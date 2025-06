Haaretz: Izraelci šokováni, že jsou v Netanjahuově válce ohroženy jejich životy

15. 6. 2025

„Náš dům byl zcela zničen“: Izraelci vyprávějí o zkáze po íránských raketových útocích



„Prosím lidi, aby se chránili – pobyt v bezpečném místnosti byl rozhodující“: Izraelci z obcí přímo zasažených íránskými raketami popisují rozsáhlé škody a chaos, které zažili

Izrael říká, že se mu tohle moc nelíbí a chce se vrátit k vedení toho druhu války, v níž může bezpečně bombardovat ženy a děti bez vojenské odplaty

BREAKING: Israel says it doesn't like this very much and it wants to return to fighting the kind of war where it can safely bomb women and children without retaliation x — Normal Island News (@NormalIslandNws) June 15, 2025

„Viděli jsme obrovskou zkázu – zcela zničené automobily, rozbité sklo. Prostě devastace.“

Tak popsal jeden Izraelec scénu přímo před svým domem poté, co jedna z deseti nezachycených íránských raket zasáhla budovu poblíž něj v centrálním izraelském městě Ramat Gan. Od pátečního večera Írán vystřelil na Izrael více než 150 raket v pěti salvách, z nichž některé dopadly do různých oblastí ve středu a na severu země.





Ilan Berkowitz, také z Ramat Gan, řekl, že byl se svou rodinou v krytu svého domu, když ucítil silný výbuch. „Dostal jsem ránu do hlavy. Všechny děti začaly plakat. Bylo nás asi 15 a uvědomili jsme si, že to zasáhlo budovu sousedící s naší. Dveře krytu se zasekly, když jsme byli uvnitř – byl tam kouř a jeden ze sousedů je dokázal otevřít, abychom mohli ven,“ řekl.





Berkowitz řekl, že jeho rodina po útoku „dvě a půl hodiny bloudila po ulicích“, „ale městská horká linka nefungovala“. Řekl, že nakonec byli nasměrováni do evakuačního centra v náboženském semináři a že stále neví, v jakém stavu je jeho byt, protože se tam nesměli vrátit. „Zůstaly nám jen šaty, které máme na sobě, a telefony – nic jiného.“

Během jedné z paleb na Gazu už byl zásah v jiné ulici tady v okolí. Mysleli jsme, že blesk neudeří dvakrát na stejné místo, ale íránský blesk je zřejmě jiný,“ dodal.





„Opravdu prosím lidi, aby se chránili. Byli jsme v bezpečnostní místnosti a to rozhodlo o našem osudu. Nevím, jak jsem v tu chvíli dokázala zůstat soustředěná – udělali jsme všechno, co jsme měli. Nebylo možné se dostat ven; dveře byly zablokované, spustil se požární alarm a my jsme zoufale hledali cestu ven. Byla jsem si jistá, že se budova zřítí.

„Sloužila jsem v armádě, byla jsem v bojových jednotkách – nikdy jsem neslyšela takový výbuch,“ dodala. „V jednom bytě nezůstal žádný nábytek, jedno patro bylo úplně vyhořelé. Hledala jsem cestu ven a snažila se pomáhat lidem. Celé patro bylo pod vodou a odkryté elektrické rozvody. Viděla jsem malou holčičku, která tím musela projít – bylo jí teprve šest let a byla v náručí své matky. Tohle si nezaslouží. Vše záleží na vteřinách a štěstí.“



