Západní politikové chtějí konfrontovat Trumpa s otázkou, proč svolil, aby Netanjahu zaútočil na Írán, ale bojí se ho rozčílit

15. 6. 2025

15. 6. 2025



Deset lidí zahynulo při íránských útocích na Izrael, Trump pohrozil Teheránu „plnou silou“ armády, pokud zaútočí na USA



Desítky lidí byly zraněny po útocích na Tel Aviv a Tamru; americký prezident také tvrdí, že „můžeme snadno dosáhnout dohody“ k ukončení konfliktu



Izrael tvrdí, že získal kontrolu nad vzdušným prostorem nad Teheránem



Nadcházející summit G7 „představuje první společnou příležitost pro západní lídry, aby Trumpa konfrontovali s důsledky jeho unilateralismu, ale vzhledem k napjaté situaci ve světě si šest lídrů nemůže dovolit riskovat, že budou vnímáni jako spiknutí proti němu, a vyvolat tak Trumpovu zuřivost“.

Evropští lídři budou požadovat vysvětlení, co Trumpa přesvědčilo, aby dal Izraeli zelenou k útoku na Írán předtím, než skončila jednání jeho zvláštního vyslance Steva Witkoffa a íránského ministra zahraničí Abbáse Araghčiho v Ománu...

Vzhledem k tomu, že diplomatická cesta je v současné době uzavřena, budou západní lídři na summitu muset společně posoudit, jak blízko je Izrael k trvalému zničení íránských jaderných zařízení a jaké je riziko, že otřesené vedení země prohlásí, že poučením z války je, že jeho bezpečnost lze ochránit pouze spěšnou výstavbou jaderné bomby. Požadavky, aby vedení učinilo tento osudový krok, jsou otevřeně vyslovovány íránskými demonstranty i politiky.



Izrael se snaží vytvořit podmínky pro svržení režimu, ale západní diplomaté hlásí, že i vnitřní kritici riskantní politiky vůči jadernému programu se přidávají k vlasteneckým výzvám.



Americká rada muslimských organizací, největší koalice amerických muslimských skupin, vyzvala Trumpa, aby odmítl údajné požadavky Netanjahua na větší zapojení USA do války.



„Vyzýváme prezidenta Trumpa, aby požadoval okamžité zastavení útoků, které Izrael provádí, včetně útoků proti íránským civilistům, za použití amerických bomb, amerických letadel a peněz amerických daňových poplatníků,“ uvedla ve svém právě vydaném prohlášení.



„Řekněme to jasně. To, co dnes vidíme, je ozvěnou lží, které vedly k válce v Iráku. Stejně jako Irák neměl zbraně hromadného ničení, Írán nemá jaderné zbraně, nevyráběl jaderné zbraně a byl připraven se u jednacího stolu zavázat k omezení obohacování uranu na množství, které lze použít pouze pro civilní účely.



Místo toho, aby uzavřela dohodu a zabránila další zbytečné válce, naše vláda umožnila Netanjahuovi spáchat další válečné zločiny."





Izrael a Írán si v sobotu pozdě večer a v neděli vyměnily další salvu úderů, při nichž bylo v Izraeli zabito nejméně osm lidí, když íránské rakety pronikly protivzdušnou obranou na severu a ve středu země a zasáhly vědecký institut poblíž Tel Avivu.



Poslední vlna íránských útoků začala krátce po 23:00 v sobotu, kdy v Jeruzalémě a Haifě zazněly sirény. Izraelská média uvedla, že po útoku na Bat Yam, město jižně od Tel Avivu, během druhé vlny útoků, která začala po 2:00, je pohřešováno nejméně 35 lidí.



Mluvčí záchranných služeb uvedl, že raketa zasáhla osmipodlažní budovu a ačkoli se podařilo zachránit mnoho lidí, nejméně čtyři osoby zahynuly.



