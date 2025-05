Trump vykazuje známky úpadku kognitivních schopností, říká odbornice na řeč

Důkazy není těžké nalézt. Na vojenské akademii ve West Pointu, místě spjatém s pořádkem a tradicí, přešel Trump od poděkování rodičům k úvahám o drag show, kritické rasové teorii a zesnulém gangsterovi Al Caponovi. Takový slovní salát by byl zvláštní i na koktejlové párty, natož při prezidentském projevu. Tomuto stylu říká weave neboli „proplétání“ - poetický pojem spojený s jazzem, ale výsledek je spíše uzel než tkanina. Myšlenky jsou představovány, opouštěny a nahrazovány v rychlém sledu. Není to příběh, je to neurologická improvizace. Trumpisty to označuje za genialitu; normální pozorovatel vidí nepořádek.



Američané jsou shovívaví k přeřekům. Vědí, že výmluvnost není vždy ukazatelem inteligence nebo ctnosti. Lincoln hovořil jednoduše. Truman nebyl básník. Ale Američané také touží po jasnosti od svých vůdců.



Trumpovi obhájci tvrdí, že mluví od srdce, že je instinktivní, muž činu, ne analýzy. Ale vládnutí není jen hra instinktů. Je to cvičení v rozvaze, umění rozlišovat. Vůdce nesmí jen burcovat dav; musí chápat okamžik. Musí přemýšlet - a pak mluvit. V jednom projevu Trump chválil fiktivního kanibala jako „úžasného muže“. V jiném varoval absolventy před sňatky s „trofejními manželkami“. To nejsou jen výstřednosti. Jsou to signály - ať už úpadku myšlení, nebo nespoutaného impulzu, výsledek je stejný.





Průzkum YouGov/Economist z minulého týdne ukázal, že 45 procent respondentů se domnívá, že Trump o svém zdravotním stavu „vůbec“ nebo „málo“ informuje. Průzkum také zjistil, že 31 procent respondentů se domnívá, že Trumpův věk a zdravotní stav vážně ovlivňují jeho schopnost vykonávat funkci prezidenta.





Eric Hoffer kdysi napsal: „Hrubost je napodobenina síly slabým mužem.“ Já bych dodal, že blábolení je napodobenina hlubokomyslnosti mužem nejistým.



Někomu se to jeví jako okouzlující drzost, jako protilék na politickou strojenost. Jiným připomíná nekončící národní migrénu. Ale pro zkušené ucho - pro odborníka na rétoriku nebo pro novináře vycvičeného v rozboru veřejného jazyka - jeho projevy v poslední době získaly nový a znepokojivý tón. Jeho otci Fredovi byla počátkem 90. let diagnostikována demence a v roce 1999 zemřel ve věku 93 let na zápal plic a Alzheimerovu chorobu.