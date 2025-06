BBC: Zabíjení vyhladovělých civilistů, kteří hledají potraviny, je válečný zločin

3. 6. 2025

čas čtení 17 minut

Opakované střílení Izraelem na vyhladovělé palestinské civilisty, kteří se vydali k novému Izraelem ovládanému centru výdeje potravin je stále po světě tématem hlavních zpráv. V úterý po poledni to bylo hlavním tématem vlajkového pořadu The World at One rozhlasové stanice BBC Radio Four. Ve pětačtyřicetiminutovém zpravodajském pořadu tomuto tématu, jako prvnímu, věnoval rozhlas BBC celých třiadvacet minut. Zde je překlad:

Moderátor, pořad The World at One, BBC Radio Four, úterý 3. června 2025, 13 hodin: Dobrý den a vítejte v pořadu World at One, jsem Johnny Diamond. Izraelské síly údajně zabily nejméně 27 lidí poblíž centra pro distribuci humanitární pomoci v Gaze.

Lékař: „Ošetřili jsme asi 22 pacientů, z nichž dva jsme museli okamžitě převézt na operační sál, kde jim zachránili život, a řadu dalších pacientů se střelnými zraněními končetin.“

Moderátor: Vyslechneme si lékaře přímo z místa a promluvíme si s představitelkou OSN. Oba popisují útoky na civilisty snažící se získat jídlo jako pravděpodobný válečný zločin.

Dobrý den a vítejte v pořadu World at One, jsem Johnny Diamond. Izraelské síly údajně zabily nejméně 27 lidí poblíž centra pro distribuci humanitární pomoci v Gaze.: Vyslechneme si lékaře přímo z místa a promluvíme si s představitelkou OSN. Oba popisují útoky na civilisty snažící se získat jídlo jako pravděpodobný válečný zločin.

Zdravotnická služba v Gaze, kterou provozuje hnutí Hamás, uvádí, že izraelská palba zabila nejméně 27 lidí a desítky dalších zranila poblíž distribučního centra pomoci ve městě Rafah. Izraelská armáda tvrdí, že její jednotky zahájily palbu na skupinu lidí, kteří opustili vyznačené přístupové cesty v blízkosti místa. Izrael popřel, že by v neděli při podobném incidentu, při kterém podle ministerstva zdravotnictví zahynulo 31 lidí, střílel na Palestince. Naše korespondentka Barbara Flett-Usherová podává zprávy z Jeruzaléma.



Reportérka: Střelba se odehrála přibližně na stejném místě jako smrtelný incident před dvěma dny, méně než kilometr od místa distribuce pomoci, kde se shromáždily tisíce hladových lidí čekajících na přístup. Jedná se o součást soukromého systému dodávek podporovaného USA a dohlíženého izraelskou armádou. Jeden očitý svědek uvedl, že vojáci začali intenzivně střílet, když lidé ignorovali varovné výstřely. A vrhli se směrem k centru pomoci. Armáda uvedla, že sice střílela, ale pouze na několik podezřelých, kteří se odchýlili od vyznačené trasy. Na místě to však tak nevypadalo. Nedaleká nemocnice byla opět zaplavena zraněnými. Zahraniční zdravotník popsal společnosti BBC situaci jako masakr. Šéf OSN pro lidská práva vyzval k okamžitému a nestrannému vyšetření incidentu. Smrtící útoky na zoufalé civilisty označil za nepřípustné a za válečný zločin.

Necelý kilometr od jednoho z mála míst v Gaze, kde se rozdávala pomoc, došlo ke krveprolití. Podle ministerstva zdravotnictví Hamásu bylo zabito nejméně 27 lidí a 90 jich bylo zraněno, když se blížili k místu, kde se rozdávala pomoc, nebo tam čekali. Izraelská armáda tvrdí, že její vojáci identifikovali několik podezřelých osob, které se k nim blížily a odchylují se od určených tras. Vojáci podle IDF vystřelili varovné výstřely a poté, co se podezřelí nevzdali, byly další výstřely namířeny na jednotlivé podezřelé osoby, které se blížily k vojákům. K ztrátám na životech a zraněním došlo poté, co byl Izrael v neděli obviněn ze zabití nejméně 31 lidí v blízkosti centra pro distribuci pomoci a v pondělí, kdy byli tři lidé zabiti v blízkosti stejného centra. Izrael tvrdí, že v neděli nestřílel v blízkosti ani uvnitř centra pro distribuci pomoci a že v pondělí vystřelil varovné výstřely směrem k několika podezřelým, kteří postupovali směrem k jeho jednotkám. Izrael však neumožňuje mezinárodním novinářům z organizací jako BBC vstup do Gazy a svobodné reportáže z jejího území. Iain Lennon je britský lékař pracující v nemocnici Al Mawasi na jihu pásma. Mluvil jsem s ním před chvílí.





