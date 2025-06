Poté, co Trump pohrozil Muskovi zrušením vládních kontraktů, Musk eskaloval slovní válku proti Trumpovi

5. 6. 2025

čas čtení 5 minut

Steve Bannon požaduje Muskovu deportaci z USA

V rozhovoru pro New York Times Steve Bannon, dlouholetý spojenec Donalda Trumpa a kritik Elona Muska, řekl o Muskovi: „Měli by zahájit oficiální vyšetřování jeho imigračního statusu, protože jsem pevně přesvědčen, že je nelegálním přistěhovalcem a měl by být okamžitě deportován z USA.“

Musk volá po impeachmentu Trumpa, zatímco mimořádná válka eskaluje



Trump a Musk si vyměňují ostré výpady, zatímco spor o daňový a výdajový zákon přerůstá v otevřenou válku



Trump hrozí „ukončením vládních dotací a smluv Elona“



Donald Trump se na Truth Social pustil do Elona Muska a řekl:



Elon „ztrácel sílu“, požádal jsem ho, aby odešel, odebral jsem mu mandát na elektromobily, který nutil všechny kupovat elektromobily, které nikdo nechtěl (o čemž věděl už měsíce, že to udělám!), a on se prostě ZBLÁZNIL!



V samostatném příspěvku Trump dodal:



Nejjednodušší způsob, jak ušetřit peníze v našem rozpočtu, miliardy a miliardy dolarů, je zrušit Elonovy vládní dotace a smlouvy. Vždy mě překvapovalo, že to Biden neudělal!“ Donald Trump se na Truth Social pustil do Elona Muska a řekl:Elon „ztrácel sílu“, požádal jsem ho, aby odešel, odebral jsem mu mandát na elektromobily, který nutil všechny kupovat elektromobily, které nikdo nechtěl (o čemž věděl už měsíce, že to udělám!), a on se prostě ZBLÁZNIL!V samostatném příspěvku Trump dodal:Nejjednodušší způsob, jak ušetřit peníze v našem rozpočtu, miliardy a miliardy dolarů, je zrušit Elonovy vládní dotace a smlouvy. Vždy mě překvapovalo, že to Biden neudělal!“

V online slovní válce mezi těmito dvěma muži Musk, který má obrovskou online komunitu, využil svého vlivu a uspořádal mezi svými 220 miliony sledujících na X anketu.





Je čas vytvořit v Americe novou politickou stranu, která bude skutečně zastupovat 80 % střední vrstvy?“ zeptal se.





Dlouhotrvající spor mezi Trumpem a Muskem by mohl republikánům zkomplikovat udržení kontroly nad Kongresem v příštích volbách v polovině volebního období, informuje agentura Reuters. Kromě financování kampaně pomohl Musk také Trumpovi navázat kontakty s částí Silicon Valley a bohatými dárci. Technologický miliardář již dříve oznámil, že v budoucnu plánuje omezit své výdaje na politiku.

Označte si tento příspěvek pro budoucnost. Pravda vyjde najevo.





Zdroj v angličtině ZDE

Zde je stručný přehled některých klíčových faktů o tomto návrhu:Podle analýzy rozpočtového úřadu Kongresu by v příštím desetiletí způsobil americkému státnímu dluhu díru ve výši 2,4 bilionu dolarů.Prodloužení daňových úlev zavedených během Trumpova prvního funkčního období.Peníze na masové deportace a hraniční zeď.Řada nových daňových odpisů – ale pouze po dobu Trumpova prezidentství.Potenciálně silné omezení federálních soudů.Transformace programů sociální záchranné sítě.Více výhod pro bohaté než pro chudé.Konec Bidenových pobídek pro zelenou energii.V reakci na tweet o tom, že Donald Trump by měl být odvolán a nahrazen JD Vancem, Elon Musk napsal:Ano.Musk také varoval, že Trumpova globální cla „způsobí recesi v druhé polovině tohoto roku“.Rostoucí rozkol mezi Trumpem a jeho kdysi nejbližším důvěrníkem se zdá být nezmírnitelný, oba muži si nadále vyměňují vzájemné slovní útoky na svých sociálních sítích.Prezident dodal:Nevadí mi, že se Elon obrátil proti mně, ale měl to udělat už před měsíci. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších zákonů, jaký kdy byl předložen Kongresu. Jedná se o rekordní snížení výdajů o 1,6 bilionu dolarů a největší daňové snížení v historii. Pokud tento zákon neprojde, dojde k 68% zvýšení daní a k mnohem horším věcem. Já jsem tento chaos nezpůsobil, jsem tu jen proto, abych ho NAPRAVIL. Tímto se naše země vydává na cestu k velikosti. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!Ve svém novém tweetu ze čtvrtka Elon Musk uvedl:Vzhledem k prohlášení prezidenta o zrušení mých vládních kontraktů začne @SpaceX okamžitě vyřazovat z provozu svou kosmickou loď Dragon.Muskovo rozhodnutí vyřadit kosmickou loď z provozu přišlo poté, co Trump ve čtvrtek napsal na Truth Social:Nejjednodušší způsob, jak ušetřit miliardy a miliardy dolarů z našeho rozpočtu, je zrušit vládní dotace a smlouvy pro Elona. Vždy mě překvapovalo, že to Biden neudělal!Pokud Musk svůj záměr uskuteční, mohlo by to mít velký dopad na americký vesmírný program. Právě kapsle SpaceX Dragon přivezla zpět čtyři astronauty, kteří několik měsíců uvízli na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).Trumpova blízká důvěrnice Laura Loomerová k tomu řekla:„Situace se vyostřuje. Bude zajímavé sledovat, jak se nyní zachovají republikánští zákonodárci. Znám zákonodárce, kteří se ptají, zda se mají postavit na stranu prezidenta Trumpa, nebo Elona. Celý den jsem byla v Kongresu a všichni o tom mluví. Nejmocnější muž světa proti nejbohatšímu muži světa.“Musk na to reagoval:A ještě něco k zamyšlení, zatímco nad touto otázkou přemýšlejí: Trumpovi zbývá 3,5 roku v úřadu prezidenta, ale já tu budu ještě 40 let...Elon Musk právě prohlásil, že Donald Trump je v spisech Jeffreyho Epsteina, a řekl:Je čas vypustit opravdu velkou bombu: @realDonaldTrump je v Epsteinových spisech. To je skutečný důvod, proč nebyly zveřejněny. Pěkný den, DJT!Dále pokračoval: