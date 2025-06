V Číně byl objeven nový koronavirus, může vyvolat globální pandemii

11. 6. 2025

čas čtení 2 minuty

V Číně byla identifikována nová varianta koronaviru s názvem HKU5-CoV-2, která je "jeden krok" od nebezpečné mutace, která by mohla vést k nové pandemii. V Číně byla identifikována nová varianta koronaviru s názvem HKU5-CoV-2, která je "jeden krok" od nebezpečné mutace, která by mohla vést k nové pandemii.

HKU5-CoV-2 patří do rodiny tzv. merbecovirů, kam patří i smrtící MERS-CoV, virus blízkovýchodního respiračního syndromu s úmrtností až 34 %. Nová varianta koronaviru může podle výsledků studie skupiny vědců z Washingtonské univerzity infikovat širší škálu zvířat než COVID-19 a může mít větší potenciál pro přechod mezi druhy. Malá změna v korunkovém proteinu viru by mu umožnila připojit se k lidským buňkám ACE2 v krku, ústech a nose, poznamenali vědci. "HKU5 nebyl dlouho studován, ale naše data ukazují, že virus je jen jeden krok od toho, aby se mohl dostat do lidského těla," uvedl hlavní autor studie, profesor Michael Letko.

Nový typ viru zatím tuto schopnost nezískal, ale již nyní dokáže netopýří buňky účinně infikovat. V případě "úspěšné" mutace bude HKU5 schopen infikovat a množit se uvnitř lidských buněk jak v dýchacím traktu, tak ve střevě.

Během studia viru vědci použili geneticky modifikované pseudoviry nesoucí korunkový protein HKU5. Byly injikovány do buněk s receptory ACE2 od netopýrů i lidí. Po provedení určitých mutací začal virus vstupovat do lidských buněk, uvedla studie.

Vědci z čínského Wu-chanu již dříve uvedli, že jedna z variant HKU5 již získala schopnost vázat se na lidské buňky ACE2, což hovoří ve prospěch možnosti přímé infekce člověka bez účasti mezihostitele v podobě zvířete.

Podle vědců však v současné době neexistují žádné důkazy o tom, že by se virus již mezi lidmi šířil. Je nutné jej pečlivě sledovat, zejména v souvislosti s aktivním obchodem s volně žijícími živočichy v některých regionech Číny, kvůli kterému se zvyšuje riziko, že virus "přeskočí" na člověka.

Zdroj v angličtině: ZDE

0