Iain Lennon: Brzy ráno nás vzbudil tým v nemocnici, jedna z našich partnerských organizací ohlásila hromadný incident a byli jsme zahlceni. Přijímali jsme pacienty přímo z místa incidentu i z jiných nemocnic. Mezi 5:00 a 8:00 ráno jsme ošetřili asi 22 pacientů, z nichž dva jsme museli okamžitě převézt na operační sál, kde jim zachránili život, a řadu dalších pacientů s střelnými zraněními končetin.





Moderátor: Zjistili jste něco o okolnostech tohoto incidentu?









Moderátor: Můžete mi říct něco o pacientech, které jste dnes ráno ošetřili? Byly to ženy, mladí lidé nebo starší lidé?





Iain Lennon: Většinu tvořili muži. Nejmladším pacientům bylo podle odhadů 15 a 16 let. Všichni byli podle našich zjištění zraněni kulkami. Nebyla zaznamenána žádná zranění způsobená výbuchem nebo střepinami, zejména při tomto incidentu. Mnoho lidí mělo zranění na pažích a nohou a několik lidí mělo zranění v oblasti břicha.





Moderátor: Nechci znít necitlivě, pane doktore, ale v jakém stavu jsou lidé, když k vám přicházejí, bez ohledu na jejich zranění? Vzhledem k tomu, že to je velmi dlouhá válka a víme, že mnoho civilistů žije ve velmi těžkých podmínkách.





Iain Lennon: Všichni pacienti, kteří přicházejí do našeho zařízení typu 2, si stěžují, že mají hlad a že se snaží sehnat jídlo. Obecně jsou to lidé, které vídáme při incidentech jako byl tento, jsou na tom o něco lépe, protože jsou schopni ujít dlouhé vzdálenosti, takže nejsou nijak zvlášť podvyživení, ale rozhodně jsou podvyživení.





Moderátor: To byl Iain Lennon, britský lékař působící v jižní Gaze. Naše korespondentka Barbara Plett Usher se k nám připojuje z Jeruzaléma. Barbaro, jak vím, jste dobře informována o tvrzeních a protitvrzeních ohledně toho, co se dnes ráno stalo. Jaká je verze obyvatel Gazy a organizací v Gaze ohledně toho, co se dnes ráno stalo v okolí tohot centra pro distribuci pomoci?





Reportérka: Máme několik komentářů od našich svědků, i když stále přicházejí další. Jedna žena řekla, že se to stalo na místě, kde se Palestinci shromažďují, než jim je povoleno pokračovat k tomu novému distribučnímu centru. Je to asi kilometr odtamtud, ale je to dálka. Shromáždí se tam tisíce Palestinců, aby se co nejrychleji dostali do tohot centra, a oblast je hlídána izraelskou armádou. Jedna žena řekla, že dav se stále tlačil vpřed a vojáci stříleli varovné výstřely. V určitém okamžiku jim to už bylo jedno a dav se začal opravdu tlačit vpřed. V tu chvíli Izraelci začali střílet do davu. To je jedna z výpovědí, které jsme zaznamenali. Izraelci, jak asi víte, tvrdí, že sice stříleli, ale jen omezeně, na několik jednotlivců, kteří se odchýlili od vytyčené trasy, což je v podstatě v rozporu s tím, co se říká na místě.









Reportérka: Ano. Pokud se podíváte na to, jak je to zorganizováno, je to například zcela odlišné od OSN. OSN má systém dodávek pomoci, který přiváží jídlo do komunit. Má 400 míst po celé Gaze. Tento nový systém je umístěn jen v několika velkých centrech, zatím jich zřídili čtyři. Plánují další, ale zatím mají čtyři. To znamená, že Palestinci musí chodit do těchto center, a tak se na jednom místě shromažďují davy lidí, což je dost chaotická situace, protože jsou hladoví a chtějí se tam dostat co nejrychleji. Zadruhé, toto konkrétní místo, o kterém mluvíme, se nachází prakticky za frontovou linií. Izraelci ho tedy hlídají. Civilisté se tak ocitají v poměrně těsné blízkosti izraelské armády.





Je to zcela nestabilní situace a za třetí, na těchto místech není organizovaná distribuce, jsou tam v podstatě krabice s jídlem, které jsou naskládané na sobě, a lidé si berou, co mohou. Viděli jste tedy záběry lidí, kteří běží na místo a berou si z krabic, co mohou, aby si to odnesli. Je to tedy docela chaotické. Je to tedy kombinace nejistoty, nebo spíše bezpečnostního rizika, a chaosu, který se může ukázat jako docela nestabilní.





