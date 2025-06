Channel 4 News: V pátek večer o izraelském útoku na Írán

13. 6. 2025

čas čtení 4 minuty

Závěr Channel 4 News, které z velké většiny věnovaly útoku Izraele na Írán skoro celých svých padesát minut.

Moderátor, Channel 4 News, pátek 13. června, 2025, 19 hodin:

Izrael sděluje, že Írán vystřelil na jeho území asi 100 raket. Nad Jeruzalémem a Tel Avivem byly slyšet výbuchy, když byly balistické rakety zachyceny. Podle lékařů bylo na místech dopadu hlášeno sedm lidí, kteří utrpěli pravděpodobně lehká zranění, a došlo k poškození budov. V televizním projevu íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Chomejní vyhrožoval pomstou a varoval před vážnými důsledky poté, co izraelské útoky zabily několik íránských generálů a vědců. Došlo také k několika civilním obětem.

Will Israel’s strikes on Iran lead to all out war?https://t.co/yVR2WcKNIH — Channel 4 News (@Channel4News) June 13, 2025 Nyní se ke mně připojují bývalý britský velvyslanec v Íránu Richard Dalton a Annelle Sheline z Quincy Institution, bývalá úřednice ministerstva zahraničí USA. Máme velmi málo času, za což se omlouvám. Richarde, jak hodnotíte kroky Izraele za posledních 24 hodin?

Richard Dalton: Jedná se o nelegální agresi, která nebyla vyprovokována a je založena na chabé výmluvě, že Írán nějak změnil svou nedávnou politiku a směřuje k výrobě jaderných zbraní. Neexistují žádné důkazy, které by to potvrzovaly. Izrael způsobil Íránu velmi vážné škody. Není jasné, do jaké míry bude Írán schopen reagovat. Není jasné, zda se Spojené státy, které tuto akci Izraele jednoznačně podporují, budou schopny z konfliktu vymanit. Není jasné, zda Írán zůstane v rámci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, nebo zda z ní v reakci na tuto agresi vystoupí. Není zatím jasné, zda světová ekonomika unikne dopadům odvetných opatření proti obchodu s ropou z Perského zálivu. Co můžeme vidět, je, že je nepravděpodobné, že by to brzy skončilo.







Moderátor: Ano. Izrael by samozřejmě řekl, že IAEA jasně uvedla, že Írán již nedodržuje svůj jaderný program, a to je důvodem těchto útoků. Proč to není ospravedlnitelné?





Annelle Sheline: Toto rozhodnutí nebylo založeno na tom, že Írán skutečně začal směřovat k výrobě zbraní. Myslím, že skutečným problémem je role USA a skutečnost, že Trump vedl kampaň s tím, že nezaplete USA do dalších válek, a zdá se, že si myslí, že tím, že umožní Izraeli zaujmout tento postoj a zaútočit na Írán, nějakým způsobem usnadní jadernou dohodu a jednání, když ve skutečnosti to téměř automaticky vede k eskalaci a válce.





Bohužel, buď Írán nyní podnikne odvetné kroky a USA se pravděpodobně zapojí a zaútočí na Izrael, nebo pokud se Írán ukáže jako skutečně neschopný podniknout významný útok, Izrael bude pravděpodobně pokračovat v útocích.





A jaký bude výsledek? Pád íránského režimu a následný chaos v regionu?





Myslím tím, že Trump není schopen udržet ani jednu ze svých pozic, že bude držet Spojené státy mimo Blízký východ a mimo tyto zbytečné války. Místo toho jsme však svědky podobné situace jako v případě Bidena, kdy Netanjahu vtáhl Trumpa přesně do pozice, proti které vedl Trump kampaň. Do budoucna tedy doufám, že se americký lid proti tomu ozve a řekne, že Amerika nemá žádnou roli v tom, aby pomáhala nelegální izraelské agresi proti Íránu.





Děkuji vám oběma moc. Bylo to sice velmi krátké, ale musíme se vrátit do Tel Avivu, abychom zjistili nejnovější informace. Náš korespondent Paul McNamara se k nám připojuje z Tel Avivu. Jaká je nejnovější situace?Ano, momentálně je klid. Došlo ke dvěma vlnám útoků. Očekáváme třetí útok, ale momentálně je klid. Navzdory mnoha raketám, které jsme viděli na obloze, byl dopad ve skutečnosti velmi malý, většinou jsme viděli zachycení. Jen velmi málo jich zasáhlo panorama Tel Avivu za námi. Podle místních zdrojů došlo k útokům na šest až sedm míst, zatím máme informace o sedmi zraněných, jejich zranění jsou lehká až středně těžká. Nezapomeňte, že v Izraeli to není nic zcela neobvyklého. Většina lidí má přístup k protileteckému krytu, takže navzdory dramatickým záběrům, které vidíte a které naznačují, co se děje, máme dvě informace. Měli jsme dvě vlny, očekáváme třetí, ale nevíme, kolik dalších bude během noci a v následujících dnech a týdnech.