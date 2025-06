Odkaz na policii a justici má bránit veřejnosti zabývat se zjištěními médií

15. 6. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Otázkách V. Moravce, kdy poslanci Skopeček (ODS) a Kovářová (STAN) volali po faktech a vyšetřování orgány činnými v trestním řízení. Jenže sám moderátor předvedl, co média dokážou: zpochybňoval práci policie a justice. Demokracie je taková a politici musí odpovídat médiím, pokud chtějí brát vážně veřejnost. Kabinetní intriky nepomohou. Problém kauzy Blažek z hlediska vlády jsou média. Vláda se to snaží hrát, jako by média nebyla. Mohli jsme to vidět dnes v, kdy poslanci Skopeček (ODS) a Kovářová (STAN) volali po faktech a vyšetřování orgány činnými v trestním řízení. Jenže sám moderátor předvedl, co média dokážou: zpochybňoval práci policie a justice. Demokracie je taková a politici musí odpovídat médiím, pokud chtějí brát vážně veřejnost. Kabinetní intriky nepomohou.

Média v normální demokracii mohou donutit vládu k rezignaci bez ohledu na to, že by se jasně prokázala vina před soudem. Proč? Protože jde o veřejné mínění, o důvěru veřejnosti. A média u nás chrlí téměř denně nové hrůzy ohledně kauzy Blažek. Pro vládní politiky to ale neexistuje. Jejich štítem je odvolávání se na policii a vyšetřování. Samozřejmě opozice mediálních zpráv využívá a zneužívá. Ale když poslanec Juchelka (ANO) v Otázkách V. Moravce shrnul průběh vyjádření vládních politiků ke kauze, měl bohužel v zásadě pravdu. Média totiž přinášejí i vyjádření politiků a veřejnost z toho vychází. Veřejnost nemá přístup k vyšetřování policie – a není jisté, zda bude věřit výsledku vyšetřování, až třeba někdy bude, ba zda bude vědět ještě o tom, o jakou kauzu šlo.





Ano, celé je to odporné. Byl drogový dealer vlastně drogový dealer? Seděl za to ve vězení. Je to dost? Ministr Blažek jasně řekl, že dar je od kajícího se kriminálníka. Nebo za co se kál? Že klel v hospodě? Vyšetřila to policie? Ale Babiš je přece horší, tak držte hubu. Jenže média jedou dále.





Justice nedokázala deset let prokázat původ těch peněz, které přijalo ministerstvo spravedlnosti jako dar od drogového dealera. Blažek dlouho argumentoval, že to znamená, že ty peníze jsou čisté. Skopeček zopakoval to, co už jsme dříve slýchali, že totiž stát přijetím daru od drogového dealera pomohl vyšetřování. Možná teď konečně policie prokáže kriminální původ peněz a stát je zabaví. Je právě naprosto zásadní, co k tomu politici ve veřejném prostoru říkají. Nelze čekat na nějaká krystalická fakta. Politici musejí reagovat na zprávy ve veřejném prostoru. A výsledek vidíme. Je příšerný. Ono kdyby nebylo médií, žádná kauza by nebyla. Vynesl to přece Deník N! Vyšetřila to policie? Co si to ta média dovolují!





Nechává-li premiér a s ním celá vláda iniciativu na médiích, je to ještě vyšší stupeň ohrožení státu a demokracie než samotné veřejně přiznané, oficiální přijetí miliardového daru od drogového dealera. Proč vlastně ten drogový dealer daroval ty peníze? Média přinášejí velmi silná zjištění o tom, že šlo o praní špinavých peněz ze strany státu. Co s tím? Vláda čeká na vyšetření a fakta. A média jedou dále. A veřejnost? Ať čeká a ať věří. Na co, komu? Proč by měl premiér brát ohled na to, co se objevuje v médiích, že?