Moderátor: Ravina Shamdasani je hlavní mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Dobré odpoledne.





Ravina Shamdasani: Dobré odpoledne a děkuji za vaše zpravodajství o této důležité věci.





Moderátor: My děkujeme, že jste se k nám připojila. Jak jste znepokojena chováním izraelských vojáků v blízkosti těchto nových center pro distribuci pomoci?





Ravina Shamdasani: Vrátím se trochu zpět. Již mnoho měsíců nás znepokojuje úmyslné bránění izraelských úřadů v přístupu obyvatel Gazy k potravinám. Nyní zavedly takzvaný humanitární distribuční systém, který prostě nefunguje. OSN varovala, že to povede k chaosu. Že to povede k násilným scénám. Že to povede k nepokojům. A přesně to se nakonec stalo. Za pouhé tři dny bylo zabito nejméně 63 lidí. Stovky dalších byly zraněny, a to jsou lidé, kteří hladoví, kteří mají přístup pouze k mizivým zdrojům a kteří jsou nuceni znovu bojovat o velmi omezenou humanitární pomoc.





Moderátor: Chápete, že Izrael si myslí nebo tvrdí, že Hamas manipuloval se starým systémem pomoci, že systematicky raboval pomoc, jakmile dorazila, a poté ji prodával, aby mohl financovat svou vlastní organizaci, a že to bylo pro Izrael vzhledem k postavení Hamasu nepřijatelné, a proto zavedl tento nový distribuční systém?









Moderátor: Zmínila jste ohrožení života a zdraví. Izraelský náměstek ministra zahraničí dnes ráno řekl BBC, že Hamás se snaží podkopat nový systém pomoci, protože má zájem, jak jsem již zmínil dříve, na starém systému, který podle Izraele sloužil k podpoře této organizace. Izrael se zdá obviňovat Hamás za problémy, které systém distribuce pomoci zažívá.





Ravina Shamdasani: Opakuji, že tyto problémy způsobil Izrael. Existuje blokáda. Ještě před 7. říjnem 2023 byla uvalena blokáda na Gazu a my jsme již varovali před kolektivním trestáním obyvatel Gazy. Od té doby jsou lidé bombardováni, byli několikrát vysídleni. Jsou vydávány evakuační rozkazy a pak jsou bombardováni. Běžná distribuce pomoci OSN je omezena nebo zcela zablokována, a když mluvíme o distribuci pomoci, mluvíme o kojenecké výživě. Mluvíme o základních zdravotnických potřebách, které musí být dopraveny do válečné zóny. To vše bylo zablokováno. Byla vytvořena situace úplného nedostatku. Situace způsobená člověkem. Vyhladovět civilní obyvatelstvo, to není žádný válečný cíl. Vyhladověním civilního obyvatelstva nelze dosáhnout žádného vojenského cíle a je to naprosto v rozporu s mezinárodním humanitárním právem. Jsem si jista, že se všichni shodneme na morální stránce této věci, ale je to také v rozporu se základními principy mezinárodního humanitárního práva. Nikdy není v pořádku používat jídlo jako vyjednávací prostředek proti civilistům a nikdy není v pořádku úmyslně odepírat civilnímu obyvatelstvu základní potřeby.





O tom, jaký tlak to může nebo nemusí vyvinout na britskou vládu, jsem hovořil sirem Markem Lyallem Grantem, bývalým vysokým britským diplomatem, bývalým poradcem pro národní bezpečnost a bývalým stálým zástupcem Spojeného království při OSN. Dobré odpoledne.





Sir Mark Lyall Grant: Dobré odpoledne, Johnny.





Moderátor: Organizace spojených národů označila tyto útoky za pravděpodobné válečné zločiny. Změní toto obvinění situaci pro mezinárodní orgány a státy, které zvažují své vztahy s Izraelem?





Sir Mark Lyall Grant: Nemyslím si, že to zásadně mění situaci. Ne, myslím si, že mnoho zemí již uznává, že Izrael porušuje své mezinárodní závazky celou řadou způsobů. Kolektivní trestání, blokování humanitární pomoci, zabíjení tolika civilistů za posledních 20 měsíců. Nemyslím si tedy, že to samo o sobě něco změní. Britská vláda již v posledních týdnech poněkud zvýšila rétoriku. Před několika týdny ministr zahraničí David Lammy hovořil o tom, že eskalace vojenských akcí je morálně neospravedlnitelná. Byla předvolána izraelská velvyslankyně. Byly uvaleny sankce na nelegální osadníky na Západním břehu a pozastaveny obchodní rozhovory mezi Spojeným královstvím a Izraelem. Je tedy zřejmé, že britská vláda je velmi frustrována zvýšenou vojenskou aktivitou a tato obava se ještě zvýšila po dvou nedávných případech zabití civilistů izraelskými obrannými silami.





