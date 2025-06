Putinovi rekruti: Mladí Afričané bojují na Ukrajině za Rusko

16. 6. 2025

Stovky afrických mužů, přezdívaných "Černí wagneři", byly ruskou armádou naverbovány do boje proti Ukrajině. Stovky afrických mužů, přezdívaných "Černí wagneři", byly ruskou armádou naverbovány do boje proti Ukrajině.

Zlákáni sliby vysokých mezd, pracovních míst nebo dokonce ruských pasů, se někteří dobrovolně rozhodli vstoupit do armády ruského prezidenta Vladimira Putina. Ale pro jiné je to mnohem složitější: Desítky lidí byly zmanipulovány a násilně naverbovány. Lucile Chaussoy, Marc Kouho a Saloum Sané to vyšetřují.

Mnoho Afričanů naverbovaných Ruskem je posíláno bojovat bez řádného výcviku. Někteří byli zabiti, zatímco jiní byli zajati a uvízli na frontové linii mezi Ruskem a Ukrajinou a prosí své země, aby je repatriovaly.

Náš tým byl v Senegalu, Ghaně a Kamerunu, kde se opakuje stejný vzorec: Mladí lidé odcházejí v naději na lepší život a končí ve válce daleko od domova.

Zdroj v angličtině: ZDE