Nejméně čtyři lidé zahynuli při íránském útoku na město Tamra na severu Izraele, kde žije převážně palestinské obyvatelstvo. Všichni čtyři byli podle zpráv z jedné rodiny, včetně ženy a jejích dvou dcer ve věku 13 a 20 let.



V Íránu byl podle íránských zdrojů izraelským útokem zasažen a zapálen ropný sklad Shahran v Teheránu, ale situace je pod kontrolou. Izraelské útoky se podle nedělní zprávy polooficiální agentury Tasnim zaměřily také na budovu íránského ministerstva obrany, kde způsobily menší škody.





Írán uvedl, že v pátek, první den šokujícího útoku Izraele, tam zahynulo 78 lidí a dalších desítky v druhý den, včetně 60 lidí, když raketa zasáhla 14patrový bytový dům v Teheránu, kde 29 z mrtvých byly děti.





Nejméně osm lidí zemřelo a více než 100 bylo zraněno poté, co Írán v noci zahájil raketový útok na Izrael v odvetě za páteční útoky Izraele, které podle Izraele mířily na jaderný program Teheránu a zasáhly klíčová místa včetně ministerstva obrany.





Neznámý počet raket se vyhnul izraelskému protivzdušnému systému a zasáhl Rehovot a Bat Yam v Tel Avivu, kde podle izraelských záchranných služeb zahynula 69letá žena, 80letá žena a dvě děti, včetně 10letého chlapce. Více než 100 lidí bylo zraněno a desítky jsou stále pohřešovány pod troskami.

Írán uvedl, že první den izraelského útoku tam bylo zabito 78 lidí a druhý den desítky dalších, včetně 60 lidí, když raketa zasáhla 14patrový bytový dům v Teheránu, kde 29 z mrtvých byly děti.





Omán oznámil, že nejnovější jaderná jednání mezi Íránem a USA, která se měla konat v Muscatu, byla zrušena. „Jednání mezi Íránem a USA, která se měla konat v neděli v Muscatu, se nyní neuskuteční. Diplomacie a dialog však zůstávají jedinou cestou k trvalému míru,“ uvedl ománský ministr zahraničí Badr Albusaidi v příspěvku na Twitteru.





Ali Shamkhani, nejvyšší poradce íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Chameneího, zemřel v nemocnici den poté, co Izrael zahájil letecké údery po celé zemi, informují íránská média. Shamkhani dříve deset let působil jako nejvyšší představitel íránské národní bezpečnosti a zastupoval Írán v jednáních o sblížení se Saúdskou Arábií, která zprostředkovala Čína.





Íránské úřady uvedly, že při pátečních izraelských leteckých úderech zahynulo nejméně 30 vojáků v provincii Východní Ázerbájdžán, informovala agentura ISNA. „V důsledku agrese sionistického režimu proti této provincii od pátečního rána zahynulo při obraně islámské vlasti 30 vojáků a jeden člen Červeného půlměsíce a 55 lidí bylo zraněno,“ uvedla agentura ISNA v sobotu s odvoláním na úřady provincie Východní Ázerbájdžán.





Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu uvedl, že izraelské údery zpomalily íránský jaderný program, možná o několik let, a že další tvrdé údery teprve přijdou. „Zasáhneme každé místo a každý cíl režimu ajatolláhů a to, co dosud pocítili, je nic v porovnání s tím, co je čeká v příštích dnech,“ uvedl Netanjahu ve videozprávě.

Izraelské úřady zvýšily počet potvrzených obětí v Bat Yam na šest a počet zraněných na 180 poté, co byla z trosek vyproštěna dvě těla. Počet obětí íránských raketových útoků na Izrael tak stoupl na 10.

Íránské úřady civilního letectví oznámily, že vzdušný prostor země zůstane uzavřen do nedělních 15:00. Vyzvaly cestující, aby sledovali aktualizace na webových stránkách a nechodili osobně na letiště.





