"Když musíš vysvětlovat, tak jsi prohrál".

7. 6. 2025 / Jiří Hlavenka

čas čtení 4 minuty

Dvě poznámky k aféře bitcoiny-Blažek.



Zmíněný výrok se připisuje Ronaldu Reaganovi, a proto jsem ho dal do úvodního clickbaitového obrázku; na současnou situaci ale dokonale sedí.



Pokud musí politik odpovídat na (dotěrné a nepříjemné) otázky, ty otázky nemají konce a vynořují se stále nové a nové, je ztracen. Je totiž automaticky v režimu vyslýchaného, je takzvaným sprostým podezřelým, všechno co řekne je obráceno proti němu. Nejhorší navíc je, když má dokázat, že něco neudělal, neboť dokázat neexistenci je fyzikálně nemožné: “dokažte, že nemáte někde doma peněženku s tisícovkou bitcoinů”. “Ne, fakt nemám, opravdu, přísahám Bohu, věřte mně!”. To prostě nejde. Dvě poznámky k aféře bitcoiny-Blažek.Zmíněný výrok se připisuje Ronaldu Reaganovi, a proto jsem ho dal do úvodního clickbaitového obrázku; na současnou situaci ale dokonale sedí.Pokud musí politik odpovídat na (dotěrné a nepříjemné) otázky, ty otázky nemají konce a vynořují se stále nové a nové, je ztracen. Je totiž automaticky v režimu vyslýchaného, je takzvaným sprostým podezřelým, všechno co řekne je obráceno proti němu. Nejhorší navíc je, když má dokázat, že něco neudělal, neboť dokázat neexistenci je fyzikálně nemožné: “dokažte, že nemáte někde doma peněženku s tisícovkou bitcoinů”. “Ne, fakt nemám, opravdu, přísahám Bohu, věřte mně!”. To prostě nejde.



Pokud je věc jednoduchá, protrpí si pár horkých chvilek a je to pryč - ale tady je to složité jak rádio. Nepřátelsky naladěné publikum bere cokoli co politik řekne s nedůvěrou: kecá, vykrucuje se, nejspíš přímo lže. Pískej raději konec.



Myslím, že tady se někde zrodilo podcenění tohoto případu: že si hlavní aktéři neuvědomili, jak explozivní jsou slůvka typu “bitcoin” “kryptoměny”, “peněženky”, “darknetové tržiště”, “drogy a zbraně”, “odsouzený - odseděl si trest”, a do toho nějaké blíže nedefinované množství miliard korun.



Nebagatelizuju tento případ, protože i kdyby zde nikdo nic (myslím z politiků) neukradl, tak je to přinejmenším příklad řady extrémně diletantských kroků. To je ta nejlepší varianta, tedy že jsou to pouze diletanti, a všechny další už jsou jenom horší.



Zdá se vám, že se Blažka a spol. vlastně zastávám? Ne, jen to dávám do proporcí. Tato vláda a její ministři udělali dlouhou hromadu kopanců, všechny s daleko větším negativním důsledkem pro zemi než je bitcoingate. A horší než to co udělala je to, co neudělala: promarnila další čtyři roky, nespustila zásadní a nutné transformační kroky (zdravotnictví, sociální systém, vzdělávání, státní správa - namátkou), nepustila se do investic podporujících růst (viz Polsko). Tohle mně vadí, bitcoingate podstatně míň.



(Musím dodat: vláda udělala taky nějaké dobré věci, a nejvíc ironické je, že velmi mnoho dobré práce odvedl právě Pavel Blažek na ministerstvu spravedlnosti. Ale nevím jak vy, já jsem o čtyři roky starší a tahle země je o další čtyři roky pozadu.)



Druhá poznámka. Jak postupně vychází najevo, tak o této záležitosti ve Strakově akademii nevěděla jenom svačinářka, neboť je na mateřské. Všichni věděli, a nechali to v klidu jít dál - nikomu nezablikala kontrolka. Nikoho nic netrklo.



Proč? Protože nemají ani ponětí o moderním světě, trendech, technologickém vývoji. O zásadních věcech, které hýbou světem a budou hýbat stále víc a víc. Nejmocnější muž parlamentu pan Benda v dotazech na tyto technologie řekl, že “on je starý muž a píše tužkou”, což myslel jako omluvu, možná dokonce chlubení se.



Oni jsou tam staří všichni - ne věkem (Benda je o čtyři roky mladší než já), ale mentalitou a rozhledem. Ne že by byl Babiš lepší - spíš naopak, to je další z lidí, který ještě nedávno neotevřel počítač a na všechno měl veletlustý notes A4 a rozkazy posílal po žlutých papírcích. (Nemá to nic společného s inteligencí; jsou to chytří lidé, Pavel Blažek zvlášť. Ale utíká jim dění).



Jak jste si jistě všimli, podstata (čili kořen problému) obou těchto poznámek je společná. Nedělají reformy, protože žijí mentálně v roce 1994 a tedy nevidí důvod dělat reformy - přece nic se neděje, co otravujete. Nerozumějí modernímu světu, protože jsou třicet let zavření v akváriu, v jednom mramorovém baráku, kde to vypadá 129 let stále stejně. Myslí si, že to důležité se odehrává uvnitř. Ale to důležité se odehrává venku.

