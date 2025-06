Celý svět sleduje na sociálních médiích cestu lodi Madleen do Gazy

8. 6. 2025

Dalších 24 hodin cesty lodi Madleen rozhodne o všem



I’ve spent the weekend tracking the Madleen as it approaches Gaza – a journey which, thanks to the efforts of the @GazaFFlotilla, has the whole world watching



Read my analysis for @ScotNational https://t.co/K3J4SqSccv — Lucy Jackson (@LucyAJackson_) June 8, 2025

„Revoluce nebude vysílána v televizi,“ zněla nesmrtelná slova jazzového básníka Gila Scotta-Herona v 70. letech.



Ale nyní je rok 2025 a celý svět sleduje, jak loď Madleen pokračuje v cestě do Gazy – a zatímco se sotva objevuje v e vysálání televizí, zaplavuje sociální sítě milionů lidí na Instagramu, TikToku a X.



Dvanáct lidí na palubě lodi, členové Freedom Flotilla Coalition, doufá, že doručí tolik potřebnou pomoc a prolomí izraelskou humanitární blokádu Gazy.



Izrael se je však snaží zastavit. Právě dnes odpoledne izraelský ministr obrany Israel Katz oznámil, že nařídil armádě, aby loď zadržela, než dorazí do Gazy.

Do předpokládaného příjezdu lodi zbývá méně než 24 hodin a pro mezinárodní společenství je nyní důležitější než kdy jindy, aby se stalo svědkem těchto událostí.



Díky sociálním sítím nelze ignorovat úsilí této skupiny – ani snahy Izraele, které se jim snaží zabránit.

Vezměme si například přítomnost klimatické aktivistky Grety Thunbergové, která využívá svou slávu ve prospěch posádky a doufá, že upoutá pozornost západních médií, která obvykle kritizují každý její krok, na loď, aby byla zaručena její bezpečnost.



A my můžeme sledovat cestu lodi Madleen v reálném čase.



Tracker lodi je dostupný online a umožňuje přesně určit, kde se loď v daném okamžiku nachází. To je zásadní pro zajištění odpovědnosti za případné útoky nebo pokusy o zadržení plavidla.



Tracker jsme mohli sledovat alespoň do dnešního rána, kdy na asi hodinu ztratil signál a zobrazoval souřadnice lodi v Jordánsku.



Skupina později uvedla, že problém byl způsoben „rušením signálu“ a nainstalovala nový sledovací systém, který nyní funguje tak, jak má. Skupina pokračuje v plavbě, aniž by se nechala odradit, přestože útok může být na spadnutí.



Jak uvedla Koalice Freedom Flotilla: „Sledovací systém není pouhým navigačním nástrojem, je to forma ochrany“.



Cesta lodi Madleen je viditelná pro všechny, což ztěžuje jakékoli zadržení, aniž by si toho svět nepovšiml.



Dvanáct osob na palubě, mezi nimiž je i francouzsko-palestinská europoslankyně Rima Hassan, také využívá sociální sítě, aby zajistilo, že jejich cesta je vysílána do celého světa.



Když se nad lodí začaly vznášet drony, věděli jsme o tom. Když loď musela změnit kurz kvůli tísňovému volání, mohli jsme sledovat její pohyb v reálném čase. Na sociálních médiích jsou sdíleny neustálé aktualizace, tweety a živé přenosy, které zajišťují, že vše může být zaznamenáno a zapamatováno.



Jeden krátký klip ukazuje aktivistku kráčející po palubě lodi, palestinskou vlajku vlající ve větru a jasně modré moře před ní.



To je aktivismus v éře sociálních médií. Využívá taktiku influencerů, kteří se obvykle snaží prodat sponzorované produkty svým masám následovníků, ale v tomto případě aktivisté poukazují na genocidu a na svůj odvážný pokus prolomit blokádu Gazy.



Vysíláním zastrašování, kterému je loď Madleen vystavena, se posádka nesnaží bagatelizovat brutální bombardování, hladovění a vysídlování Palestinců ze strany Izraele.



Jak Thunbergová nedávno sdílela na svých sociálních sítích: „Všichni sledujte palubu, ale především sledujte Palestinu a všechny utlačované lidi.“



Dosavadní cesta Madleen dokazuje agresivitu, s níž se humanitární organizace setkávají při pokusech doručit pomoc do Gazy.



V situaci, kdy Izrael zakázal vstup zahraničním novinářům do enklávy a pokračuje v bombardování několika zbývajících palestinských novinářů, je to důležitý vhled, který zajišťuje odpovědnost a transparentnost.



Jsme svědky klíčového momentu v izraelském útoku na Gazu – momentu, který by mohl mít obrovské mezinárodní důsledky, pokud bude loď Madleen napadena.



Vše se rozhodne v příštích 24 hodinách. A ať se stane cokoli, budeme to sledovat.



S největší pravděpodobností to bude prostřednictvím našich telefonů a zařízení.

