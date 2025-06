Trump vyvolal v Los Angeles rozsáhlé násilné protesty

9. 6. 2025

čas čtení 8 minut



Policie střílí gumovými projektily a slzným plynem, demonstranti blokují hlavní dálnici a zapalují samořiditelná auta



LAPD uvádí, že majitelé obchodů hlásí rabování v oblasti 6th St a Broadway, a vyslala na místo policisty, aby situaci prošetřili.



LAPD také uvedla:



„V oblasti Civic Center v Los Angeles bylo vyhlášeno NEPOVOLENÉ SHROMÁŽDĚNÍ. Osoby s mobilními telefony v oblasti Civic Center obdržely varování.“

Kalifornský guvernér Gavin Newsom v neděli večer oficiálně požádal Trumpovu administrativu, aby zrušila nasazení vojáků národní gardy v Los Angeles.



V dopise adresovaném ministru obrany USA Petovi Hegsethovi Newsom označil nasazení za nezákonné a požádal, aby byli vojáci znovu podřízeni velení státu.



V Los Angeles narůstá napětí, kde v neděli vyšly do ulic tisíce demonstrantů v reakci na mimořádné nasazení Národní gardy prezidentem Donaldem Trumpem. Demonstranti zablokovali hlavní dálnici a zapálili autonomní vozidla, zatímco policie použila slzný plyn, gumové projektily a oslepující granáty k rozptýlení davu.



Mnoho demonstrantů se s příchodem večera rozešlo a policie vyhlásila shromáždění za nezákonné, což bylo předzvěstí zásahu policistů a zatýkání lidí, kteří neodešli.



Někteří z těch, kteří zůstali, házeli na policii předměty zpoza provizorní bariéry, která se táhla přes celou šířku ulice, a jiní házeli kusy betonu, kameny, elektrické skútry a ohňostroje na kalifornské dálniční policisty a jejich vozidla zaparkovaná na uzavřené dálnici 101 směřující na jih.



Dříve během dne nesl jeden z demonstrantů transparent s nápisem: „Miliardáři jsou skuteční nepřátelé. NE imigranti.“





V příspěvku na Twitteru kalifornský guvernér Newsom dále kritizoval prezidenta a vyzval ho, aby ukončil nasazení národní gardy:



„Donald Trump vyvolal krizi a rozdmýchává napětí. Pokud ji nedokáže vyřešit, uděláme to my.



Pro ty, kteří se chovají špatně – násilné činy nebudou tolerovány. Budete zatčeni. Budete stíháni. Neděláte jen škody na budovách a majetku. Ničíte samotné základy naší republiky. Demokracie je v sázce. Donald Trump vás využívá jako záminku k militarizaci města a obcházení naší demokracie.



„Pro mnoho, mnoho pokojných demonstrantů – chceme vás ochránit. Chceme, abyste mohli uplatňovat svá základní práva.



„A našim bezpečnostním složkám v ulicích, které dodržují zákony s úctou a odpovědností, chceme také zajistit bezpečnost.



„Donald Trump se ale musí stáhnout. Musí odstoupit.“ LAPD uvádí, že majitelé obchodů hlásí rabování v oblasti 6th St a Broadway, a vyslala na místo policisty, aby situaci prošetřili.LAPD také uvedla:







Britský fotograf byl během protestů v LA zasažen nesmrtící střelou



Britský novinářský fotograf podstoupil po operaci po zásahu nesmrtící střelou během protestů v Los Angeles.



Nick Stern dokumentoval střet mezi protestujícími proti imigrační a celní policii (ICE) a policií před obchodem Home Depot v Paramountu, městě v okrese Los Angeles, které je známé jako místo, kde se najímají denní dělníci, když mu do stehna vnikla 14mm „houbová kulka“.





Pro agenturu PA řekl: „Moje první obava byla, jestli střílejí ostrými náboji.





„ZATÝKEJTE LIDI V MASKÁCH, HNED!“





Newsom řekl, že prezident „vyvolal krizi“ a jeho reakci přirovnal k chování „diktátora, nikoli prezidenta“. Vyzval Trumpa, aby ustoupil a zrušil „nezákonné“ nasazení jednotek.





