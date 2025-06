6. 6. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty

Odchod moderátorky Gabriely Kajtárové z televize Markíza není pouze epizodou z mediálního zákulisí - je symptomem hlubší choroby. Kajtárová, uznávaná novinářka s letitou zkušeností v nejvlivnějším slovenském televizním zpravodajství, popisuje systematické zásahy do redakční práce: cenzuru, zastrašování, marginalizaci kritických hlasů a programové odsouvání politických témat na okraj vysílacího času. Její svědectví zapadá do širšího vzorce, který známe až příliš dobře z Maďarska pod Viktorem Orbánem. Je to postupná normalizace nátlaku, který se opírá o kontrolu médií skrze vlastnictví, manažerské struktury a selektivní personální čistky. Odcházející moderátorka Kajtárová o tlaku na Markízu: Rozpadá se nejsilnější zpravodajství - Novinky