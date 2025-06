V úterý Izraelci vyvraždili deset palestinských zdravotníků

V úterý bylo při izraelském ostřelování a střelbě v Gaze zabito deset Palestinců



Agentura Wafa informovala, že čtyři záchranáři byli zabiti izraelskou palbou při plnění humanitárních úkolů ve čtvrti Tuffah v Gaze.



Další tři byli zabiti při bombardování v oblasti Ma'an, východně od Khan Yunis v jižní Gaze. Další tři přišli o život v Jabalia al-Balad na severu.



BBC informuje, že Palestinci v Gaze tvrdí, že byli v pondělí při návštěvě center pro distribuci pomoci provozovaných izraelskou a americkou humanitární organizací Gaza Humanitarian Foundation opět ostřelováni izraelskými silami a palestinskými ozbrojenci.

Nezávislá komise OSN uvedla, že izraelské útoky v Gaze představují válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. „Izrael zničil vzdělávací systém v Gaze a zničila více než polovinu všech náboženských a kulturních památek v pásmu Gazy – to vše v rámci rozsáhlého a neúprosného útoku proti palestinskému lidu, při kterém izraelské síly spáchaly válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v podobě vyhlazování.“



Izraelské síly sdělují, že Greta Thunbergová byla deportována po zadržení lodi s pomocí pro Gazu







Skupina aktivistů na palubě lodi Madleen, která vezla symbolické množství potravin a zásob pro Gazu, byla zadržena v mezinárodních vodách

Skupina vyzvala mezinárodní společenství a OSN, aby přijaly opatření a „zastavily zločiny okupačních sil, pohnali k odpovědnosti jejich fašistické vůdce a zachránily důvěryhodnost mezinárodního systému“.





