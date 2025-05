Globalizace nacismu

28. 5. 2025

čas čtení 8 minut

Chce to vážnou zkaženost, nemluvě o naprosté hlouposti, abyste věřili, že střelba do zad neozbrojenému páru, který stojí na přechodu, nějakým způsobem vede ke "svobodné Palestině", což je to, co zbabělý vrah křičel do washingtonské noci, když ho odváděla policie, píše Carl M. Cannon. Chce to vážnou zkaženost, nemluvě o naprosté hlouposti, abyste věřili, že střelba do zad neozbrojenému páru, který stojí na přechodu, nějakým způsobem vede ke "svobodné Palestině", což je to, co zbabělý vrah křičel do washingtonské noci, když ho odváděla policie,

Pokud si to Američané neuvědomovali dříve, nyní přesně poznali, jaký druh démonů je vyvoláván, když demonstranti v univerzitních kampusech skandují "Globalizujte intifádu". Nikomu v Izraeli to nebylo třeba říkat. Vědí to už dlouho.

"Druhá intifáda" se vryla do židovské paměti na úsvitu 21. století sérií hrůzných útoků, které jsou v Izraeli známé pod svými místními názvy: Diskotéka Dolphinarium v Tel Avivu, Sbarro Pizza a Café Moment v Jeruzalémě, restaurace Maxim v Haifě, Park Hotel v Netanji.

Dolphinarium bylo vyhozeno do povětří 2. června 2001 sebevražedným atentátníkem, který si vyžádal životy 21 mladých lidí – většinou židovských dospívajících dívek z Ruska a Ukrajiny.

O dva měsíce později provedlo sedm palestinských teroristů s vazbami na Hamás bombový útok na pizzerii Sbarro. Šestnáct lidí bylo zabito, včetně tří Američanů a těhotné ženy. Polovinu obětí tvořily děti. Jedna z Američanek, matka jménem Chana Nachenbergová, strávila 22 let v kómatu, než v roce 2023 zemřela. Ahlam Tamimi, jedna ze strůjců zločinu, byla propuštěna v rámci výměny vězňů v roce 2011. Dnes žije svobodně v Jordánsku a nelituje – v jednom televizním rozhovoru řekla, že by to udělala znovu.

Nejsmrtelnější jednotlivý útok intifády, známý v Izraeli jako Pesachový masakr, se odehrál 27. března 2002 v hotelu Park na izraelském pobřeží. Vrah se převlékl za ženu a s bombou v kufru vstoupil do hotelové jídelny, kde 250 civilistů slavilo sederovou večeři. Třicet lidí, většinou starých, bylo zabito a dalších pět desítek zraněno. Některé z obětí byli přeživší holocaustu.

Vůdci Hamásu se chlubili pesachovým útokem, zatímco mluvčí izraelské vlády Gideon Meir mluvil za většinu Izraelců, když řekl: "Palestinské barbarství nemá žádné hranice." Zjevně ze strachu z toho, co později skutečně následovalo (tvrdý zásah IDF na Západním břehu), dokonce i představitelé Palestinské samosprávy útok odsoudili.

V době, kdy druhá intifáda polevila, bylo více než 1 000 mrtvých Izraelců, většina z nich byli civilisté.

Dva z těchto teroristických útoků byly předzvěstí vraždy Yarona Lischinského a Sarah Lynn Milgrimové v Židovském muzeu hlavního města. Na akci vystoupily humanitární organizace, které využívají mezináboženský dialog v místech jako Gaza a Sýrie ke zmírnění utrpení civilistů.

Café Maxim mělo podobný étos. Restaurace v Haifě, kterou spoluvlastní Židé a křesťanští Arabové, byla hmatatelným symbolem mírového soužití, když ji dva dny před Jom Kipurem v roce 2003 zničila sebevražedná atentátnice – právnička z Dženínu.

Židovští a arabští izraelští zákazníci tam společně večeřeli – a také tam společně krváceli a umírali. Zahynulo 21 lidí, včetně tří dětí a kojence. Mezi mrtvými byli čtyři arabští zaměstnanci restaurace.

2. května 2004 jela židovská sociální pracovnice Tali Hatuel, která byla v osmém měsíci těhotenství, se svými čtyřmi dcerami, když ji přepadli dva palestinští ozbrojenci. Poté, co bylo zneškodněno, vrazi přišli k jejímu autu a zblízka zastřelili čtyři dívky a jejich matku. Islámské palestinské skupiny chválily tento čin jako "hrdinský".

To bylo před 22 lety. Ale teprve minulý týden byla na Západním břehu zastřelena Tzeela Gezová, izraelská matka tří dětí, která byla převezena do nemocnice k porodu, což byla vražda, kterou Hamás vychvaloval jako "hrdinský čin".

To je to, co znamená slovo "intifáda". To, co se stalo o sedm dní později ve Washingtonu, je to, co je míněno "globalizací intifády".

Segmenty tradičních médií se obvykle snažily najít morální jasnost, nebo dokonce prostou koherenci, v hrozných zprávách. X.com byl plný takových příkladů, včetně jedné matoucí pasáže z článku NPR, která jako by akceptovala logiku vraha z Washingtonu, D.C. ("Mnoho amerických a izraelských představitelů označilo tyto útoky za poslední z výrazného nárůstu antisemitských incidentů v posledních letech – a co je pozoruhodnější, v době, kdy Izrael stupňuje svou ofenzívu v Gaze, kde hrozí hladomor pro obyvatelstvo udusané měsíce trvající blokádou.")

Bari Weiss jako obvykle přešel k jádru věci. V článku pro The Free Press o dvojnásobné vraždě před ikonickou židovskou památkou v hlavním městě Weiss odhalil "kulturu lží, která vytvořila klima pro jeho vražedné běsnění".

Mnohé z nich podrobně popisuje. Doplním další. Seznam viníků je dlouhý.

Začíná to rektory vysokých škol, kteří přijímali peníze od povrchních arabských autokratů, kteří si kupují mír ve své vlastní zemi tím, že v té naší podněcují fanatismus a intelektuální nepoctivost.

Další jsou fakultní kádry, které šíří pochybné teorie, jako je kritická rasová teorie, zaměřené nejen na Spojené státy, ale na západní kulturu obecně. Apoteózou tohoto šílenství je naroubování pochybné nálepky "kolonizátora" na Izraelce, kteří žijí v zemi obývané Židy 2 000 let před příchodem islámu.

Politici Demokratické strany, kteří tyto jedovaté lži opakují, nebo proti nim alespoň nic nenamítají ze strachu, že si znepřátelí ty nejbláznivější elementy své progresivní základny. V pátek vydala Alexandria Ocasio-Cortes důrazné odsouzení antisemitismu. Přesto loni podporovala demonstranty na podporu Hamásu v University of Columbia. "Na Kolumbijské univerzitě neustále volají po intifádě," vysvětlil bývalý student Kolumbijské univerzity Jonathan Epstein na CNN. "Nedělají to v tichosti. Jsou hlasití... Můžete to slyšet. Dělají si nahrávky sebe sama."

Liberálové, kteří opakují falešné pomluvy o "genocidě" v Gaze – jménem hnutí, které otevřeně volá po zničení Izraele a vražedných útocích na židovskou diasporu po celém světě.

Islamisté pracující pro OSN, kteří napomáhali a podněcovali zvěrstva Hamásu ze 7. října 2023.

Užiteční idioti v západních médiích, kteří nekriticky opakují propagandu Hamásu, zejména záměrně lživé přehánění o hladomoru a válečných obětech.

Performativní pozéři, kteří idealizovali politické násilí tím, že omdlévali nad obviněným atentátníkem Luigim Mangionem.

"Na slovech záleží," říkají nám neustále. Je to pravda a je to lekce, kterou jsme se teď znovu naučili.

V úterý britský diplomat Tom Fletcher, náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a nouzovou pomoc, řekl BBC, že pokud by do Gazy nezačaly jezdit kamiony s jídlem, "v příštích 48 hodinách by zemřelo 14 000 dětí".

To byl nesmysl, jak Fletcher věděl. Zpráva, kterou citoval, ve skutečnosti tvrdila, že 14 000 dětí mladších šesti let by bylo v nadcházejících 12 měsících ohroženo podvýživou, pokud by situace zůstala statická.

BBC Fletcherova pochybná tvrzení neprověřila. Neudělal to ani britský premiér, ani hysteričtí členové Dolní sněmovny, kteří je opakovali. Jeho linie byla do omrzení opakována americkými zpravodajskými médii a nespočetným počtem "influencerů" na sociálních sítích po celém světě.

Ve středu BBC a OSN od tohoto tvrzení ustoupily. Možná to spolu nesouvisí, ale v té době už muž s pistolí a zlými úmysly nastoupil do letadla z Chicaga do Washingtonu a koupil si lístek na humanitární akci, které se zúčastnili Yaron Lischinsky a Sarah Lynn Milgrimová.

Zdroj v angličtině: ZDE

0