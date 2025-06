Mezitím v Absurdistánu 248. Proč Občanská platforma pořád prohrává volby?

3. 6. 2025 / Tomasz Oryński

Je to už po několikáté, co se ukázalo, že jsem měl pravdu, ale žádnou radost mi to nedělá. Kandidát strany Donalda Tuska, Rafał Trzaskowski, prohrál prezidentské volby se svým soupeřem Karolem Nawrockim, „nezávislým“ kandidátem podporovaným stranou PiS. Proč se to stalo, jak to Občanská platforma (PO) komentuje a co můžeme očekávat? 1. Proč Občanská platforma stále prohrává volby?

Více než deset let se straně Donalda Tuska nedaří držet krok s realitou. Snažila se hrát na jistotu a slibovala Polákům „více toho samého“. Ale zatímco na počátku 21. století Poláci po bouřlivých 90. letech možná opravdu toužili po klidu a pohodě a Tuskův slib „teplé vody v kohoutcích“ mohl stačit, ty časy jsou dávno pryč. Svět se mění, společnost se mění a lidé by chtěli, aby jejich země držela krok.

Zatímco se politici všech stran rádi chlubí, jak dobře se polské ekonomice daří, lidé od nich stále slýchají, že musíme „utáhnout opasky“ a „tvrdě pracovat“, abychom „dohnali ztrátu“. Proč ale nemůžeme alespoň částečně začít užívat plody své práce? Polsko je 20. zemí na světě podle HDP a 19. zemí po zohlednění parity kupní síly (pro srovnání, Česká republika je na tomto seznamu na 47. místě). Zároveň jsme jedním z nejtvrději pracujících národů v Evropě (více hodin než my pracují pouze Řekové a Rumuni), a přesto Trzaskowski v poslední kampani stále tvrdil, že jsme „země na vzestupu“, což je podle mnoha liberálních ekonomických expertů důvod, proč nemůžeme mít hezké věci, jako je rozumná bytová politika, progresivní daňový systém, fungující zdravotnictví, dobrý vzdělávací systém nebo ochrana práv pracovníků.

To je údajně také důvod, proč musíme poskytovat daňové úlevy mezinárodním firmám, aby nás mohly využívat jako zdroj levné pracovní síly, místo abychom podporovali místní inovativní podniky. Ale jak dlouho ještě po nás budou chtít, abychom „zatnuli zuby a tvrdě pracovali“? Dokud nebudeme bohatší než Lucembursko a šťastnější než Finsko? V těchto volbách byly tisíce voličů, kteří si komunistické časy sami nepamatují a jejichž rodiče si sotva pamatují 90. léta. Možná je na čase opustit myšlenku „trpěli jsme za komunismu, takže teď musíme pracovat tvrději, abychom dohnali ztrátu“.

Zatímco posledních 20 let bylo z ekonomického hlediska jedním z nejlepších období v polské historii, v sociální oblasti stále výrazně zaostáváme. Letos mi je 45 let a věci jako právo na potrat jsou hlavním tématem polské politické debaty, co si pamatuji – a o politiku jsem se začal zajímat poměrně brzy. Otázka práv LGBT se do hlavního politického diskurzu dostala o něco později, ale stejně jako v případě práv žen, pravice se snaží jejich práva ještě více omezit, když je u moci, zatímco politici všech ostatních stran opakují svou oblíbenou mantru „teď není vhodná doba o tom mluvit, možná po volbách“. Spoiler alert: nějaké volby jsou vždy na obzoru.

Jedním z hlavních viníků je Tusk, jak je patrné z tohoto titulku, ve kterém říká, že „by bylo spravedlivé zabývat se otázkou registrovaného partnerství až po volbách“. Tento titulek je dnes 14 let starý.

Třetím pilířem neúspěchu PO je skutečnost, že se jedná o poměrně elitářskou stranu velkých městských center, podporovanou velkým byznysem, lidmi z vysoké kultury a celebritami. Působí odtrženě od obyvatel malých měst a venkova a jejich pokusy přiblížit se masám jsou tak neohrabané, že se o nich vtipkuje:

- Blíží se volby.

- Jak to víš?



- Viděl jsem politika Občanské platformy v tramvaji.

Existuje celý žánr memů odvozených od obrázků Trzaskowského v metru nebo v tramvaji, na kterých je zobrazen jako někdo, kdo jede veřejnou dopravou poprvé v životě a je ohromen tím, že „je to jako Uber, ale nemusíte si to rezervovat!“ kde se snaží konverzovat s ostatními cestujícími ve francouzštině nebo se jen otevřeně směje, že ti chudáci musí takhle cestovat každý den.

