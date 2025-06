Donald Trump říká, že se Elon Musk „zbláznil“ a odmítá jeho nabídku míru

6. 6. 2025

čas čtení 5 minut



Trump říká, že nemá „zvláštní zájem“ o usmíření s Muskem, který údajně chtěl s prezidentem mluvit



Donald Trump obvinil Elona Muska, že „se zbláznil“, když dramatický rozkol mezi nejmocnějším mužem Ameriky a nejbohatším mužem světa eskaloval do otevřeného sporu, který může mít zásadní politické a ekonomické důsledky.



V sérii telefonátů americkým médiím v pátek ráno Trump ostře reagoval na Muska poté, co technologický magnát a republikánský finančník den předtím zahájil bezprecedentní útok na prezidenta na sociálních sítích, který skončil tím, že Trumpa obvinil z toho, že je uveden v takzvaných „Epsteinových spisech“ – dokumentech souvisejících s odsouzeným pedofilem Jeffreyem Epsteinem.



Spor mezi těmito dvěma muži, kteří byli téměř neustálými společníky během závěrečné fáze Trumpovy prezidentské kampaně a jeho prvních měsíců v Bílém domě, nevykazoval žádné známky uklidnění a Muskův samozvaný status Trumpova „prvního kamaráda“ rychle zmizel.

Trump, který není znám tím, že by snášel kritiku, dal v pátek jasně najevo svou nelibost a zdvojnásobil svétohoto nepřátelství vůči Muskovi, který utratil téměř 300 milionů dolarů za zvolení 78letého prezidenta. V rozhovoru pro ABC News byl Trump dotázán na zprávy o potenciálním smírčím telefonátu s Muskem, který byl naplánován na pozdější část dne. Trump na to odpověděl: „Myslíte toho muže, který přišel o rozum?“ a dodal, že v tuto chvíli nemá „zvláštní zájem“ o rozhovor se svým bývalým důvěrníkem.



Prezident také hovořil s CNN a řekl: „Na Elona ani nemyslím. Má problém. Chudák má problém.“ Serveru Politico řekl, že vztah s Muskem „je velmi dobrý, nikdy nebyl lepší“.



Kromě toho, že mnoho lidí má nyní důvod vrátit se na X – sociální síť, kterou Musk vlastní a kde v poslední době zesiluje pravicové, pro-trumpovské názory – může tento hořký spor výrazně ovlivnit politickou scénu. Musk navrhl založit novou politickou stranu, která „bude skutečně zastupovat 80 % středních vrstev“, a vzhledem ke svému bohatství by byl schopen investovat miliony do příštích voleb v polovině funkčního období, což by mohlo ovlivnit volby po celé zemi.



V kosmickém průmyslu se mezitím NASA stále více spoléhá na Muskovu společnost SpaceX, jejíž kosmická loď Dragon se používá k přepravě astronautů agentury na Mezinárodní vesmírnou stanici a zpět, a Musk pohrozil, že po sporu s Trumpem Dragon vyřadí z provozu. Rychle naznačil obrat, ale připomněl tím Muskův vliv, který je ještě posílen klíčovou rolí satelitní širokopásmové platformy Starlink v boji Ukrajiny proti ruské invazi.



Trump mezitím pohrozil zrušením Muskových kontraktů s americkou vládou a prezidentův spojenec Steve Bannon navrhl, aby byl Musk, americký občan narozený v Jižní Africe, „okamžitě deportován ze země“. O okamžitém dopadu na Muska svědčí fakt, že jen ve čtvrtek kleslo jeho jmění o 33 miliard dolarů, zatímco akcie Tesly nejprve poklesly o 14,2 %, čímž se hodnota společnosti snížila o zhruba 152 miliard dolarů.



Spor začal poté, co Musk kritizoval Trumpův „velký, krásný zákon“ – daňovou a výdajovou legislativu, která podle odborníků zvýší státní dluh o 2,4 bilionu dolarů, připraví více než 10 milionů lidí o zdravotní pojištění a zakotví daňové úlevy pro nejbohatší Američany. Trump řekl, že je „velmi zklamaný Elonem“ kvůli jeho kritice, protože Musk prohlásil, že Trumpova obchodní politika způsobí recesi, a poté se spor prudce vyostřil.



Mnozí předpovídali, že vztah mezi Muskem a Trumpem, dvěma muži známými svým velkým egem a nepředvídatelným chováním, nemůže vydržet, ale míra vzájemné nenávisti ohromila Američany a zdá se, že smíření je nepravděpodobné.



Musk se alespoň pokusil o smírnou gesto v odpovědi na příspěvek majitele hedgeového fondu Billa Ackmana, který vyzval Trumpa a Muska, aby „uzavřeli mír v zájmu naší velké země“, ale v pátek Susie Wilesová, šéfka personálu Bílého domu, řekla NBC News, že „nejsou žádné plány“ na telefonát mezi těmito dvěma muži.





Mezitím pokračoval Trump v pátek jako obvykle a prezident přednesl řadu zavádějících tvrzení o americkém trhu práce, který podle nových údajů v květnu zpomalil. Musk byl na sociálních sítích neobvykle tichý, zatímco akcie Tesly se po čtvrtečních ztrátách mírně zotavily a vzrostly o 6 %, i když alespoň jeden zákazník se zdál být odhodlán se Tesly zbavit: Bílý dům v pátek oznámil, že Trump plánuje prodat svůj Tesla Model S.





Zdroj v angličtině ZDE