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

David, který žije ve stejné malé ulici v Ramat Ganu, kde stojí převážně starší budovy, řekl, že jeho dům byl zcela zničen. „Celý dům je zničený. Šli jsme do protileteckého krytu a byl tam obrovský hluk. Okamžitě jsme si uvědomili, že je to blízko – celá oblast byla plná kouře a prachu.“Když vyšel ven, řekl: „Vypadalo to jako ve filmu – převrácená auta, zničené domy. Je zázrak, že jsme nebyli zraněni.“Při útocích ve středním Izraeli zahynuli tři lidé – Eti Cohen Angel (73) byl zasažen raketou v Ramat Ganu a Israel Aloni (73) zahynul při přímém zásahu v Rishon Letzion, dalším městě ve středním Izraeli. Jméno třetí oběti nebylo zveřejněno.Při incidentu v Ramat Gan byl těžce zraněn další muž v šedesátých letech, devět budov bylo zničeno a stovky bytů v okolí byly poškozeny. Při dalším incidentu ve středním Izraeli bylo zraněno asi 20 lidí, z toho dva vážně a dva středně. Několik soukromých domů v této oblasti bylo těžce poškozeno.Podle záchranné služby Magen David Adom bylo při pěti raketových útocích na střední část země zraněno celkem více než 70 lidí.Během druhé salvy byla zasažena také 32patrová budova v Tel Avivu, kde vypukly požáry, které se později podařilo uhasit. Důstojník izraelské armády uvedl, že budova byla zasažena přímo a byla evakuována z obavy, že by se mohl zřítit bazén.Při třetí salvě bylo identifikováno několik míst dopadu, včetně jednoho v Tel Avivu, které způsobilo rozsáhlé škody. Pět lidí bylo zraněno, jeden z nich středně těžce.„Myslím, že jsme stále trochu v šoku, ale jsme zdraví a v bezpečí, a to je nejdůležitější,“ řekl Alex, který žije v nedaleké ulici a jehož dům byl zasažen při salvě. Podle něj „dům zcela zřítil. Bezpečnostní síly k nám ještě nedorazily – čekáme.Omer Menachem, jehož dům byl také poškozen, řekl listu Haaretz, že v tuto chvíli „není možné vstoupit do místností. Strop jedné místnosti se úplně zřítil a celý dům je nyní rozbitý a odkrytý. Jsem rozrušený, ale jsem rád, že jsou všichni v pořádku.“Efrat Peleg, jejíž dům byl poškozen výbuchem rakety, řekla: „Nebyla jsem doma. Vložila jsem do tohoto místa celé své srdce – jsem umělkyně a přestěhovala jsem se sem před šesti měsíci – a teď je to totální zkáza. Milovala jsem to tady a nemůžu najít svou kočku.“Dodala, že se nyní přestěhuje k příbuzným do Jaffy, protože její dům byl zničen a je neobyvatelný.Ziad (26) řekl, že plánuje zůstat ve svém poškozeném bytě, i když momentálně nemá dveře a okna jsou rozbité. „Zvládnu to, ale všechno je odkryté,“ řekl. V této fázi nebyla zorganizována evakuace obyvatel z této oblasti, někteří však odcházejí sami.Někteří obyvatelé, jejichž domy byly poškozeny, jsou přemístěni do hotelů, jiní jsou posíláni do škol ve městě a zbytek zůstává u příbuzných nebo členů rodiny. „Odešli jsme jen s oblečením na sobě – do bytu se nemůžeme vrátit,“ řekl jeden z obyvatel.Almog Avitan, otec dvou dětí, jehož dům byl poškozen, řekl, že jeho rodina stráví noc u příbuzných. „Budeme hledat místo, kde se usadíme. Bydlím v pátém patře – dům je zničený, výtah se zřítil a přišel jsem o dvě auta,“ řekl. „Ale nejdůležitější je, že jsou všichni v pořádku.“Ronen Makhtayev, zástupce velitele hasičů, řekl, že budova, která byla zasažena v Tel Avivu, je výšková budova, která byla „přímo zasažena“ na východní straně. „Škody se táhnou od 5. do 14. patra, což ztěžuje práci týmům,“ řekl. „Uvnitř je poměrně dost hasičů a tvrdě pracujeme na záchraně lidí uvízlých uvnitř a zároveň provádíme hašení. Zachránili jsme mnoho uvízlých osob a pokračujeme v pátrání po dalších.“Noya, obyvatelka budovy, která byla zachráněna z 12. patra, řekla listu Haaretz, že když zazněla siréna, zvažovala, že do úkrytu nepůjde. „Žertovali jsme, že pokud to jsou Jemenci, zůstaneme na balkóně, ale pokud to jsou Íránci, půjdeme do úkrytu. Najednou se ozval výbuch, pak další – a při třetím jsme cítili, jak se naše těla zvedají a budova se třese. Kdokoli, kdo nebyl v bezpečnostní místnosti, mohl zemřít. Stále se třesu,“ řekla.