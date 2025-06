Moderátor Channel 4 News Krishnan Guru-Murthy čelí zatčení za nepřátelský rozhovor s izraelským mluvčím

4. 6. 2025

Jak se to mohlo stát?

(Ironický komentář britské autorky Laury K. který je jako obvykle děsivě blízko faktům)

V hanebném činu, kdy si neuvědomil, co se nesmí, uskutečnil Krishnan Guru-Murthy nepřátelský rozhovor s izraelským mluvčím. Během rozhovoru s Davidem Mencerem, který byl vysílán včera večer na Channel 4, se Krishnan uchýlil k „argumentům Hamásu“, jako je říkání pravdy a kladení nepříjemných otázek.



(Český překlad tohoto rozhovoru je ZDE)

(Mimochodem, podívejte se na komentáře pod tímto rozhovorem na YouTube. Říkají vše.)





Protiteroristická policie zahájila vyšetřování džihádistického moderátora a jeho zatčení se zdá být na spadnutí. Televize Channel 4 má zjevně co vysvětlovat, proč pustila do vysílání zástupce Hamásu. Známky toho byly patrné od samého začátku... Stačí se na něj podívat... je... je... hnědý.



Během rozhovoru se Krishnan hanebně ptal Mencera na věci, o kterých máme předstírat, že se nikdy nestaly, jako například že Izrael zahájil palbu na civilisty čekající na pomoc.



Svět neměl vědět, že Izrael zřídil v celé Gaze pouze tři distribuční místa, aby mohl Palestince nahánět jako dobytek a střílet je. Měli jsme předstírat, že IDF je „nejmorálnější armáda na světě“, protože kdo jiný by Palestince nakrmil? Greta určitě ne...



Každopádně, zjevně rozrušený Mencer se uchýlil k obvinění Krishnana z obhajoby Hamásu, což je obvinění, které by mělo nahánět strach každému západnímu novináři, ale Krishnan se ani nehnul. Znepokojivě se zdálo, že mu opravdu leží na srdci blaho Palestinců. Co je to s ním, sakra?



Krishnan trval na tom, že neexistují žádné důkazy, které by podporovaly Mencerovo tvrzení, že Hamás střílel na vlastní lidi. Dokonce označil izraelské videodůkazy za „falešné“ jen proto, že nesouvisely s událostmi. Poukázal na to, že Izrael dvakrát zahájil palbu na civilisty čekající na pomoc, zabil přes 50 lidí a Palestinci se bojí vrátit.



Když Mencer pochopil, že jeho sionistická moci je k ničemu a že nemůže arogantně odmítnout svého interviewera, pochopitelně se sesypal.





Jako sionista nebyl Mencer nikdy takto konfrontován a neměl ponětí, co na to říct. Najednou byl stejně výřečný jako opilec močící ve dveřích McDonald's a Izrael díky němu vypadal naprosto bezmocně.





Atmosféra nadřazenosti byla pryč a existují obavy, že se už nikdy nevrátí. Člověk si říká, co by se stalo, kdyby se novináři chovali takto před 19 měsíci, že?