Izrael v úterý oznámil, že švédská aktivistka Greta Thunbergová opouští zemi letem do Francie poté, co byla spolu s dalšími aktivisty zadržena na palubě lodi s pomocí pro Gazu a odvezena na letiště v Tel Avivu k deportaci.„Greta Thunbergová opouští Izrael letem do Francie,“ uvedlo izraelské ministerstvo zahraničí na svém oficiálním twitterovém účtu spolu se dvěma fotografiemi aktivistky na palubě letadla.Skupina aktivistů odplula z Itálie 1. června na palubě lodi Madleen s symbolickým množstvím potravin a zásob pro Gazu, jejíž obyvatelstvo je ohroženo hladomorem. Izraelské síly loď v pondělí zadržely v mezinárodních vodách a odtáhly ji do přístavu Ašdod.„Cestující na ‚Selfie Yacht‘ dorazili na letiště Ben Gurion, aby opustili Izrael a vrátili se do svých domovských zemí,“ uvedlo izraelské ministerstvo zahraničí na Twitteru. „Ti, kteří odmítají podepsat deportační dokumenty a opustit Izrael, budou předáni soudním orgánům.“Koalice Freedom Flotilla Coalition (FFC), která provozuje loď Madleen, uvedla, že všech 12 aktivistů „je zadržováno a předáváno do vazby izraelských úřadů“.„Možná jim bude povoleno odletět z Tel Avivu již dnes večer,“ uvedla skupina na sociálních sítích., a vyzval k nasazení arabských a mezinárodních sil, aby „poskytly ochranu palestinskému lidu“, oznámil v úterý Elysee. V dopise adresovaném v pondělí francouzskému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a saudskému korunnímu princi Mohammedovi bin Salmánovi, kteří budou spolupředsedat konferenci o dvoustátním řešení, Abbás uvedl, že je „připraven pozvat arabské a mezinárodní síly, aby byly nasazeny v rámci stabilizační/ochranné mise s mandátem Rady bezpečnosti“.. V pondělí večer Izrael na internetu varoval Jemenčany, aby evakuovali přístavy Ras Isa, Hodeidah a al-Salif. Izraelská armáda v úterním prohlášení uvedla: „Přístav se používá k převozu zbraní a je dalším příkladem cynického využívání civilní infrastruktury teroristickým režimem Houthiů k prosazování teroristických aktivit.“Vyzvala také k „neomezenému dodávání pomoci“ a „ukončení nelegální okupace Palestiny“.„To je ono. Doufám, že to [Trump] udělá. S Trumpem není nic nemožné. Nevím, jestli se to stane. Musíme doufat a musíme ho povzbuzovat.“Asaad al-Majdalawi, viceprezident palestinského olympijského výboru, řekl Al Jazeera, že celá sportovní infrastruktura v Gaze je na pokraji kolapsu. „Byly zasaženy všechny hlavní složky sportovního systému v Gaze,“ řekl al-Majdalawi Al Jazeera. „Kanceláře olympijského výboru, sportovní federace, kluby, školní a univerzitní sportovní programy – terčem se staly dokonce i soukromé sportovní zařízení. Jedná se o komplexní útok.“Hassanová, francouzská poslankyně EP palestinského původu, která patří k radikálně levicové straně France Unbowed, byla na palubě lodi Madleen, která vezla symbolické množství potravin a pomoci pro Gazu, když byla zadržena izraelskými silami.Palestinský prezident Mahmúd Abbás řekl, že Hamás „musí odevzdat své zbraně“, a vyzval k nasazení mezinárodních sil na ochranu „palestinského lidu“.„Izrael zničil vzdělávací systém v Gaze a zničila více než polovinu všech náboženských a kulturních památek v pásmu Gazy – to vše v rámci rozsáhlého a neúprosného útoku proti palestinskému lidu, při kterém izraelské síly spáchaly válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v podobě vyhlazování.“„Tyto průjezdy proběhly bez problémů a dokazují úspěch operace ROUGH RIDER i prezidentovy agendy Mír silou,“ napsal Hegseth před svým prvním vystoupením před Kongresem od té doby, co v chatové aplikaci Signal sdílel citlivé vojenské informace o americké vojenské kampani proti Hútiům.Není jasné, jak Húsíové zareagují nyní, když útok přišel z moře, a ne ze vzduchu, od Izraelců.Mezitím pokračuje v patové situaci rozsáhlá desetiletá válka v Jemenu mezi Húsii a exilovou vládou země, podporovanou koalicí vedenou Saúdskou Arábií.„IDF operuje s velkou silou v oblastech, kde se nacházíte, aby zničila schopnosti teroristických organizací. IDF bude na každý teroristický čin nebo raketový útok reagovat rázně,“ uvedl arabský mluvčí IDF plukovník Avichay Adraee na Twitteru.Civilisté byli vyzváni, aby se vydali do „známých úkrytů“ v Gaze.Několik mírových aktivistů, kteří ji doprovázeli do Gazy, však deportaci odmítlo a v současné době jsou zadržováni. Jejich případ bude projednán úřady.Propalestinská Koalice Freedom Flotilla (FFC), která jachtu provozovala, kolem 1:00 ráno uvedla, že skupina „bude pravděpodobně přesunuta do zadržovacího zařízení v Ramleh, pokud nesouhlasí s okamžitým odjezdem“.Organizace na ochranu lidských práv dodala: „Nadále požadujeme okamžité propuštění všech dobrovolníků a vrácení ukradené pomoci. Jejich zadržení je protiprávní a porušuje mezinárodní právoHassanová, francouzská poslankyně EP palestinského původu, která patří k radikálně levicové straně France Unbowed, byla na palubě lodi Madleen, která vezla symbolické množství potravin a pomoci pro Gazu, když byla zadržena izraelskými silami.. „Jeden z nich souhlasil s dobrovolným odjezdem a měl by se vrátit dnes. Ostatních pět bude podrobeno řízení o nuceném vyhoštění,“ napsal na Twitteru, aniž by identifikoval občany.„Ačkoli uznáváme, že humanitární pomoc musí být poskytována prostřednictvím bezpečných a koordinovaných kanálů, zoufalství, které stojí za touto občanskou iniciativou, ukazuje selhání mezinárodního společenství, včetně Evropské unie, zajistit bezpečný, trvalý a dostatečný přístup k životně důležité pomoci pro více než dva miliony lidí uvězněných v Gaze.„Útoky na ty, kteří pomáhají obětem, představují bezprecedentní úroveň brutality a zločinnosti a odhalují snahu okupačních sil potlačit všechny prostředky přežití a záchrany v Gaze,“ uvádí se v prohlášení zveřejněném na Telegramu.