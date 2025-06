Iniciativa Kunratice Bez Korupce veřejně vyzývá starostku Alinčovou k rezignaci

9. 6. 2025

Praha-Kunratice 8. června 2025 – Iniciativa www.KunraticeBezKorupce.cz dnes vyzvala starostku Prahy-Kunratic Lenku Alinčovou k rezignaci na funkci starostky a složení zastupitelského mandátu. Podle představitelů iniciativy starostka Alinčová zásadně zklamala důvěru občanů a svým působením se stala "ostudou komunální politiky a svého Hnutí Praha-Kunratice". Iniciativa kritizuje, že pod vedením Alinčové funkce starostky čelí nespokojenosti občanů i veřejnému výsměchu - v Kunraticích se stále častěji objevují satirické cedule s "názvem obce KorupRatice, pašalík paní starostky" Mnozí obyvatelé Kunratic podle iniciativy opochybují o schopnostech starostky a považují její pokračování ve funkci za neudržitelné. Jako důvody této výzvy iniciativa uvádí:

Starostka opakovaně ignorovala hlas občanů, nedokázala ani odpovídat na podání občanů podaná přes podatelnu úřadu a to, přes opakované urgence, po dobu několika let..

Svou nečinností vůči možným klientelistickým praktikám a nedostatkem sebereflexe starostka podrývá základní principy správy obce.

Žaloby občanů na městskou část přibývají v počtu jednotek denně, občané musí žalovat Místní úřad u soudů a domáhat se soudně toho, aby soud nařídil jejích starostce alespoň, po i dvou a více letech, odpovědět na jejich žádosti. MČ si musí platit z veřejných peněz několik právníků, kteří nyní za peníze občanů budou bránit starostku a MČ proti tomu, aby těmto občanům musela odpovědět na jejich, přes dva roky staré, žádosti.



Iniciativa uvádí: "Tohle by bylo moc i na Kocourkov a to by Kocourkov ještě musel ležet v Severní Koreji, jsme zvědaví, zda se médiím k tomu tito právníci vyjádří na kameru nebo mikrofon".

Starostka údajně může rozhodovat zcela sama o pronájmu obecního majetku a pronajímá ho levně osobám, které o sobě prohlašují, že "jsou osobními a hlubokými přáteli starostky", čímž se snaží zastrašit ostatní zájemce, kteří někdy nabízejí za pronájem i dvacetinásobek ceny.

Rostoucí frustraci občanů dokládá i skutečnost, že se připravují další veřejné protesty. Mnozí obyvatelé dávají stále hlasitěji najevo, že mají současného stavu dost. Iniciativa KunraticeBezKorupce.cz podporuje tyto pokojné demonstrace a vyzývá všechny nespokojené občany, aby se zapojili a dali najevo svůj nesouhlas s pokračováním Lenky Alinčové ve funkci.

Iniciativa KunraticeBezKorupce.cz proto považuje setrvání starostky Alinčové ve funkci za naprosto neudržitelné.

Iniciativa doslova uvádí: Odstupte a zachraňte tak zbytek svého hnutí, jsou v něm i slušní lidé.

Pokud starostka sama nevyvodí politickou odpovědnost a neodstoupí, jen tím podle nás potvrdí své morální selhání.

Vyjadřujeme hluboké znepokojení nad stavem a vážností úřadu starosty v Praze - Kunraticích a odmítáme nadále pasivně přihlížet dalšímu úpadku.

Proto tímto veřejně a jednoznačně vyzýváme starostku Lenku Alinčovou k okamžitému odstoupení z funkce starostky a ke složení mandátu zastupitelky.



Bára Peitzová

Ladislav Kahoun

za iniciativu www.KunraticeBezKorupce.cz