Izraelská armáda dodala, že „v tuto chvíli útočíme na Írán" a že „íránské útoky nejsou za námi".Snížily také počet pohřešovaných na místě z dříve odhadovaných desítek. V troskách budov zasažených íránskými raketami v noci je stále pohřešováno sedm lidí. Regionální policejní velitel Daniel Hadad novinářům řekl, že dokončení pátrání „může trvat dny".„Je tu velká zkáza, spousta trosek a sutin, které je třeba odklidit, abychom mohli najít pohřešované," uvedl podle deníku Times of Israel.Izraelské síly podle palestinských médií zahájily palbu na lidi na několika místech distribuce pomoci v Gaze a zabily nejméně pět civilistů.Zpravodajská agentura Wafa uvádí, že podle lékařských zdrojů a očitých svědků byli tři lidé zabiti a další zraněni v bývalém koridoru Netzarim v centrální Gaze.„Dále na jih, v Khan Younis, byli zabiti dva Palestinci a další byli zraněni, když izraelské síly zahájily palbu na jinou skupinu čekající na pomoc. Těsně předtím izraelský letecký úder zasáhl město Hamad City severně od Khan Younis," uvádí zpráva.Al-Jazeera Palestine informovala, že několik Palestinců bylo zraněno izraelským dělostřeleckým ostřelováním, když čekali na pomoc v oblasti Al-Tawam.Izraelská blokáda pomoci směřující do Gazy vyvolala masovou hladomorovou krizi. Do pásma bylo vpuštěno jen několik nákladních vozů s humanitární pomocí, ale Světový potravinový program uvedl, že to zdaleka nestačí.Izraelské síly zabily velké množství lidí na místech distribuce potravin, mnoho z nich bylo spojeno s Gazskou humanitární nadací (GHF), která čelí značné kritice a kontrole kvůli svým operacím a systému, který nutí lidi cestovat přes bojové zóny, aby se dostali k jídlu.Podle agentury Reuters je to poprvé, co skupina spojená s Íránem veřejně oznámila spolupráci s Teheránem na útocích.Jemenská skupina zaútočila v posledních 24 hodinách několika balistickými raketami na město Jaffa ve středním Izraeli, uvedl v televizním projevu vojenský mluvčí Yehya Sarea.„Vítězství pro utlačované palestinské a íránské národy... Tato operace byla koordinována s operacemi íránské armády proti zločinnému izraelskému nepříteli," dodal.Izraelská armáda dříve uvedla, že po odpálení raket z Íránu a Jemenu byly v několika oblastech země spuštěny sirény.Izrael a Írán pokračovaly ve vzájemných raketových útocích od pátečního zahájení největšího vojenského útoku Izraele proti svému dlouholetému nepříteli.Ve stejný den, kdy Izrael zahájil útok na Írán, oznámil, že raketa vypálená z Jemenu směrem na Izrael dopadla v Hebronu na okupovaném Západním břehu. Jemenská skupina se však k odpálení rakety nepřihlásila.Několik hodin po předsedání bezprecedentní vojenské přehlídce ve Washingtonu DC Donald Trump pohrozil, že pokud Írán jakýmkoli způsobem zaútočí na Spojené státy, bude čelit síle americké armády „v rozsahu, jaký dosud nezažil".V příspěvku na své platformě Truth Social Trump také uvedl, že USA nemají nic společného s nejnovějším útokem Izraele na Írán, ke kterému došlo v noci, a že „můžeme snadno dosáhnout dohody" k ukončení konfliktu. Napsal:USA nemají nic společného s dnešním útokem na Írán. Pokud na nás Írán zaútočí jakýmkoli způsobem, dopadne na vás plná síla a moc amerických ozbrojených sil v míře, jakou jste dosud nezažili. Můžeme však snadno dosáhnout dohodu mezi Íránem a Izraelem a ukončit tento krvavý konflikt!!!Zdroj v angličtině ZDE