Kvůli záchraně Gazpromu mají ceny plynu v Rusku každoročně vzrůst o 20 %

30. 5. 2025

Ruské úřady diskutují o možnosti prudkého zvýšení cen plynu pro průmysl, aby se zalátal rozpočet Gazpromu, který trpí ztrátami v důsledku ztráty evropského trhu. Ruské úřady diskutují o možnosti prudkého zvýšení cen plynu pro průmysl, aby se zalátal rozpočet Gazpromu, který trpí ztrátami v důsledku ztráty evropského trhu.

Podle plánu úředníků budou tarify za plyn pro průmyslové spotřebitele indexovány o 10 % dvakrát ročně, sdělily Interfaxu zdroje obeznámené s touto problematikou.

Informaci na středečním zasedání Komise RSPP pro energetiku potvrdil ředitel Rady výrobců energie Dmitrij Vologžanin. "Zrovna včera z ministerstva energetiky přiletěla informace: diskutuje se o zvýšení ceny plynu... o 10 % v prvním a čtvrtém čtvrtletí každého roku," řekl.

To je více než dvojnásobek současného vládního plánu. Zahrnuje indexaci tarifů plynu pro průmysl o 10,3 % v letošním roce a poté o 10,6 %, 9 % a 7 % v letech 2026-28.

Ceny plynu pro obyvatelstvo by měly vzrůst o stejnou částku - celkem o 42,2 % v letech 2025-28.

To vše kvůli Gazpromu, který po invazi na Ukrajinu přišel o dvě třetiny svého vývozu plynu. Jeho dodávky na evropský trh se propadly na 28-32 miliard metrů krychlových ročně, což je úroveň z konce 70. let, a celková čerpání do zemí mimo SNS se vrátilo na téměř čtyřicetiletá minima: 69 miliard metrů krychlových v roce 2023 a 81 miliard v roce 2024.

Zdroj v ruštině: ZDE

