Donald Trump na schůzce v Bílém domě prohlásil, že on a Friedrich Merz jsou „nespokojeni“ s ruskou invazí na Ukrajinu

5. 6. 2025

Trump při setkání s německým kancléřem v Oválné pracovně prohlásil: „Myslím, že se nám podaří zastavit krveprolití.“



„Jsme nespokojeni s situací mezi Ruskem a Ukrajinou, ale podaří se nám zastavit krveprolití,“ prohlásil Trump.

Německý kancléř Friedrich Merz se ve čtvrtek večer setkal v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, aby mimo jiné hovořili o Ukrajině, Rusku a obchodu.

Trump nejprve poblahopřál Merzovi k vítězství ve volbách v únoru a řekl, že spolu často hovořili o „problémech světa mimo Německo“, konkrétně zmínil ruskou invazi na Ukrajinu.



Trump nejprve poblahopřál Merzovi k vítězství ve volbách v únoru a řekl, že spolu často hovořili o „problémech světa mimo Německo", konkrétně zmínil ruskou invazi na Ukrajinu.

„Není to dobré. Je s tím nespokojený. Já jsem s tím nespokojený, ale myslím, že nakonec se nám podaří zastavit krveprolití," řekl.



Merz děkuje za pozvání, říká, že v Bílém domě byl poprvé v roce 1982 a že je rád, že se sem vrátil.



Zmínil se o Trumpových rodinných vazbách na Německo.



Trump řekl, že oba jsou „nespokojeni“ se stavem války, ale trvá na tom, že se jim podaří zastavit krveprolití.



Americký prezident také naznačil, že by byl rád, kdyby americké jednotky zůstaly v Německu , a to navzdory obavám z probíhajícího přezkumu postavení amerických sil.





Kancléř daroval Trumpovi kopii rodného listu Trumpova německého dědečka Friedricha Trumpa.





Trump přirovnává válku mezi Ruskem a Ukrajinou k „dvěma malým dětem, které se perou v parku“



Donald Trump během setkání s Friedrichem Merzem přirovnal konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou k „dvěma malým dětem, které se perou v parku“.



„Někdy vidíte dvě malé děti, jak se perou jako o život,“ řekl americký prezident.



Nenávidí se a perou se v parku, a vy se je snažíte odtrhnout. Ony se ale nechtějí nechat odtrhnout.



„Někdy je lepší nechat je chvíli bojovat a pak je od sebe odtrhnout,“ dodal.



Trump uvedl, že stejnou analogii použil během středeční rozmluvy s Vladimirem Putinem.



Řekl jsem: „Pane prezidente, možná musíte dál bojovat a hodně trpět, protože trpí obě strany, než je budete moci od sebe odtrhnout, než je bude možné od sebe odtrhnout.“





Setkání Merzx - Trump mělo „velmi přátelský“ tón a vyhnulo se tomu, čeho se někteří obávali, že bude nepříjemné setkání, podle šéfky washingtonské kanceláře Deutsche Welle Ines Pohl. Napsala:



Obavy, že by mohl být [Merz] u krbu přepaden, se nenaplnily. Z německého pohledu bylo toto setkání velkým úspěchem.



Uvedla, že Merz dokázal Trumpovi lichotit slovy: „Jste nejdůležitější osobou, která může ukončit tuto strašnou válku [mezi Ruskem a Ukrajinou]“, přičemž zároveň zdůraznil, že agresorem je Rusko, nikoli Ukrajina.





