezabránila tomu, aby Rusko zabilo nejméně 13 lidí po celé zemi a zasáhlo Kyjev drony a letadly. Raketový útok, který v noci zranil nejméně 15 osob.







Reportérka: Zazněly výbuchy nad Kyjevem. Katedrála svaté Sofie včera večer v jednom z ruských dosud největších leteckých útoků na město. 250 bezpilotních letounů a 14 balistických raket. Některé byly zachyceny, jiné zapálily několik nemovitostí a nejméně 15 osob bylo zraněno, uvádějí ukrajinské úřady.

Soused, který bydlí zde v 5. patře, byl na chodbě a přežil, l řekl. Dron zasáhl střechu přímo nad jeho bytem a zapálil jeho byt. Hasičům chvíli trvalo, než ho uhasili.

Toto zachytily průmyslové kamery, plná síla jednoho z těchto 250 dronů, když zasáhl tuto budovu v ulici v 1:30 ráno, zvuky sirén, výbuchů a padajících trosek pokračují. po celou noc. Zatímco někteří se schovávali na chodbách a parkovištích, jiní spali v podzemních stanicích hlavního města, v protiatomových krytech, znovu.





Ukrajinská poslankyně: „Upřímně řečeno, já myslím, že tuto noc se v Kyjevě nikdo nevyspal. Osobně jsem tuto noc strávial doma pod schody, kde se obvykle při takových útocích schováváme. Bylo to děsivé. Upřímně řečeno, cítila jsem se jako v Armagedonu!





Moskva měla včera vyrhožovala, že bude reagovat na několikadenní útoky. útoky ukrajinských dronů na cíle uvnitř Ruska. Ale jak boje dnes pokračovaly výměny zajatců z obou stran proběhly.





Sláva Ukrajině, volají někteří z 307 válečných zajatců, kteří se vrátili na neznámém místě v zemi. Stejný počet byl vrácen do Ruska, někteří z nich přiletěli letadlem dnes brzy ráno. Dohoda o výměně 1000 zajatců je jediným konkrétním výsledkem mírové dohody. jednání v Istanbulu. Tento týden se uskutečnily první přímé rozhovory mezi zeměmi od ruské invaze do sousední země, i když se prezident Vladimir Putin odmítl dostavit.





Prezident Trump na serveru Truth Social nahlas uvažoval, zda by to mohlo vést k tomu, co on sám označil za něco velkého. Ale vzhledem k tomu, že na celé Ukrajině bylo zabito 13 civilistů v jen za posledních 24 hodin a Rusko, které ignoruje výzvy k 30dennímu příměří, to vypadá nepravděpodobně.





Olga, jejíž manžel se pohřešuje v byla na návštěvě u svých rodičů, když došlo k úderům.





"Děti volaly ve tři hodiny ráno a křičely. Mami, zasáhli nás na balkoně, hoří. Řekla jsem jim, aby vzali dokumenty a naše dvě kočky, ale nemohly je chytit."

"Chtěla bych, aby tohle Trump viděl," říká 63letá Helena, jejíž byt byl zničen. přes noc, a která se probudila jako mnoho dalších, do náhodné a... rutinní krutosti války, která nemá konce.