Zdroj v angličtině ZDE

0

719

Někteří demonstranti mi přišli na pomoc a nakonec mě odnesli. Všiml jsem si, že mi po noze teče krev.“Stern se nyní zotavuje v Long Beach Memorial Medical Centre po nouzové operaci.Prezident Donald Trump prohlásil, že do Los Angeles nasadí 2 000 vojáků kalifornské národní gardy, aby reagovali na protesty proti imigraci, a to navzdory námitkám kalifornského guvernéra Gavina Newsoma.Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že protestující jsou stále agresivnější.„Nenechte tyhle grázly, aby jim to prošlo. UDĚLEJTE AMERIKU ZASE VELKOU!!!“ napsal.V následujícím příspěvku uvedl:„V L.A. to vypadá opravdu špatně. PŘIVEĎTE VOJÁKY!!!A dále:V příspěvku na Twitteru městská policie uvedla:„Demonstranti pochodují do oblasti LA Live a blokují všechny jízdní pruhy na Figueroa a 11th St. V centru Los Angeles bylo vyhlášeno NEPOVOLENÉ SHROMÁŽDĚNÍ. Okamžitě opusťte tuto oblast.“Dříve dnes večer policejní šéf Jim McDonnell uvedl, že policie podporuje pokojné protesty, ale jakékoli násilné a trestné činy budou rychle potrestány příslušníky bezpečnostních složek.Přehled dosavadního vývoje:, a uvedla, že „pokud násilí bude pokračovat“, může do města vyslat i mariňáky. Asi 500 mariňáků je připraveno na rozkaz vyrazit do města.Národní garda byla nasazena konkrétně k ochraně federálních budov, včetně detenčního centra v centru města, kde se soustředili protestující.Demokratičtí guvernéři z celého USA to popsali jako „znepokojující zneužití moci“.V příspěvku na Twitteru Newsom prezidenta dále kritizoval slovy: „Donald Trump vyvolal krizi a rozdmýchává napětí.“Protesty pokračují v hojném počtu. Policie použila slzný plyn a „méně smrtící munici“ k rozehnání lidí z federálního komplexu a dálnice 101, kde protestující zastavili provoz v obou směrech. V některých oblastech byla zapálena autonomní vozidla.Losangeleská policie oznámila, že vyhlásila „nezákonné shromáždění“ v centru města a že policisté zadrželi „řadu“ osob. Policie hlídkuje v centru města na koních.Losangeleský policejní šéf Jim McDonnell uvedl, že policisté byli „přemoženi“ zbývajícími demonstranty. Řekl, že mezi nimi byli i pravidelní provokatéři, kteří se účastní demonstrací, aby vyvolávali nepokoje.McDonnell odmítl tvrzení Trumpovy administrativy, že LAPD nepomohla federálním úřadům, když v pátek po sérii razií proti imigrantům vypukly protesty.Karen Bassová vyzvala demonstranty, aby zůstali klidní. Uvedla, že požádala Trumpovu administrativu, aby stáhla vojáky z města. „Nechceme vidět naše město rozervané na kusy,“ řekla a dodala, že lidé jsou „vyděšení“.S příchodem večera se mnoho demonstrantů rozešlo a policie vyhlásila shromáždění za nezákonné, což bylo předzvěstí zásahu policistů a zatýkání lidí, kteří neodešli. Někteří z těch, kteří zůstali, házeli na policii předměty zpoza provizorní bariéry, která se táhla přes celou šířku ulice, a jiní házeli kusy betonu, kameny, elektrické skútry a ohňostroje na policisty kalifornské dálniční policie a jejich vozidla zaparkovaná na uzavřené dálnici 101 směřující na jih. Policisté se schovali pod nadjezd.Australská reportérka Lauren Tomasi z Channel 9 News byla při reportáži o protestech v centru Los Angeles zasažena gumovým projektilem vystřeleným policií.Demonstranti se shromáždili, aby vyjádřili nesouhlas s tvrdým postupem Donalda Trumpa vůči imigrantům a nasazením národní gardy proti vůli zvolených představitelů státu.V neděli zaplavily tisíce obyvatel Los Angeles ulice kolem radnice, federálního soudu a vazební věznice, kde jsou zadržováni demonstranti zatčení v předchozích dnech. Zablokovali také důležitou dálnici.Dav byl po většinu dne převážně pokojný. Napětí však několikrát vzplanulo a policie použila slzný plyn k rozehnání demonstrantů a vystřelila několik oslepujících granátů, aby je zatlačila zpět na sjezd z dálnice. Bylo zapáleno několik autonomních vozidel.Trumpovo rozhodnutí nasadit do Los Angeles jednotky národní gardy vyvolalo v Americe vlnu pobouření. Kalifornský guvernér Gavin Newsom a další demokratičtí guvernéři z celého USA tento krok ostře kritizovali a označili jej za „znepokojující zneužití moci“.