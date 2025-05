Izraelská "humanitární pomoc": Při "vydávání potravin" Izraelci zastřelili jednoho Palestince hledajícího jídlo, a 48 jich zranili

28. 5. 2025

čas čtení 5 minut



Jeden mrtvý a 48 zraněných po tom, co izraelští vojáci zahájili palbu na distribuční místo potravin v Gaze



Svědci hovoří o salvách střelby a světlicích z vrtulníků poté, co logistická skupina podporovaná Izraelem ztratila kontrolu nad místem v Gaze





Nejméně jeden civilista byl zabit a 48 zraněno, když izraelské jednotky zahájily palbu na dav Palestinců poté, co skupina vybraná Izraelem k přepravě potravin do Gazy ztratila kontrolu nad svým distribučním centrem, informovali zdravotníci.



Svědci uvedli, že izraelské síly začaly střílet poté, co dav Palestinců v úterý prolomil oplocení kolem distribučního centra, zatímco izraelský vojenský vrtulník vypálil světlice a v dálce byly slyšet výstřely. Na jednom videu je vidět velký dav panikařících civilistů, včetně žen a dětí, kteří utíkají z distribučního centra a šlapou po oplocení.



Ajith Sunghay, šéf úřadu OSN pro lidská práva na palestinských územích, uvedl, že většina zraněných byla zasažena střelbou. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že nejméně jedna osoba byla zabita.



Izrael uvalil v březnu blokádu na všechny dodávky s tím, že Hamas zabavuje dodávky pro své bojovníky, což tato skupina popírá. Na začátku tohoto měsíce globální monitor hladu uvedl, že půl milionu lidí v pásmu Gazy čelí hladomoru.



Jedenáctitýdenní obléhání a pokračující přísná izraelská blokáda znamenají, že většina lidí v Gaze trpí zoufalým hladem. Zdravotníci a humanitární pracovníci v zdevastovaném palestinském území již měsíce varují, že se šíří podvýživa, pekárny provozované Světovým potravinovým programem OSN jsou uzavřeny kvůli nedostatku plynu na vaření a ceny omezeného množství potravin dostupných v obchodech a na trzích prudce stoupají.





Na začátku tohoto měsíce IPC odhadoval, že téměř 71 000 dětí do pěti let bude „akutně podvyživených“ a v příštích 11 měsících se očekává 14 100 případů těžké podvýživy.



V úterý prošly stovky tisíc lidí izraelskými vojenskými liniemi, aby se dostaly do nového distribučního centra v Rafahu zřízeného tzv. Humanitární nadací pro Gazu (GHF), která byla Izraelem pověřena převzetím distribuce potravin a podle zpráv nebyla na tuto situaci připravena, takže její zaměstnanci byli v jednu chvíli nuceni opustit svá pracoviště.



Ve svém prohlášení nadace uvedla: „V pozdních odpoledních hodinách byl počet lidí v SDS [bezpečném distribučním centru] tak velký, že tým GHF ustoupil, aby umožnil malému počtu Palestinců v Gaze bezpečně převzít pomoc a rozejít se.“



Izraelská armáda uvedla, že v blízkosti areálu vystřelila ‚varovné výstřely‘, aby obnovila kontrolu, ale popřela, že by střílela na lidi.



OSN a další humanitární organizace nový systém odmítly s tím, že nebude schopen uspokojit potřeby 2,3 milionu obyvatel Gazy a umožní Izraeli používat potraviny jako zbraň k ovládání obyvatelstva. Uvedly také, že existuje riziko střetů mezi izraelskými vojáky a hladovými lidmi, kteří se snaží získat zásoby.



Organizace dodaly, že nově vytvořená skupina nemá žádné zkušenosti, a proto nebude schopna zvládnout logistiku zásobování více než 2 milionů lidí v zdevastované bojové zóně, což se podle všeho potvrdilo i nebezpečnými scénami z úterý.



Šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) Philippe Lazzarini ve středu uvedl, že nový model distribuce podporovaný USA je plýtváním zdroji a odvádí pozornost od „zvěrstev“.



„Již máme systém distribuce pomoci, který je vhodný pro daný účel,“ řekl Lazzarini. “Humanitární organizace v Gaze, včetně UNRWA, jsou připraveny. Máme zkušenosti a odborné znalosti, abychom se dostali k lidem v nouzi. Mezitím se blíží hladomor, takže humanitární [práce] musí být nyní umožněna, aby mohla zachraňovat životy.“



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý uvedl, že v distribučním místě „došlo k dočasné ztrátě kontroly“, ale „naštěstí se nám ji podařilo obnovit“. Zopakoval, že Izrael plánuje přesunout celé obyvatelstvo Gazy do „sterilní zóny“ na jižním konci území, zatímco vojáci budou jinde bojovat s Hamásem.



V neděli rezignoval Jake Wood, zakládající ředitel Gazské humanitární nadace (GHF), s tím, že není možné, aby skupina dodávala pomoc „a zároveň striktně dodržovala humanitární zásady humanity, neutrality, nestrannosti a nezávislosti“.



OSN a další humanitární organizace již dříve odmítly spolupracovat s GHF s odůvodněním, že by to ohrozilo hodnoty, které jsou klíčové pro dosažení civilistů ve všech konfliktních zónách, a vystavilo by to riziku jejich týmy a příjemce pomoci v Gaze.





Skupina nevládních organizací, včetně ActionAid, tento měsíc uvedla: „Pomoc, která se používá k maskování pokračujícího násilí, není pomoc, ale ve skutečnosti humanitární krytí vojenské strategie kontroly a vyvlastňování.“