Na Západě panuje mylná představa, že Tusk navzdory tomu všemu vyhrával volby, ale pravdou je, že jeho strana od roku 2011 nezaznamenala žádné významné vítězství. I jeho návrat k moci v roce 2023, který tolik oslavovali zahraniční komentátoři, byl možný jen díky absolutní neschopnosti PiS vytvořit koalici. Kaczyńského strana pokaždé skončila první. Jediným důvodem, proč jsou stále tak silní, je to, že jako největší opoziční strana těží ze všech hlasů lidí, kteří by raději volili kohokoli jiného než PiS.

Ale jak jsem již zmínil, Poláci touží po změně. Mají dost duopolu PiS-PO, který dominuje polské politice už dvě desetiletí. Chtěli by také stranu, která je připravena provést nějaké reformy. Proto se v každých volbách za poslední desetiletí objevili nováčci slibující, že budou tou „třetí možností“ – od Ruchu Palikota v roce 2011, přes stranu Ryszarda Petru .Nowoczesna a protestní hnutí Pawła Kukize v roce 2015 a levicová populistická strana Roberta Biedroně v roce 2019 až po nedávn= objevení se Szymona Hołowni. Všechny tyto strany mají jedno společné: získají asi 10 % hlasů, pak nesplní své sliby a obvykle se rozpustí buď v PiS, nebo v PO.

Jedinými dvěma výraznými výjimkami jsou pravicová Konfederacja, konglomerát menších radikálních stran, které navzdory všem překážkám nějak drží pohromadě, a mladá sociálně demokratická strana Razem, která sice nesplnila očekávání nadšenějších levicových voličů, ale vzhledem k tomu, že ostatní levicové strany se v současné době rozpouštějí do Občanské platformy, se nyní profiluje jako „výchozí levice“. Tyto dvě strany jsou oblíbené zejména u mladších generací (i když je třeba přiznat, že populistická pravice je mnohem populárnější než Razem), takže naděje na prolomení faktického dvoustranného systému je konečně tady.

2. Jak vnímá Občanská platforma svou další porážku?

Hlavním problémem PO je, že se nedokáže poučit. V roce 2015 si byli tak jisti znovuzvolením Komorowského, že Adam Michnik dokonce prohlásil: „Jediný způsob, jak může prohrát volby, je, když se opije, sedne za volant a přejede těhotnou jeptišku na přechodu pro chodce“. Poté, co se výsledky prvního kola ukázaly být mnohem horší, než se očekávalo, Komorowski zpanikařil a narychlo zorganizoval zbytečné referendum, kterým se snažil uklidnit voliče Kukize, což se mu však spektakulárně vymstilo. V roce 2020 vybrali Małgorzatu Kidawu-Błońskou, která byla tak bezvýrazná, že i oni si uvědomili, že to byl hloupý nápad, a využili celého chaosu kolem covidu, aby ji narychlo nahradili Rafałem Trzaskowskim. Ten tehdy velmi těsně prohrál s Andrzejem Dudou a je velmi pravděpodobné, že kdyby volby byly spravedlivé (PiS proměnila veřejnoprávní média v propagandistický stroj severokorejského typu a zavedla změny, které usnadnily hlasování starším lidem – jejich hlavní voličské základně – a zároveň velmi ztížily hlasování v zahraničí, kde opozice obvykle dosahuje lepších výsledků),

Trzaskowski byl tehdy dobrým kandidátem, působil jako protiklad Dudy – byl sečtělý, měl bohaté zkušenosti z místní i celostátní politiky, hovořil plynně několika jazyky a stál na straně progresivních hnutí. Tentokrát, jak jsem psal v předchozích kapitolách této série, ho vybrali před mnohem populárnějším Radkem Sikorskim a rozhodli se ho posunout doprava, což byla obrovská chyba – podlézání radikální pravici nikdy nefungovalo dobře pro nikoho kromě krajní pravice. Jen v prvním kole Trzaskowski, který zahájil kampaň s přibližně 40 % předpokládané podpory, ztratil 10 %. Mezitím radikálně pravicoví kandidáti – Braun a Mentzen – nečekaně získali o 10 % více hlasů, než se předpokládalo.

