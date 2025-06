Mohou být mladí muži frustrováni z toho, že se jim nežije jako kdysi?

17. 6. 2025 / Boris Cvek

Přiznám se, že mě stále více udivuje tvrzení, že mladí muži jsou dnes frustrováni z toho, jak ztrácejí své postavení ve společnosti. Měli ho snad lepší jako děti? Nebo se tím myslí, že si pamatují, co bylo před 30-50-100 lety, a tak mohou srovnávat? Opravdu si někdo myslí, že „kdysi“, v patriarchátu, mladí muži na tom byli lépe?

Museli pořád někoho poslouchat, otce, mistra, důstojníka, ani oženit se většinou nemohli podle svého. Museli dřít a rukovat do válek. Téměř nikdo z nich nemohl dosáhnout na univerzitní vzdělání, nota bene pokud byl chudý. Trpěli strašnými nemocemi, které dnes umíme dobře léčit, trpěli podvýživou a sexuální frustraci. Masturbace byla chápána jako morální zlo a sebepoškozování. Nic jako porno dostupné všude na internetu nebylo.





V dějinách manželství ve středověku (Joanne M. Ferraro & Frederik Pedersen (eds.): A Cultural History of Marriage in the Medieval Age, Bloomsbury Academic 2023) jsem četl o tom, jak ve Florencii na přelomu středověku a renesance muselo vedení města řešit problém epidemie homosexuálních vztahů mezi mladíky a staršími muži. Dospělo k rozhodnutí a nechalo za veřejné peníze vystavět nevěstinec, aby mladíci měli kde se realizovat. Jak to asi muselo se sexuální frustrací mladých mužů vypadat jinde?





Dnes je mladá žena, dcera otce, fakticky svéprávná a může mít sexuální styk, je-li plnoletá, bez ohledu na vůli rodiny. Hlavně může být ekonomicky aktivní a nezávislá na rodině. Dříve ale dcera závisela plně na otci a žena na manželovi. Pro mladé muže to nebylo v žádném případě ulehčení, pokud jde o navazování milostných vztahů. Na budoucnost také nemohli moc sázet, protože většinu z nich čekal krátký život, nemoci a chudoba.





Mladí muži dnes téměř jistě nemohou být frustrováni z toho, že se jim nežije jako v minulosti. To je nesmysl. Možná jsou z něčeho frustrováni, ale příčinu je třeba hledat někde úplně jinde. Možná jim idealizováni minulosti pomáhá svůj hněv si nějak zdůvodnit. Možná. Ale skutečná příčina jejich hněvu musí být jinde.