Dříve během dne generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že nový cíl se bude vztahovat na všechny země, včetně USA a Velké Británie.V pondělí se Rutte setká s britským premiérem Keirem Starmerem. Merz přinesl Trumpovi kopii rodného listu Trumpova německého dědečka Friedricha Trumpa.Merz vyšel z jednání bez úhony, protože se rozhodl nevyzývat Trumpa k diskusi o některých jeho komentářích týkajících se údajné nerovnosti v hodnotě podpory ze strany USA a Evropy, ale místo toho se zaměřil na jejich podobnosti a společné názory.Vyslal však silný pozitivní signál ohledně Ukrajiny a přiměl Trumpa, aby prohlásil, že „stojí za Ukrajinou“ a naznačil, že je připraven ponechat americké vojáky v Německu.„Shodujeme se na tom, jak strašná je tato válka,“ řekl Merz a pochválil Trumpa jako „klíčovou osobu“ pro její zastavení.Merz se nakonec také dostává ke slovu a říká: „Oba se shodujeme na tom, že tato válka je strašná, a oba hledáme způsoby, jak ji co nejdříve zastavit.“Říká, že Trump je „klíčovou osobou na světě, která ji může skutečně zastavit tím, že vyvine tlak na Rusko“, a dodává, že o tom bude chtít podrobněji jednat v rámci bilaterálních rozhovorů.Dodává:„A myslím si, že máme povinnost něco udělat, abychom ji po třech a půl letech zastavili, protože je opravdu strašná.Podívejte se na ty děti, které byly uneseny z Ukrajiny do Ruska. To je všechno strašné.A tak mluvíme o nástrojích, opatřeních, o tom, co můžeme udělat, a můj osobní názor je jasný: jsme na straně Ukrajiny a snažíme se ji posílit, aby Putin tuto válku zastavil.“„Jsem s Ukrajinou,“ prohlásil TrumpTrump byl dotázán, zda bude Ukrajinu i nadále podporovat.„Ano, jsem s Ukrajinou. Právě jsme podepsali velkou dohodu o vzácných kovech s Ukrajinou a...Víte, co chci, chci zastavit zabíjení, opravdu, to je to, co chci, válku, která nikdy neměla začít, nikdy neměla začít.“Hovoří o podpoře Ukrajiny ze strany USA a Evropy a nabízí potenciálně sporné výpočty, ale pak se vrací k hlavnímu bodu:„Je to trochu o penězích, ale ne o penězích. Důležité, opravdu důležité, jsou mrtví lidé,“ říká.Trump pokračuje ve svých komentářích a znovu zmiňuje plynovod Nord Stream 2 a to, že zastavil jeho provoz.„Byla to chyba,“ přiznává Merz.Trump uznává jeho komentáře a pokračuje:„Říkal jsem Angele: Počkejte, my utrácíme všechny ty peníze, abychom vás bránili před Ruskem, a vy dáváte Rusku miliardy dolarů měsíčně. Co je to za dohodu?“ceOdpovídá, že bude „velmi, velmi tvrdý“, pokud bude jasné, že válka brzy neskončí.V komentáři, který pravděpodobně znepokojí spojence Ukrajiny, však dodává: „Upřímně řečeno, mohlo by to být na obou stranách, na tango jsou potřeba dva.“Poté říká:„Budeme velmi tvrdí, ať už jde o Rusko nebo kohokoli jiného, budeme velmi tvrdí, tam se odehrává krvavá lázeň.“Poté použil analogii s hokejem, kdy se obě strany mohou chvíli navzájem napadat, než zasáhne rozhodčí.Říká však, že je to všechno složité.„Mezi nimi panuje velká nevraživost. Musím se s tím vypořádat a kancléřka se s tím musí vypořádat, je to neuvěřitelné [protože] ... mezi těmi dvěma, mezi těmi dvěma muži, ale i mezi válčícími stranami panuje velká nenávist.“Naznačuje, že Putin mu v reakci na poslední ukrajinské útoky na území Ruska řekl, že „nemáme jinou možnost než zaútočit“.„A pravděpodobně to nebude hezké. Nelíbí se mi to. Řekl jsem: Nedělejte to. Neměli byste to dělat. Měli byste to zastavit. Ale opakuji, je tam hodně nenávisti.“Opakuje své obvyklé fráze a tvrdí, že by se to nikdy nestalo, kdyby byl on v Bílém domě, a tak dále.Na otázku však přímo neodpovídá.„Říkám to už dlouho, počet obětí v této válce je mnohem vyšší, než uvádějí zprávy. Nebo, upřímně řečeno, než uvádějí zprávy o obou stranách. Je to velmi smutné,“ říká.Merz je mnohem soustředěnější, když říká, že je zde, „aby s vámi později hovořil o tom, jak bychom mohli přispět“ k ukončení ruské invaze na Ukrajinu.Říká, že zítra je výročí Dne D – což Trump vtipkuje, že „pro vás nebyl příjemný den“ – a chce s Trumpem mluvit o tom, „co můžeme udělat společně, a že jsme připraveni udělat, co je v našich silách“.„Víte, že jsme Ukrajině poskytli podporu a že se snažíme vyvinout větší tlak na Rusko, stejně jako Evropská unie, a o tom bychom měli mluvit,“ říká.„Budeme o tom mluvit,“ odpovídá Trump.„Myslíte si, že je to dobrý ekonomický rozvoj. Jsou to dobře placení vojáci a v Německu utrácejí spoustu peněz.Vztahy s Německem jsou velmi důležité. Ano, budeme to dělat, žádný problém.“Zdroj v angličtině ZDE