A tak se Trzaskowski během dvou týdnů mezi prvním a druhým kolem voleb pochopitelně snažil oslovit pravicové voliče, ale zároveň udělal vše pro to, aby od sebe odradil levici. Razem, která je od roku 2015 neustále obviňována z toho, že umožnila PiS vyhrát volby tím, že se voleb zúčastnila samostatně (což je podle mého názoru velmi podivný postoj samozvaných obránců demokracie), byla obzvláště ostře kritizována některými pro-PO komentátory, kteří Adriana Zandberga otevřeně nazvali „zrádcem“ za to, že odmítl bezpodmínečně podpořit Trzaskowskiho pro druhé kolo.

Celou situaci lze shrnout tak, že zatímco Trzaskowski se snažil získat přátele na pravici, Občanská platforma levicovým voličům nabídla pouze vydírání: „Pokud nebudete volit Trzaskowského, budete zodpovědní za vítězství PiS“. Trzaskowskiho tým byl zřejmě natolik přesvědčen o jeho úspěchu, že ani nepovažoval za nutné pokusit se o dialog s voliči Adriana Zandberga. Byli si tak jisti, že Trzaskowski oznámil své vítězství již po prvních odhadech, přestože rozdíl mezi ním a Nawrockim byl hluboko pod jedním procentem.

Když v pondělí ráno tato iluze praskla, prošel jsem pro-PO stanice, noviny a sociální sítě, abych zjistil, co se říká. Nebylo to žádné překvapení, Trzaskowského porážka byla přičítána:

- zaostalým lidem z venkovských oblastí východního Polska, kteří jsou příliš hloupí na to, aby volili správného kandidáta

- ostatním prodemokratickým kandidátům, protože kritizovali Trzaskowskiho a chválili sami sebe, místo aby vedli kampaň opačným způsobem



- Adrianu Zandbergovi, který odmítl formálně podpořit Trzaskowskiho s tím, že „voliči nejsou pytle brambor, které se předávají z ruky do ruky, oni sami velmi dobře vědí, koho mají volit“.

- voličům, kteří zůstali doma.

Po počátečním šoku se však již ozývají první hlasy volající po radikální změně kurzu v táboře Donalda Tuska.

3. Co bude dál?

Ujasněme si jednu věc: Nawrocki je samozřejmě další loutkou Kaczyńského. To ale neznamená, že nastala apokalypsa. Ve skutečnosti se nic nemění. Zatím...

Znamená to však, že parlamentní volby v roce 2027 budou poslední šancí na záchranu demokracie v Polsku. Jelikož je nepravděpodobné, že by strana Razem za dva roky radikálně zlepšila své výsledky, pokud se Tuskovi nepodaří obrátit kormidlo, Kaczyńskiho sen o „Budapešti ve Varšavě“ se v tomto termínu splní. Někteří říkají, že tento šok byl potřebný jako poslední varování pro Tuska. Někteří z mých přátel se dokonce záměrně zdrželi hlasování ve druhém kole s tím, že je lepší, když Občanská platforma prohraje prezidentské volby, poučí se ze svých chyb a v roce 2027 zvítězí, než aby vítězství Trzaskowského přesvědčilo, že není třeba nic měnit, a rok 2027 byl katastrofou, protože v polském politickém systému lze dosáhnout více, když ovládáte vládu, než když máte prezidenta, který má převážně destruktivní pravomoci. Tento rafinovaný plán má však jednu velkou vadu: silně závisí na tom, zda se PO dokáže poučit ze svých vlastních chyb. Za posledních 20 let nám neprokázala, že je toho schopna.

Co se tedy stane dál? Jarosław Kaczyński pronesl vtipnou poznámku a navrhl novou vládu vedenou nějakým technokratem, „který bude stejně nezávislý na PiS jako prezident Nawrocki“. Donald Tusk mezitím oznámil, že předloží svou vládu k hlasování o důvěře (které s největší pravděpodobností vyhraje) a poté bude „pokračovat ve své tvrdé práci“ na plnění svých slibů sociálních a ekonomických reforem a na tom, aby PiS nesla odpovědnost za své zločiny. To samozřejmě vyvolává otázku, proč jsme za posledních 18 měsíců viděli tak málo výsledků této tvrdé práce. Zdá se, že si toho je vědom, protože ve stejném projevu řekl, že „nemá smysl dále čekat“, což naznačuje, že jeho plánem bylo počkat na vítězství Trzaskowského, aby měl volnou ruku při navrhování zákonů, které by Duda s největší pravděpodobností vetoval.

Myslím, že většina Poláků s ním v tomto souhlasí. Jsme unaveni čekáním, až splní naše očekávání. Jak jasně ukazuje výše uvedený snímek obrazovky, čekáme na to už téměř 15 let. Jedno je jisté: tato série se opět stane zajímavou.