Moderátor: Varování však vyslovil Volker Türk, šéf OSN pro lidská práva, který hovořil s našimi kolegy v pořadu našeho zahraničního vysílání News Hour. Řekl, že hrozba hladomoru spolu s 20 měsíci zabíjení civilistů a masivním ničením, nuceným vysídlováním, dehumanizující rétorikou a hrozbami izraelského vedení, že vyprázdní pásmo od obyvatel, představují prvky nejzávažnějších zločinů podle mezinárodního práva. Máte představu, o jakých zločinech hovoří?





Sir Mark Lyall Grant: No, samozřejmě byl před Mezinárodní trestní soud a Mezinárodní soudní dvůr předložen případ proti izraelské vládě za genocidu a nezákonnou agresi. Izrael to samozřejmě neuznává, silně to popírá, ale myslím si, že nahromadění porušování lidských práv a mezinárodního práva vede mnoho západních zemí k tvrdšímu postoji vůči Izraeli. Otázkou je, co tyto vlády nyní udělají s ohledem na tyto nové incidenty, a myslím si, že jednou z otázek, kterou britská vláda pravděpodobně zvažuje, je uvalení sankcí na zastánce tvrdé linie v kabinetu Benjamina Netanjahua. BenGvira a Smotriche. To jsou ti, kteří používají pobuřující jazyk o úplném vyhnání Palestinců z Gazy atd. A pokud by se britská vláda rozhodla uvalit sankce, bylo by to poměrně významný krok, protože se jedná o členy Netanjahuova nejbližšího okolí.





Moderátor: Mluvíte o významných krocích a možná největším krokem při zachování diplomatických vztahů atd. je uznání palestinského státu, což Francie navrhla jako možnost a chce o tom jednat na konferenci. Myslíte si, že Británie zajde tak daleko?





0

374

Bohužel velmi málo. Trochu nám ztěžuje práci to, že mezinárodní personál samozřejmě nemluví arabsky. Snažíme se zjistit, co se přesně stalo, ale je to trochu obtížné.A ať už je přesná pravda jakákoli, dnes ráno zemřelo mnoho lidí a je to jen jeden z řady problémů s novým distribučním centrem pomoci, které Izrael zřídil v pásmu Gazy.Izrael blokuje vjezd nákladních vozidel OSN, čímž přivádí obyvatelstvo na pokraj hladomoru. Jak víte, máme zde stovky tisíc lidí, včetně dětí, kteří dlouhodobě trpí akutní podvýživou, a je blokována veškerá pomoc a není dovolen ani ten nejnutnější minimální přísun zdrojů. A poskytovat tuto pomoc tak, jak právě popsal váš korespondent, poskytovat ji chaotickým způsobem, to prostě nedává smysl. A jak právě popsal lékař, kterého jste interviewovali, jsou to lidé, kteří mají přístup k této pomoci, jsou to lidé, kteří mohou chodit, kteří mají energii, aby se na tato místa dostali. A co lidé, kteří jsou starší? Co lidé se zdravotním postižením, těhotné ženy, malé děti? Ti prostě nemají přístup k těmto místům, kde se pomoc poskytuje, a i ti, kteří se tam dostanou, riskují, že budou zastřeleni, zadrženi, že budou vysídleni, pokud přicházejí ze severu, budou se moci vrátit do oblastí, odkud přišli? Je to naprosto nedůstojný a nebezpečný způsob poskytování velmi omezené pomoci.To byla Ravina Shamdasani z Úřadu OSN pro lidská práva.Myslím, že v této fázi pravděpodobně ne. Britská vláda vždy zastávala názor, že uznání by mělo být součástí procesu, který povede ke změnám na místě. Není tedy nemožné, že britská vláda řekne, že by byla připravena uznat palestinský stát, pokud se stane XY a Z. Ale udělat to jako druh trestního opatření? Myslím, že britská vláda bude trochu zdrženlivá. Francie se zjevně snaží povzbudit ostatní evropské partnery, aby se vydali tímto směrem, jak to samozřejmě udělaly například Irsko, Španělsko a Norsko v loňském roce. Myslím si však, že britská vláda bude s tímto krokem stále váhat, dokud nebude součástí širšího procesu.