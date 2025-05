Oficiálně přijaté a přiznané peníze z drogového tržiště pro ministerstvo spravedlnosti ukazují, jak vláda ve skutečnosti slouží Putinovi

30. 5. 2025 / Boris Cvek

Myslím, že případ ministra spravedlnosti Blažka, který otrle a vytrvale hájí bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, jenž přitekl oficiálně na konto jeho úřadu jako dar od drogového dealera přímo z účtu drogového tržiště, ilustruje dokonale povahu Fialovy vlády. Mluví o demokracii, boji proti nebezpečí, jež nám hrozí od Putinova režimu, ale ve skutečnosti dělá pravý opak. A to nejen v tomto případě. A ten, komu opravdu záleží na svobodě a demokracii, by měl podle vlády mlčet, protože jinak Babiš.





Ano, bohužel prozápadní, demokratická alternativa k Fialově vládě není. Piráti to celé strašlivě pokazili svou perfidní a služebnou účastí ve Fialově vládě. A svou opakovanou lží o tom, jak to zvládli. Jenže mlčet nejde, pokud člověku na svobodě a demokracii opravdu záleží.

Místo kladení věnců, morálních frází, dvou procent na obranu je třeba dělat něco pro demokracii reálně, nebo aspoň ne proti ní. Neustálé ždímání chudých, které do rozpočtu stejně nic nepřinese, je bytostně anti-demokratická politika. Je to služba Babišovi a Putinovi. Stejně tak lhostejnost k reálnému stavu státního rozpočtu. Vláda stále opakuje, jak jej ozdravila. Ale nemá peníze na armádu, policii, hasiče, pedagogy, školníky, kuchařky atd.

To, co hájí pan ministr spravedlnosti Blažek, je ve stejné logice. Žvaní o demokracii, ale ve skutečnosti ji diskreditují. Způsobilo to nějaké pohoršení ve vládě? Ne. A přitom by to bylo otřesné selhání i v dobách, kdy nám od Putina nic nehrozilo. I za Paroubka nebo dokonce v mafiánských devadesátkách by to byl mimořádný skandál ohrožující existenci vlády. Co je proti tomu Grossova taška s podezřelými penězi nebo příčiny pádu Klausovy vlády v listopadu roku 1997?

Dnes nám ministr spravedlnosti oficiálně říká, že jeho úřad přijal miliardu od drogového dealera! Demokrat! A nic. Vůbec nic. Vláda drží basu. Ani to pro ministry není překvapení. No jo, Blažek je příliš mocný na to, aby padl. Peníze z drog se vládě jistě hodí. Mohla by nalákat fondy mezinárodní narkomafie, aby činila pokání.

Dnes přece máme ten luxus stability, prosperity a bezpečnosti, abychom mohli všem lidem, celému světu ukázat, že u nás ministerstvo spravedlnosti bere peníze od drogového dealera. Zcela otevřeně, oficiálně. A vládu to nechává klidnou. A my, pokud nám záleží na demokracii, máme mlčet, protože Babiš. Máme přihlížet likvidaci demokracie rukama demokratů. Držet s nimi basu, protože jsme přece demokraté. Vždyť přece se kladou věnce, žvaní o hodnotách, na obranu se vydávají dvě procenta HDP!

