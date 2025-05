Američtí republikáni nadšeně prosazují Trumpovy lži

26. 5. 2025 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty





Nedělní pořad rozhlasu BBC The World This Weekend se podrobně zabýval velmi znepokojující záležitostí. Už jsme v Britských listech referovali v několika článcích, že Donald Trump - podobně jak v únoru před objektivy televizních kamer zaútočil bezdůvodně na Zelenského, udělal totéž v minulých dnech jihoafrickému prezidentu Ramaphosovi.





Ale teď ta šokující informace britského rozhlasu. Navzdory vyvrácení všech těchto lží se Republikánská strana postavila za tyto lži jako jeden muž a věcné, pravdivé informace seriozního tisku, že to jsou lži, označila za lži!





Takže zatímco se mimoamerický svět nad Trumpovými lžemi ohledně Jihoafrické republiky pousmál, ignoruje je a jde dál, republikánská většina v USA naprosto přijala tvrzení, že ty lži jsou pravda.



Jak jsme referovali, obvinil ho, že údajně schválil zákon, konfiskující bělošským farmářům bez náhrady jejich pozemky a tvrdil, že v Jihoafrické republice byly vyvražděny stovky bělošských farmářů. Pustil mu a přítomným novinářům video, které to mělo zdokumentovat.Ukázalo se však, že to byly všechno absolutní lži. Papírové printouty fotografií, ukazující údajné vraždy bělošských farmářů v Jihoafrické republice byly z Konga. Údajné stovky křížů v předváděném videu nebyly na hrobech stovek zavražděných bělošských farmářů, ale byly to záběry z demonstrace, na níž lidé, běloši i černoši, protestovali proti zabití jednoho farmáře.Skutečná situace v Jihoafrické republice je taková, že země trpí obrovským množstvím vražd, až 70 denně, většina zavraděných jsou černošští mladí muži.Všechny tyto Trumpovy lži novináři přesvědčivě vyvrátili.Britský rozhlas interviewoval jednoho britského odborníka na dezinformace, který poukázal na to, že je Amerika zřejmě úplně ztracena, protože se její - většinou dost nevzdělané obyvatelstvo - potácí mezi lžemi a pravdou a už nedokáže rozeznat, co jsou lži a pravda.Velkou vinu na tom - stejně jako v České republice - nese internet a sociální sítě. Velmi závažný problém je skutečnost, že algoritmy majitelů sociálních sítí servírují jejich uživatelům individuálně lži zacílené na podporu jejich předsudků. Proti tomu se nedá bojovat, protože vy nevíte, jaké individuální lži váš soused dostal.A Spojené státy mají paradoxně závažný problém v důsledku ústavního dodatku o svobodě projevu, který vládním orgánům brání v tom, aby mohly nařídit majitelům sociálních sítí, aby z nich odstraňovali lži. V USA má podle ústavy každý právo lhát si, jak chce.Je to závažný problém, který zřejmě v důsledku kolabujících Spojených států postihne celý svět.